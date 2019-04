Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"461ce2f5-886d-47c3-94e6-27db409886e7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vacsorához ülő családok a közös étkezésre szánt idő felében telefonnal, táblagéppel, tévével vagy más dolgokkal foglalkoznak ahelyett, hogy az együttlétre koncentrálnának – ezt állapította meg az Illinois-i Egyetem honlapján közzétett tanulmány.","shortLead":"A vacsorához ülő családok a közös étkezésre szánt idő felében telefonnal, táblagéppel, tévével vagy más dolgokkal...","id":"20190402_vacsoraido_evesi_szokasok_kajafotozas_mobiltelefon_fuggoseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=461ce2f5-886d-47c3-94e6-27db409886e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50036fc6-fc6a-41bb-b982-8a4d0123a07f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_vacsoraido_evesi_szokasok_kajafotozas_mobiltelefon_fuggoseg","timestamp":"2019. április. 02. 13:33","title":"A vacsoraidő felében a mobilunkat nyomkodjuk, ahelyett, hogy ennénk vagy beszélgetnénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem volt zökkenőmentes az állami használtautó-ellenőrző rendszer, azaz a Jármű Szolgáltatási Platformot (JSZP) indulása, több felhasználó ugyanis arról kapott e-mailt a belügytől, hogy olyan adataik kerültek nyilvánosságra, amiknek nagyon nem lett volna szabad. ","shortLead":"Nem volt zökkenőmentes az állami használtautó-ellenőrző rendszer, azaz a Jármű Szolgáltatási Platformot (JSZP...","id":"20190402_jarmu_szolgaltatasi_platform_belugyminiszterium_szemelyes_adat_adatszivargas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c671ea-6920-48ae-a7d7-4b591e04daf9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_jarmu_szolgaltatasi_platform_belugyminiszterium_szemelyes_adat_adatszivargas","timestamp":"2019. április. 02. 14:03","title":"Épphogy elindult, máris adatokat szivárogtatott ki az állam nagy autós találmánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24207e5f-953d-43ac-b3e2-85ed3c4a700d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jönnek a háborús kekszek!","shortLead":"Jönnek a háborús kekszek!","id":"20190403_Oreo_keksz_Tronok_harca_focim_intro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24207e5f-953d-43ac-b3e2-85ed3c4a700d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc46c2c5-93a4-490e-b8c7-cb95faaac701","keywords":null,"link":"/kultura/20190403_Oreo_keksz_Tronok_harca_focim_intro","timestamp":"2019. április. 03. 16:26","title":"Majdnem háromezer Oreo kekszből alkották újra a Trónok harca főcímét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57a1865-c514-43d5-ad3e-649f47fdafd8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Így segít Trumpnak naggyá tenni Amerikát.","shortLead":"Így segít Trumpnak naggyá tenni Amerikát.","id":"20190402_Sajtbol_epit_falat_egy_muvesz_az_amerikai_hatarra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f57a1865-c514-43d5-ad3e-649f47fdafd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fece73e-0dfc-41ed-bde1-beb0ca8e0a99","keywords":null,"link":"/elet/20190402_Sajtbol_epit_falat_egy_muvesz_az_amerikai_hatarra","timestamp":"2019. április. 02. 16:21","title":"Sajtból épít falat egy művész az amerikai-mexikói határra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2abe4918-96d4-4fda-83ef-0874ac239028","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Három teherautó ütközött Nagytéténynél, de baleset volt az M0-s és az M51-es csomópontjánál is, ezért az M1-es felé haladó oldalon több mint másfél órás a dugó. A csepeli II. Rákóczi Ferenc úton is komoly torlódás van.","shortLead":"Három teherautó ütközött Nagytéténynél, de baleset volt az M0-s és az M51-es csomópontjánál is, ezért az M1-es felé...","id":"20190403_8_kilometeres_a_dugo_az_M0s_deli_szakaszan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2abe4918-96d4-4fda-83ef-0874ac239028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314a8818-8821-4950-a506-64697196f556","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190403_8_kilometeres_a_dugo_az_M0s_deli_szakaszan","timestamp":"2019. április. 03. 12:56","title":"12 kilométeres a dugó az M0-s déli szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254f4d18-a532-4017-8f46-8736f8aec63f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Meghajolunk Antek Smykiewicz énekes előtt, aki nemcsak a szőke parókát vette magára, de tisztességesen végigénekelte magyarul a Gyöngyhajú lányt. ","shortLead":"Meghajolunk Antek Smykiewicz énekes előtt, aki nemcsak a szőke parókát vette magára, de tisztességesen végigénekelte...","id":"20190403_Kobor_Janosnak_maszkirozva_magyarul_enekeltek_a_lengyel_Sztarban_sztarban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=254f4d18-a532-4017-8f46-8736f8aec63f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97174c67-e5f8-45f1-8888-1c87d6a3ebf3","keywords":null,"link":"/kultura/20190403_Kobor_Janosnak_maszkirozva_magyarul_enekeltek_a_lengyel_Sztarban_sztarban","timestamp":"2019. április. 03. 10:18","title":"Kóbor Jánosnak maszkírozva, magyarul énekeltek a lengyel Sztárban sztárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9983feda-4654-4c15-86a2-43186392bf17","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rövid időn belül két Békés megyei élelmiszer-előállító üzemet is felfüggesztettek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szakemberei. Az ellenőrök élelmiszer-biztonsági és higiéniai jogsértéseket is feltártak.","shortLead":"Rövid időn belül két Békés megyei élelmiszer-előállító üzemet is felfüggesztettek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági...","id":"20190402_husuzem_elemiszer_eloallitas_nebih_ellenorzes_birsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9983feda-4654-4c15-86a2-43186392bf17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04853adc-2c9a-4f60-84cf-2a6b34456b58","keywords":null,"link":"/kkv/20190402_husuzem_elemiszer_eloallitas_nebih_ellenorzes_birsag","timestamp":"2019. április. 02. 10:08","title":"Gyomorforgató állapotú húsüzemeket leplezett le a Nébih – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Momentum ifjúsági tagozatának három tagja elment Bayer Zsolt budavári lakásához, és annak bérleti áráról beszéltek, krétával a földre is írták üzenetüket a publicistáról, aki erre blogján elmondta róluk a véleményét szokásos stílusában.","shortLead":"A Momentum ifjúsági tagozatának három tagja elment Bayer Zsolt budavári lakásához, és annak bérleti áráról beszéltek...","id":"20190403_Beszedhibas_izzado_tenyeru_kis_kocsogoknek_nevezte_Bayer_a_hazanal_akciozo_momentumosokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49bc9c8f-6f81-483b-ac91-7f421857d0a5","keywords":null,"link":"/elet/20190403_Beszedhibas_izzado_tenyeru_kis_kocsogoknek_nevezte_Bayer_a_hazanal_akciozo_momentumosokat","timestamp":"2019. április. 03. 17:02","title":"\"Beszédhibás, izzadó tenyerű kis köcsögöknek\" nevezte Bayer Zsolt a házánál akciózó momentumosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]