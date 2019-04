Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9b96ae0-892c-4142-a03b-236c313850c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Állítólag megvárnák, amíg a rendszer zökkenőmentes lesz.","shortLead":"Állítólag megvárnák, amíg a rendszer zökkenőmentes lesz.","id":"20190401_Nehany_szazforintos_tetellel_indulna_az_azonnali_atutalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9b96ae0-892c-4142-a03b-236c313850c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251781ea-9fc8-4580-afae-e2b19c34e937","keywords":null,"link":"/kkv/20190401_Nehany_szazforintos_tetellel_indulna_az_azonnali_atutalas","timestamp":"2019. április. 01. 11:35","title":"Néhány százforintos tétellel indulna az azonnali átutalás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd073c96-b27b-487c-bca9-18cb5fd500ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Itt a 248. korszak, amely az új császár trónra lépésével veszi kezdetét.

","shortLead":"Itt a 248. korszak, amely az új császár trónra lépésével veszi kezdetét.

","id":"20190401_Uj_korszakot_hirdettek_Japanban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd073c96-b27b-487c-bca9-18cb5fd500ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d83bc9f-2061-4a3e-b9f5-53035044b3ae","keywords":null,"link":"/vilag/20190401_Uj_korszakot_hirdettek_Japanban","timestamp":"2019. április. 01. 09:05","title":"Új korszakot hirdettek Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea5453a1-e6bc-441d-959e-99ca6f4e9bc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök utazott, Karácsony bevallott, az ellenzék mintha ismét önmagát nyírná ki. Ez a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"A miniszterelnök utazott, Karácsony bevallott, az ellenzék mintha ismét önmagát nyírná ki. Ez a hvg.hu heti...","id":"20190331_Nincs_itthon_Orban_cincognak_az_egerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea5453a1-e6bc-441d-959e-99ca6f4e9bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec61bf7c-91ad-401e-807d-c8ff45561faf","keywords":null,"link":"/itthon/20190331_Nincs_itthon_Orban_cincognak_az_egerek","timestamp":"2019. március. 31. 12:30","title":"Nincs itthon Orbán, cincognak az egerek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9293cda5-e208-46d8-8e5d-5b83f723eae8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Katasztrófavédelem végzi a szerencsétlenül járt állatok kiszabadítását.\r

\r

","shortLead":"A Katasztrófavédelem végzi a szerencsétlenül járt állatok kiszabadítását.\r

\r

","id":"20190401_Oldalara_borult_egy_sertesszallito_kamion_Kaposvarnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9293cda5-e208-46d8-8e5d-5b83f723eae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d5557a4-2759-4ed3-bcab-3cc225e34fa8","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Oldalara_borult_egy_sertesszallito_kamion_Kaposvarnal","timestamp":"2019. április. 01. 11:24","title":"Oldalára borult egy sertésszállító kamion Kaposvárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c089c6-d76b-4082-b27d-bbb96b87ebda","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nagy technológiai cégek is szeretnek viccelni április 1-jén. A Microsoftnál ez évben viszont kifejezetten tiltják ezt a fajta bolondozást, attól félve, több kárral jár, mint haszonnal.","shortLead":"A nagy technológiai cégek is szeretnek viccelni április 1-jén. A Microsoftnál ez évben viszont kifejezetten tiltják ezt...","id":"20190401_microsoft_aprilis_1_viccelodes_tiltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8c089c6-d76b-4082-b27d-bbb96b87ebda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc0b4f9-3035-46d6-8b60-5d94024bd2be","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_microsoft_aprilis_1_viccelodes_tiltas","timestamp":"2019. április. 01. 10:03","title":"Április 1-je? A Microsoft nem kér a tréfákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d393aecb-f630-4720-9af7-e695835055c9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság Péterfalvi Attilának adott igazat, az egyház nem nagyja annyiban.","shortLead":"A bíróság Péterfalvi Attilának adott igazat, az egyház nem nagyja annyiban.","id":"20190330_Jogellenesen_kezel_adatokat_a_Szcientologia_Egyhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d393aecb-f630-4720-9af7-e695835055c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d0049d-6b46-414f-a817-dedc9ee8b3b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190330_Jogellenesen_kezel_adatokat_a_Szcientologia_Egyhaz","timestamp":"2019. március. 30. 16:38","title":"Jogellenesen kezel adatokat a Szcientológia Egyház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a73b4c5-0644-453e-8453-370080deeb29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olaszországban járt az Emmi államtitkára, tárgyalt a Fidesznek nagyon fontos olasz politikusokkal, és Manfred Weberről is megvolt a véleménye.","shortLead":"Olaszországban járt az Emmi államtitkára, tárgyalt a Fidesznek nagyon fontos olasz politikusokkal, és Manfred Weberről...","id":"20190401_Novak_Katalin_Weber_nem_gondolta_komolyan_a_Fideszt_ocsarlo_szavait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a73b4c5-0644-453e-8453-370080deeb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34750dc2-0c0c-4ad1-a4e0-ae108c8669a9","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Novak_Katalin_Weber_nem_gondolta_komolyan_a_Fideszt_ocsarlo_szavait","timestamp":"2019. április. 01. 07:31","title":"Novák Katalin: Weber nem gondolta komolyan a Fideszt ócsárló szavait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22367f43-9394-4321-8bb8-d6b02294ec85","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az élet első ezer napján a megfelelő táplálás azért is különösen fontos, mert az akkor rögzült szokások végigkísérik a felnőttkort. Dr. Pászthy Bea gyermekorvos, gyermekpszichiáter írása.","shortLead":"Az élet első ezer napján a megfelelő táplálás azért is különösen fontos, mert az akkor rögzült szokások végigkísérik...","id":"20190331_Ahogy_az_anya_etet_nemcsak_a_testi_es_lelki_egeszsegunket_de_meg_az_okologiai_labnyomunkat_is_meghatarozza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22367f43-9394-4321-8bb8-d6b02294ec85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c86297c1-4651-4246-a9f6-2f40788be904","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190331_Ahogy_az_anya_etet_nemcsak_a_testi_es_lelki_egeszsegunket_de_meg_az_okologiai_labnyomunkat_is_meghatarozza","timestamp":"2019. március. 31. 20:15","title":"Ahogy anya etet, nemcsak a testi és lelki egészségünket, de még az ökológiai lábnyomunkat is meghatározza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]