Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0651ff08-02ef-4038-aa3f-906479457eb4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Igaz, a közvetlenül az erőmű melletti Okuma 10 ezer lakosa közül csak 367-en költöztek vissza egyelőre.","shortLead":"Igaz, a közvetlenül az erőmű melletti Okuma 10 ezer lakosa közül csak 367-en költöztek vissza egyelőre.","id":"20190410_Most_terhettek_haza_8_ev_utan_a_fukusimai_kitelepitettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0651ff08-02ef-4038-aa3f-906479457eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab4de3a-5391-4db1-970d-8dff0b193d38","keywords":null,"link":"/vilag/20190410_Most_terhettek_haza_8_ev_utan_a_fukusimai_kitelepitettek","timestamp":"2019. április. 10. 15:29","title":"Nyolc év után most térhettek haza a fukusimai kitelepítettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6b336d-4661-4227-957d-7fb6cb6671cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hihetetlen valós hírek keverednek hihető kamuhírekkel az Urbanlegends hoaxkvízében. Ha kitölti, 2 perc alatt megtudhatja, mit (nem) kellett volna elhinnie az elmúlt hetekben.","shortLead":"Hihetetlen valós hírek keverednek hihető kamuhírekkel az Urbanlegends hoaxkvízében. Ha kitölti, 2 perc alatt...","id":"20190410_urbanlegends_hoaxkviz_marcius","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab6b336d-4661-4227-957d-7fb6cb6671cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08219cff-2428-4746-b86b-c7b2e86ebabe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_urbanlegends_hoaxkviz_marcius","timestamp":"2019. április. 10. 09:33","title":"Ön is továbbküldte \"a Facebook üzenetét\"? Nem kellett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae968c8f-5caf-43e5-bd30-7425aa1ff521","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 100 kilósét a helyszínen megsemmisítik, mert veszélyes szállítani. ","shortLead":"A 100 kilósét a helyszínen megsemmisítik, mert veszélyes szállítani. ","id":"20190410_Kiszedtek_a_gyujtoszerkezetet_a_BAHcsomopontnal_talalt_bombakbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae968c8f-5caf-43e5-bd30-7425aa1ff521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1c1fa4-1523-46ea-adef-7569cfeb6cb4","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Kiszedtek_a_gyujtoszerkezetet_a_BAHcsomopontnal_talalt_bombakbol","timestamp":"2019. április. 10. 12:20","title":"Kiszedték a gyújtószerkezetet a BAH-csomópontnál talált bombákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0711cf-ea86-4f59-954b-e0c68db75f95","c_author":"Windisch Judit","category":"gazdasag","description":"Több forrásból úgy értesültünk, a kormány egy rendelettel márciustól feloldotta a tavaly elrendelt létszámstopot a közigazgatásban. Ennek egyik oka lehetett, hogy 2500 ember mondott fel márciusban – főként a hirtelen jött, kecsegtető végkielégítés miatt –, van, aki emiatt a rendszer összeomlásától tart. A felmondási idő még nem járt le, így a hatás még nem látszik, de a Miniszterelnökség a jövő miatt sem aggódik. ","shortLead":"Több forrásból úgy értesültünk, a kormány egy rendelettel márciustól feloldotta a tavaly elrendelt létszámstopot...","id":"20190410_kozigazgatas_letszamstop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df0711cf-ea86-4f59-954b-e0c68db75f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86ac57a-7d88-4911-94d6-b1ad186fd7ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190410_kozigazgatas_letszamstop","timestamp":"2019. április. 10. 11:10","title":"Megszűnt a létszámstop a kormányzatban, így is létszámgondok vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8fdb9db-e399-4a04-8b9d-9c9aab054093","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20190410_A_szolnoki_bortone_lett_az_orszag_legszebb_konyhakertje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8fdb9db-e399-4a04-8b9d-9c9aab054093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e85b0cce-1dec-49a8-8ff7-e10aaf31868b","keywords":null,"link":"/elet/20190410_A_szolnoki_bortone_lett_az_orszag_legszebb_konyhakertje","timestamp":"2019. április. 10. 14:49","title":"A szolnoki börtöné lett az ország legszebb konyhakertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a121324-89e7-43f6-b205-0789116f5a5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új dizájnnal mutatta be a Samsung a Galaxy A80-as készülékét, aminél egy igen látványos újdonsággal érték el, hogy már-már csupakijelzős telefon legyen.","shortLead":"Új dizájnnal mutatta be a Samsung a Galaxy A80-as készülékét, aminél egy igen látványos újdonsággal érték el...","id":"20190410_samsung_galaxy_a80_okostelefon_android_forgathato_kamera_era_of_live","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a121324-89e7-43f6-b205-0789116f5a5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc720a69-b3d5-4139-9131-6ea5f2b7dd85","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_samsung_galaxy_a80_okostelefon_android_forgathato_kamera_era_of_live","timestamp":"2019. április. 10. 19:03","title":"Az év egyik legizgalmasabb telefonját mutatta be a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kihátrálhat Magyarország a paksi atomerőmű bővítési projektjéből, és ennek nincsenek kötbér -, vagy kártérítési következményei. Legalábbis ezt hámozta ki a HVG a projekt részlegesen nyilvánosságra hozott szerződéséből. Számos kérdésre azonban nincs válasz.","shortLead":"Kihátrálhat Magyarország a paksi atomerőmű bővítési projektjéből, és ennek nincsenek kötbér -, vagy kártérítési...","id":"20190410_Felmondhato_lenne_a_Paks_II_szerzodes_de_mibe_kerulne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a51a6d-9e99-45ec-b147-1e489f11ada4","keywords":null,"link":"/kkv/20190410_Felmondhato_lenne_a_Paks_II_szerzodes_de_mibe_kerulne","timestamp":"2019. április. 10. 10:46","title":"Felmondható lenne a Paks II. szerződés, de mibe kerülne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a815b9a-1887-48ae-9ad6-f0e94f371854","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Omar el-Besír harminc évig állt az ország élén, a Nemzetközi Büntetőbíróság háborús bűncselekményekkel gyanúsítja. ","shortLead":"Omar el-Besír harminc évig állt az ország élén, a Nemzetközi Büntetőbíróság háborús bűncselekményekkel gyanúsítja. ","id":"20190411_Letartoztattak_a_szudani_elnokot_rendkivuli_allapotot_hirdettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a815b9a-1887-48ae-9ad6-f0e94f371854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfda2247-ec26-4de4-a7a2-80eb6cdf4945","keywords":null,"link":"/vilag/20190411_Letartoztattak_a_szudani_elnokot_rendkivuli_allapotot_hirdettek","timestamp":"2019. április. 11. 14:30","title":"Letartóztatták a szudáni elnököt, rendkívüli állapotot hirdettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]