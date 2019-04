Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c8946bd-e8eb-4d79-a5fe-998507020b8f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor a nyergesvontató és a szállítmánya is 100 százalékban elektromos meghajtású.","shortLead":"Ilyen az, amikor a nyergesvontató és a szállítmánya is 100 százalékban elektromos meghajtású.","id":"20190401_a_nap_videoja_a_tesla_villanykamionja_szallitja_a_tesla_villanyautoit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c8946bd-e8eb-4d79-a5fe-998507020b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2468f4a8-4452-4149-a82b-0180a001bdd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190401_a_nap_videoja_a_tesla_villanykamionja_szallitja_a_tesla_villanyautoit","timestamp":"2019. április. 01. 08:21","title":"A nap videója: a Tesla villanykamionja szállítja a Tesla villanyautóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu azt írja, a kormánypárti publicista korábban is az I. kerületben lakott, február 20. óta azonban új lakcíme van, Úri utcai. ","shortLead":"A 24.hu azt írja, a kormánypárti publicista korábban is az I. kerületben lakott, február 20. óta azonban új lakcíme...","id":"20190402_bayer_zsolt_varnegyed_lakasberles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df54f83-73eb-41a8-8687-0a52bcf3ace7","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_bayer_zsolt_varnegyed_lakasberles","timestamp":"2019. április. 02. 06:41","title":"Bayer Zsolt bagóért bérel lakást a budai Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea5453a1-e6bc-441d-959e-99ca6f4e9bc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság elnöke korábban azt mondta, az Orbán-féle politika háborúhoz vezet. Erre reagált a miniszterelnök.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke korábban azt mondta, az Orbán-féle politika háborúhoz vezet. Erre reagált a miniszterelnök.","id":"20190401_Orban_visszaszolt_Junckernek_Aki_Marxszobrot_koszoruz_ne_oktasson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea5453a1-e6bc-441d-959e-99ca6f4e9bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f578b6a-8413-4567-a226-26120facc5c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Orban_visszaszolt_Junckernek_Aki_Marxszobrot_koszoruz_ne_oktasson","timestamp":"2019. április. 01. 16:53","title":"Orbán visszaszólt Junckernek: Aki Marx-szobrot koszorúz, ne oktasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugdíj összege az elismert szolgálati évek számától és a nyugellátás alapjául szolgáló havi átlagkereset összegétől függ – a számítást mutatta be az Adózóna.","shortLead":"A nyugdíj összege az elismert szolgálati évek számától és a nyugellátás alapjául szolgáló havi átlagkereset összegétől...","id":"20190402_Igy_szamoljak_ki_kinek_mennyi_nyugdij_jar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee398725-848e-49fb-a8d1-2b789e4db07b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190402_Igy_szamoljak_ki_kinek_mennyi_nyugdij_jar","timestamp":"2019. április. 02. 10:20","title":"Így számolják ki, kinek mennyi nyugdíj jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deef62fc-fae0-4368-aba2-e6db6f220731","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagykövetségének átköltöztetése helyett csupán kereskedelmi képviseletet nyitott vasárnap Brazília Jeruzsálemben a dél-amerikai ország elnöke, Jair Bolsonaro izraeli látogatása során.","shortLead":"Nagykövetségének átköltöztetése helyett csupán kereskedelmi képviseletet nyitott vasárnap Brazília Jeruzsálemben...","id":"20190331_Brazilia_nagykovetsege_csak_kereskedelmi_kepviseletet_nyitott_Jeruzsalemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=deef62fc-fae0-4368-aba2-e6db6f220731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a1c0aa2-6400-4e43-964c-01592ef46955","keywords":null,"link":"/vilag/20190331_Brazilia_nagykovetsege_csak_kereskedelmi_kepviseletet_nyitott_Jeruzsalemben","timestamp":"2019. március. 31. 21:51","title":"Brazília nagykövetsége csak kereskedelmi képviseletet nyitott Jeruzsálemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a6c2bc4-b8f0-48dc-b387-5adfe084f0a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ferenc tisztázta: Lionel Messit lehet ugyan istennek nevezni, de ő nem Isten.","shortLead":"Ferenc tisztázta: Lionel Messit lehet ugyan istennek nevezni, de ő nem Isten.","id":"20190401_Vegre_egy_igazan_fontos_kerdesben_adott_iranymutatast_a_papa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a6c2bc4-b8f0-48dc-b387-5adfe084f0a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0982cac-56cf-44d5-b89d-2404813e7ab0","keywords":null,"link":"/elet/20190401_Vegre_egy_igazan_fontos_kerdesben_adott_iranymutatast_a_papa","timestamp":"2019. április. 01. 16:11","title":"Végre egy igazán fontos kérdésben adott iránymutatást a pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99441e4f-7c7f-4f6f-a5fe-a6a741510e30","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szalai és Orbán előtt végzett az élen a kapus. ","shortLead":"Szalai és Orbán előtt végzett az élen a kapus. ","id":"20190401_Gulacsinak_szavaztak_meg_a_Magyar_Aranylabdat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99441e4f-7c7f-4f6f-a5fe-a6a741510e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ca92b9-c40d-47f5-ac69-5df234aa9f31","keywords":null,"link":"/sport/20190401_Gulacsinak_szavaztak_meg_a_Magyar_Aranylabdat","timestamp":"2019. április. 01. 11:15","title":"Gulácsinak szavazták meg a Magyar Aranylabdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468842eb-19b6-49cf-a89c-7c760de963d8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy tűnik, a szezon végén szerződést bontanak Thomas Doll-lal Hannoverben, pedig csak januárban érkezett a csapathoz. ","shortLead":"Úgy tűnik, a szezon végén szerződést bontanak Thomas Doll-lal Hannoverben, pedig csak januárban érkezett a csapathoz. ","id":"20190401_Egy_fel_szezont_birt_ki_Doll_a_Hannovernel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=468842eb-19b6-49cf-a89c-7c760de963d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e39bd79-9909-473e-a50e-a13af331f1ec","keywords":null,"link":"/sport/20190401_Egy_fel_szezont_birt_ki_Doll_a_Hannovernel","timestamp":"2019. április. 01. 13:13","title":"Egy fél szezon után elküldhetik Dollt a Hannovertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]