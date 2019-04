Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db0ca12e-bea7-4a36-9da4-357003ae9e56","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A feladatot végülis elvégezték, azonban a végeredményről lerí, hogy a lelkiismeretesség szikrája sem volt meg a munkásokban.","shortLead":"A feladatot végülis elvégezték, azonban a végeredményről lerí, hogy a lelkiismeretesség szikrája sem volt meg...","id":"20190408_a_nap_fotoja_egyetlen_darabos_ez_a_budapesti_puzzle_megsem_sikerult_kirakni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db0ca12e-bea7-4a36-9da4-357003ae9e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e737a0-2777-439f-9802-0d5375cd5d8f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190408_a_nap_fotoja_egyetlen_darabos_ez_a_budapesti_puzzle_megsem_sikerult_kirakni","timestamp":"2019. április. 08. 06:41","title":"A nap fotója: egyetlen darabos ez a budapesti puzzle, mégsem sikerült kirakni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158491fb-b4dd-4f2c-964a-889d5d731144","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Mondd, miért? A 2018-as választásokon érdekelt politikusokat és kívülálló megfigyelőket is megkérdeztünk arról, hogyan érezték magukat tavaly április 8-án, és mit gondolnak egy évvel később, mi volt a döntő oka a végeredmény kialakulásának. Ahogy a klasszikus mondaná: és ezt így hogy?","shortLead":"Mondd, miért? A 2018-as választásokon érdekelt politikusokat és kívülálló megfigyelőket is megkérdeztünk arról, hogyan...","id":"20190408_Es_ezt_igy_hogy_Egy_eves_a_harmadik_Orbanketharmad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=158491fb-b4dd-4f2c-964a-889d5d731144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a67d923f-cac8-4aea-bf0e-30700742d5f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Es_ezt_igy_hogy_Egy_eves_a_harmadik_Orbanketharmad","timestamp":"2019. április. 08. 09:00","title":"És ezt így hogy? Alfölditől Vonáig magyarázzák a harmadik Orbán-kétharmadot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbf01f7e-36d4-4149-bde1-8abc88964956","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Húsbavágó őszinteséggel beszél az életéről Bérczesi Róbert az Én meg az Ének című könyvben. Negyvenkét évesen memoárt írni mindenképpen szokatlan húzás, a hiperkarma frontemberének esetében pedig ez elsőre akár baljósnak is tűnhet. Pedig erről szó sincs: a Kiss Lászlóval közösen írt könyv sokkal inkább egy periódus végét jelenti, megértést kínál egy olyan történettel kapcsolatban, amelyet érdemes elmesélni. ","shortLead":"Húsbavágó őszinteséggel beszél az életéről Bérczesi Róbert az Én meg az Ének című könyvben. Negyvenkét évesen memoárt...","id":"20190408_Berczesi_Robert_Kiss_Laszlo_En_meg_az_Enek_konyv_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbf01f7e-36d4-4149-bde1-8abc88964956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790c7602-7821-4145-8968-c76c0f494f21","keywords":null,"link":"/elet/20190408_Berczesi_Robert_Kiss_Laszlo_En_meg_az_Enek_konyv_interju","timestamp":"2019. április. 08. 20:00","title":"Bérczesi Róbert: Rájöttem, hogy minden világnak megvannak a maga démonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77676a-6412-431b-a9a1-dda0f5ced738","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Íme néhány jármű a kiállítottakból. ","shortLead":"Íme néhány jármű a kiállítottakból. ","id":"20190407_Fotok_Csodas_oldtimerek_nepesitettek_be_a_Vasuttorteneti_Parkot_a_hetvegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da77676a-6412-431b-a9a1-dda0f5ced738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"389d2d45-fbd0-4b67-9c0b-83ee4c398ee6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190407_Fotok_Csodas_oldtimerek_nepesitettek_be_a_Vasuttorteneti_Parkot_a_hetvegen","timestamp":"2019. április. 07. 13:26","title":"Fotók: Csodás oldtimerek népesítették be a Vasúttörténeti Parkot a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f48b0ca-0054-45eb-adbc-2381f39207da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hol máshol, mint Kínában.","shortLead":"Hol máshol, mint Kínában.","id":"20190407_mclaren_650_s","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f48b0ca-0054-45eb-adbc-2381f39207da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73b24452-3dca-4b17-b17d-7945c9fe392c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190407_mclaren_650_s","timestamp":"2019. április. 08. 10:22","title":"Bosszút állt a kamu szupersportkocsi, darabjaira esett a parkolóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"118dc5d2-5037-4213-87af-620def95b6a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A francia sztárfilozófus élesen bírálta a magyar miniszterelnököt, az meghívta egy kávéra, ez lett belőle. ","shortLead":"A francia sztárfilozófus élesen bírálta a magyar miniszterelnököt, az meghívta egy kávéra, ez lett belőle. ","id":"20190408_BernardHenri_Levy_Megfejtettem_Orban_rejtelyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=118dc5d2-5037-4213-87af-620def95b6a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"672a7b3c-5912-4aa5-b043-f8b877a90b72","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_BernardHenri_Levy_Megfejtettem_Orban_rejtelyet","timestamp":"2019. április. 08. 19:41","title":"Bernard-Henri Lévy: Megfejtettem Orbán rejtélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Különösen a dízelnél várható hosszabb távon is drágulás.","shortLead":"Különösen a dízelnél várható hosszabb távon is drágulás.","id":"20190407_Rossz_hir_az_autosoknak_400_forint_fole_emelkedhet_az_uzemanyagok_ara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"925d95d2-6b77-4566-ac7e-c718c6ccbc5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Rossz_hir_az_autosoknak_400_forint_fole_emelkedhet_az_uzemanyagok_ara","timestamp":"2019. április. 07. 11:30","title":"Rossz hír az autósoknak: 400 forint fölé emelkedhet az üzemanyagok ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem kispályázik Volodimimr Zelenszkij az ígéretekkel: vagyonelkobzás, örökös eltiltás az államim tisztségektől, és a rendőrségtől független korrupcióellenes hatóság is a tervei között van.","shortLead":"Nem kispályázik Volodimimr Zelenszkij az ígéretekkel: vagyonelkobzás, örökös eltiltás az államim tisztségektől, és...","id":"20190407_Teljes_vagyonelkobzast_iger_az_ukran_elnokjelolt_a_korrput_allami_tisztviseloknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4559501c-90b6-476d-958e-f00652b4b9be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Teljes_vagyonelkobzast_iger_az_ukran_elnokjelolt_a_korrput_allami_tisztviseloknek","timestamp":"2019. április. 07. 14:57","title":"Teljes vagyonelkobzást ígér az ukrán elnökjelölt a korrupt állami tisztviselőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]