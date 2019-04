Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a84d0e84-a218-4cde-8d4e-50f6a8b681af","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Ez a társadalom gigantikus erkölcsi hulla. De az emberek, akikből áll, még föltámadhatnak, és új életet kezdhetnek.","shortLead":"Ez a társadalom gigantikus erkölcsi hulla. De az emberek, akikből áll, még föltámadhatnak, és új életet kezdhetnek.","id":"20190408_TGM_A_valsagrol_az_ifjusagnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a84d0e84-a218-4cde-8d4e-50f6a8b681af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4496f592-91f9-44bc-8528-d9023d4ecf30","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_TGM_A_valsagrol_az_ifjusagnak","timestamp":"2019. április. 08. 17:30","title":"TGM: A válságról az ifjúságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebffeaed-326b-4cc9-9585-03d3703f57d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jávor Benedek 4. helye biztos a listán, de más párbeszédes politikusok is felkerülnek majd rá. ","shortLead":"Jávor Benedek 4. helye biztos a listán, de más párbeszédes politikusok is felkerülnek majd rá. ","id":"20190407_Rabolintott_a_Parbeszed_kongresszusa_az_MSZPvel_kozos_EPlistara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebffeaed-326b-4cc9-9585-03d3703f57d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4372f1e3-04f4-4eac-a6ff-83d326cf86ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190407_Rabolintott_a_Parbeszed_kongresszusa_az_MSZPvel_kozos_EPlistara","timestamp":"2019. április. 07. 15:22","title":"Rábólintott a Párbeszéd kongresszusa az MSZP-vel közös EP-listára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa88d74d-d725-4886-88d3-a09402ccf649","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a miniszterelnök nyakkendője volt kék a pénteki, a Fidesz európai parlamenti (EP) választási programját bemutató, Parlamenti Szalon című rendezvényen. Ezen kívül semmi külső jele (legalábbis színben) nem volt annak, hogy mi lesz május 26-án – a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"Csak a miniszterelnök nyakkendője volt kék a pénteki, a Fidesz európai parlamenti (EP) választási programját bemutató...","id":"20190407_Europa_kiado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa88d74d-d725-4886-88d3-a09402ccf649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496c4032-3e2d-4600-b019-7f21ca3dfa9e","keywords":null,"link":"/itthon/20190407_Europa_kiado","timestamp":"2019. április. 07. 18:00","title":"Európa kiadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fff84d7-54a5-4b1a-899b-f43ad861de43","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Nincs hely, ahol többet kellene dolgozniuk a részmunkaidőben foglalkoztatottaknak, mint itt, és a teljes munkaidősök is csak két országban dolgoznak többet a magyaroknál.","shortLead":"Nincs hely, ahol többet kellene dolgozniuk a részmunkaidőben foglalkoztatottaknak, mint itt, és a teljes munkaidősök is...","id":"20190409_Egy_europai_orszagban_sem_dolgoznak_tobbet_a_reszmunkaidosok_mint_nalunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fff84d7-54a5-4b1a-899b-f43ad861de43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef7242a5-fdae-4bf7-8e79-57321f118566","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190409_Egy_europai_orszagban_sem_dolgoznak_tobbet_a_reszmunkaidosok_mint_nalunk","timestamp":"2019. április. 09. 06:45","title":"Egy európai országban sem dolgoznak többet a részmunkaidősök, mint nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"MTI","category":"sport","description":"René Toft Hansen olimpiai, világ- és Európa-bajnok dán beálló az idény végén távozik a Telekom Veszprém férfi kézilabdacsapatától.","shortLead":"René Toft Hansen olimpiai, világ- és Európa-bajnok dán beálló az idény végén távozik a Telekom Veszprém férfi...","id":"20190409_rene_toft_hansen_veszprem_kezilabda_atigazolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1ffdec-1948-49f8-8894-3a51b38cd025","keywords":null,"link":"/sport/20190409_rene_toft_hansen_veszprem_kezilabda_atigazolas","timestamp":"2019. április. 09. 08:21","title":"Olimpiai, világ- és Európa-bajnok kézilabdázó távozik Veszprémből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08286755-cfb8-4e6f-b61a-0b6e46ad4baf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"V4 News Agency (V4NA) néven indult új nemzetközi hírügynökség Habony Árpád befolyási övezetében.","shortLead":"V4 News Agency (V4NA) néven indult új nemzetközi hírügynökség Habony Árpád befolyási övezetében.","id":"20190409_Habony_Arpad_Londban_epit_hirugynokseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08286755-cfb8-4e6f-b61a-0b6e46ad4baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212bc029-4a39-4274-ae1e-f3375ae629ed","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_Habony_Arpad_Londban_epit_hirugynokseget","timestamp":"2019. április. 09. 08:19","title":"Habony Árpád Londonban épít hírügynökséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcb5315-7458-44ac-b6c5-4fb3170a07ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tudni, miért, de felszállás után aktiválódott egy Rafale B típusú vadászgép katapultja az egyik \"sétarepülés\" során.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, miért, de felszállás után aktiválódott egy Rafale B típusú vadászgép katapultja az egyik...","id":"20190408_vadaszrepulogep_katapult_rafale_b","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfcb5315-7458-44ac-b6c5-4fb3170a07ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb433e5-9e35-4fe2-ba40-43edea66de85","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_vadaszrepulogep_katapult_rafale_b","timestamp":"2019. április. 08. 08:03","title":"Vadászgépből lőtte ki a katapult a 64 éves férfit, aki utasként ment volna egy kört a géppel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"246a772b-6881-48a3-b2d8-8f67781f8c62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy új testületnek lesz majd csak joga nyilatkozni a mostani jelentés részleteiről - közölte a minisztérium.","shortLead":"Egy új testületnek lesz majd csak joga nyilatkozni a mostani jelentés részleteiről - közölte a minisztérium.","id":"20190407_Elkeszult_a_jelentesevel_az_Akademiat_atvilagito_bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=246a772b-6881-48a3-b2d8-8f67781f8c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"513e5401-916a-4553-9f2b-5267daac4e8e","keywords":null,"link":"/itthon/20190407_Elkeszult_a_jelentesevel_az_Akademiat_atvilagito_bizottsag","timestamp":"2019. április. 07. 16:59","title":"Elkészült a jelentésével az Akadémiát átvilágító bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]