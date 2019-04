Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5101ad55-86c6-4f77-acf9-da80c35ea9fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hétvége alatt a minimális 20 ezret.","shortLead":"Egy hétvége alatt a minimális 20 ezret.","id":"20190408_A_Jobbik_es_a_Momentum_is_osszegyujtotte_az_ajanlasokat_az_EPvalasztasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5101ad55-86c6-4f77-acf9-da80c35ea9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b56e9d6d-ea90-4aa8-b81b-778f09f3f991","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_A_Jobbik_es_a_Momentum_is_osszegyujtotte_az_ajanlasokat_az_EPvalasztasra","timestamp":"2019. április. 08. 08:03","title":"A Jobbik és a Momentum is összegyűjtötte az ajánlásokat az EP-választásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65a0f14-8c10-4e2a-9044-b8c5e024fda7","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Rétegközönségnek kínálnak kiállítást Kölnben, három kortárs brit mester jóvoltából (Hockney/Hamilton – Expanded Graphics). Az apropót az adta, hogy nemrég a helybeli Herbert Meyer-Ellinger és Christoph Vowinckel gyűjtőpáros a múzeumnak ajándékozta David Hockney 1966-os, Illustrations for Fourteen Poems by C. P. Cavafy című mappáját, amely itt most kerül először nyilvánosság elé. ","shortLead":"Rétegközönségnek kínálnak kiállítást Kölnben, három kortárs brit mester jóvoltából (Hockney/Hamilton – Expanded...","id":"20190408_Kiterjesztett_grafikak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a65a0f14-8c10-4e2a-9044-b8c5e024fda7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88c2752-6b1e-4bda-b929-88c12e6b96e8","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190408_Kiterjesztett_grafikak","timestamp":"2019. április. 08. 12:50","title":"Kiterjesztett grafikák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6fd7363-c119-4e45-8d20-f381900f1794","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"\"Védjen meg téged a CÖF\" – kábé ez ugrik be a civil szervezet békemeneti magasságokat döngető, új kommunikációs villantását látva: egyik vizuális sarokban a magyaros kaját kavargató Németh Szilárd, a másikban a 444.hu szerkesztősége. Maguk is használják a szót, bár ellentétes előjellel: szánalmas.","shortLead":"\"Védjen meg téged a CÖF\" – kábé ez ugrik be a civil szervezet békemeneti magasságokat döngető, új kommunikációs...","id":"20190408_Nemeth_Szilardert_mozgosit_a_COF_a_tornabol_felmentett_firkaszok_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6fd7363-c119-4e45-8d20-f381900f1794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f526f409-cd58-4fc9-bb3b-9d32268baf72","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Nemeth_Szilardert_mozgosit_a_COF_a_tornabol_felmentett_firkaszok_ellen","timestamp":"2019. április. 08. 13:05","title":"Méghogy nem bajnok?! Németh Szilárdért hirdet harcot a CÖF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69bfba7b-0b93-4e4c-b8a0-d60ee69cf397","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tíz ország kötvényeit veszi ki referencia-indexéből a norvég nyugdíjalap, köztük Magyarországét. ","shortLead":"Tíz ország kötvényeit veszi ki referencia-indexéből a norvég nyugdíjalap, köztük Magyarországét. ","id":"20190407_Eladja_magyar_kotvenyeit_a_norveg_allami_nyugdijalap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69bfba7b-0b93-4e4c-b8a0-d60ee69cf397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca64e4a-cecc-4dc6-9a63-c883f4cb22a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Eladja_magyar_kotvenyeit_a_norveg_allami_nyugdijalap","timestamp":"2019. április. 07. 12:39","title":"Eladja magyar kötvényeit a norvég állami nyugdíjalap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158491fb-b4dd-4f2c-964a-889d5d731144","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Mondd, miért? A 2018-as választásokon érdekelt politikusokat és kívülálló megfigyelőket is megkérdeztünk arról, hogyan érezték magukat tavaly április 8-án, és mit gondolnak egy évvel később, mi volt a döntő oka a végeredmény kialakulásának. Ahogy a klasszikus mondaná: és ezt így hogy?","shortLead":"Mondd, miért? A 2018-as választásokon érdekelt politikusokat és kívülálló megfigyelőket is megkérdeztünk arról, hogyan...","id":"20190408_Es_ezt_igy_hogy_Egy_eves_a_harmadik_Orbanketharmad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=158491fb-b4dd-4f2c-964a-889d5d731144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a67d923f-cac8-4aea-bf0e-30700742d5f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Es_ezt_igy_hogy_Egy_eves_a_harmadik_Orbanketharmad","timestamp":"2019. április. 08. 09:00","title":"És ezt így hogy? Alfölditől Vonáig magyarázzák a harmadik Orbán-kétharmadot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4909ff13-2b9a-433c-8f2c-cd8eb580652e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"15 fa kivágására kapott engedélyt egy beruházó, Baranyi Krisztina szerint nem értesítették a lakókat.","shortLead":"15 fa kivágására kapott engedélyt egy beruházó, Baranyi Krisztina szerint nem értesítették a lakókat.","id":"20190408_Fakat_vagnak_ki_a_IX_keruletben_rendort_hivtak_a_lakok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4909ff13-2b9a-433c-8f2c-cd8eb580652e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41143c4-fe80-422b-a14f-f237e6abbe23","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Fakat_vagnak_ki_a_IX_keruletben_rendort_hivtak_a_lakok","timestamp":"2019. április. 08. 10:23","title":"Fákat vágnak ki a IX. kerületben, rendőrt hívtak a lakók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf83a56-d1ae-4ff3-8d26-a7cf5dd84965","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vízirendőröknek kellett kimentenie a folyóból. ","shortLead":"A vízirendőröknek kellett kimentenie a folyóból. ","id":"20190408_Viccbol_ugrott_a_Dunaba_egy_ferfi_vasarnap_a_Petofi_hidrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edf83a56-d1ae-4ff3-8d26-a7cf5dd84965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c99b7045-b3cf-481b-a3ed-63ff604f42e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Viccbol_ugrott_a_Dunaba_egy_ferfi_vasarnap_a_Petofi_hidrol","timestamp":"2019. április. 08. 05:44","title":"Viccből ugrott a Dunába egy férfi vasárnap a Petőfi hídról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő azt mondta, az anyai ösztön győzött, ezért segített a lányának megpróbálni eltüntetni a holttestet. ","shortLead":"A nő azt mondta, az anyai ösztön győzött, ezért segített a lányának megpróbálni eltüntetni a holttestet. ","id":"20190408_Elmondta_az_edesanya_mit_csinaltak_a_Becsbol_hazahozott_feldarabolt_hottesttel_Jaszladanyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faaff216-4711-49a9-8f2c-a09fbb05de23","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Elmondta_az_edesanya_mit_csinaltak_a_Becsbol_hazahozott_feldarabolt_hottesttel_Jaszladanyban","timestamp":"2019. április. 08. 06:26","title":"Elmondta az édesanya, mit csináltak a Bécsből hazahozott feldarabolt holttesttel Jászladányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]