"Több olyan androidos játékra is rátalált a Wired munkatársa, amelyek nagyon véresek és erőszakosak voltak, holott gyerekeknek szánt programként reklámozták őket. " "Megnézi, hogy mit tölt le a gyereke a telefonjára? Érdemes lenne, aggasztó hírek jöttek" 2019. április. 08. 20:45 "Mészáros Beatrix nemrég doktorált, de még ennél is magasabbra törhet." "Fontos szerep várhat Mészáros Lőrinc lányára" 2019. április. 09. 08:54 "Paulát Balázs Andrea, Mézga Gézát Magyar Attila és Bodrogi Attila alakítják. A zenés vígjátékot április közepén mutatják be. ","shortLead":"Paulát Balázs Andrea, Mézga Gézát Magyar Attila és Bodrogi Attila alakítják. "Színdarab készült a Mézga családból" 2019. április. 09. 09:54 "A Fidesz és a Jobbik is azt állította, hogy ők adták le elsőként az EP-lista állításához szükséges legalább 20 ezer aláírást. Az Országos Választási Irodánál rendbe tették a kérdést." "Aláírásgyűjtés: A Jobbik megelőzte a Fideszt, de nincs jelentősége" 2019. április. 08. 16:29 "A fogadóirodák azonnal reagáltak." "Ezt a malőrt! Serena Williams elárulhatta Meghan Markle gyerekének nemét" 2019. április. 10. 07:25 "Az NBA legjobb európai játékosa 21 év után, két hónappal a 41. születésnapja előtt jelentette be visszavonulását." "Dirk Nowitzki bejelentette: visszavonul" 2019. április. 10. 06:15 "Az Európát érintő migrációs válság valójában civilizációs válsággá szélesedett, \"a Kelet Nyugatra jött\" – mondta Orbán Viktor miniszterelnök kedden Piliscsabán, az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete épületének avatásán." "Orbán Piliscsabán is az iszlámmal riogatott" 2019. április. 09. 11:37 "Cukrászda nyílik a Vámház körút 9. alatt." "Klapka György zálogháza végleg átalakul" 2019. április. 09. 09:16