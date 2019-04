Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3dcd0f77-e712-44dd-b430-12b9dc45a586","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Láttunk már egy-két extrém dolgot autóban, de ennek a 25 éves orosz, aranyéletet élő milliárdosnak az autója túltesz nagyjából mindenen.","shortLead":"Láttunk már egy-két extrém dolgot autóban, de ennek a 25 éves orosz, aranyéletet élő milliárdosnak az autója túltesz...","id":"20190409_lamborghini_aventador_swarowski_orosz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dcd0f77-e712-44dd-b430-12b9dc45a586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28ef03a-f68f-47ef-b5ce-521296e34424","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_lamborghini_aventador_swarowski_orosz","timestamp":"2019. április. 09. 17:47","title":"Fiatal orosz milliárdos nő és van egy 2 millió darab Swarowskival kirakott Lamborghinije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már a korábbi évek drágulása alapján is az első tízben volt Budapest, tavaly viszont egyetlen más helyen sem mértek ekkora ingatlanár-emelkedést.","shortLead":"Már a korábbi évek drágulása alapján is az első tízben volt Budapest, tavaly viszont egyetlen más helyen sem mértek...","id":"20190409_A_vilag_nagyvarosai_kozul_Budapesten_dragultak_legjobban_a_lakasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40cc988-afd7-40de-b832-130070a283ac","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_A_vilag_nagyvarosai_kozul_Budapesten_dragultak_legjobban_a_lakasok","timestamp":"2019. április. 09. 17:34","title":"A világ nagyvárosai közül Budapesten drágultak legjobban a lakások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2bc7084-ad03-4275-9d45-1fea136e72ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea három játszmában maradt alul a 11. helyen kiemelt spanyol Lara Arruabarrenával szemben, így kiesett a 250 ezer dollár összdíjazású bogotai női tenisztorna első fordulójában.","shortLead":"Babos Tímea három játszmában maradt alul a 11. helyen kiemelt spanyol Lara Arruabarrenával szemben, így kiesett a 250...","id":"20190410_babos_timea_bogota_tenisztorna_elso_fordulo_kieses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2bc7084-ad03-4275-9d45-1fea136e72ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceeb2889-52ce-489c-a35a-43e082190ff3","keywords":null,"link":"/sport/20190410_babos_timea_bogota_tenisztorna_elso_fordulo_kieses","timestamp":"2019. április. 10. 13:25","title":"Jól kezdett, de kikapott Babos Bogotában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f","c_author":"Tóth Richárd","category":"elet","description":"A rendező szerint meg kell akadályozni, hogy a hatalom már óvodában arra készítsen fel, hogy „soha ne kérdezzünk, csak engedelmeskedjünk, hogy belemásszon a fejünkbe, a lelkünkbe, hogy a belső szabadságunkat tartsa kordában, hogy az alkotói szabadságunkat vegye górcső alá, és döntse el, hogy minek van létjogosultsága, és minek nincs. Hogy pártszimpátiától függjön a tehetség, a lehetőség, az elismerés, a teljesítmény és minden.”","shortLead":"A rendező szerint meg kell akadályozni, hogy a hatalom már óvodában arra készítsen fel, hogy „soha ne kérdezzünk, csak...","id":"20190409_Alfoldi_Robert_Nem_lehet_engedni_a_zsarolasnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b52b13-7a91-4f4a-b47c-722994b95f36","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Alfoldi_Robert_Nem_lehet_engedni_a_zsarolasnak","timestamp":"2019. április. 09. 15:00","title":"Alföldi Róbert: Nem lehet engedni a zsarolásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7923527-36b7-4a78-96a4-125eed1e1c2a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Együttesen 91,5 százalékuk van.","shortLead":"Együttesen 91,5 százalékuk van.","id":"20190409_Az_MKB_tobb_mint_90_szazaleka_Meszaros_Lorince_es_Szijj_Laszloe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7923527-36b7-4a78-96a4-125eed1e1c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b14afad-dc37-4402-82c8-98d7b882ddf1","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_Az_MKB_tobb_mint_90_szazaleka_Meszaros_Lorince_es_Szijj_Laszloe","timestamp":"2019. április. 09. 14:10","title":"Az MKB több mint 90 százaléka Mészáros Lőrincé és Szíjj Lászlóé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fee5775-a5a5-484d-91b9-8f8eb0348272","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump egy 2020-as kampányfilmjét azért törölte a Twitter, mert nem kértek engedélyt az alatta lévő zene használatához. ","shortLead":"Donald Trump egy 2020-as kampányfilmjét azért törölte a Twitter, mert nem kértek engedélyt az alatta lévő zene...","id":"20190410_donald_trump_video_twitter_sotet_lovag_felemelkedes_christopher_nolan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fee5775-a5a5-484d-91b9-8f8eb0348272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35248d13-4735-4419-b854-87d6f425d14a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_donald_trump_video_twitter_sotet_lovag_felemelkedes_christopher_nolan","timestamp":"2019. április. 10. 16:03","title":"Törölte Trump egy videóját a Twitter, mert engedély nélkül rakták alá a Batman zenéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823eb357-950e-45fc-af8e-a7ea9f144f27","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Evolúciós előnye van. ","shortLead":"Evolúciós előnye van. ","id":"20190409_Orok_optimista_Van_az_a_par_perc_ahol_on_is_pesszimista_tud_lenni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=823eb357-950e-45fc-af8e-a7ea9f144f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca348b8-a350-4021-8941-2322ad48a27e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190409_Orok_optimista_Van_az_a_par_perc_ahol_on_is_pesszimista_tud_lenni","timestamp":"2019. április. 09. 12:15","title":"Örök optimista? Íme az a bizonyos pár perc, amikor ön is pesszimista ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8fdb9db-e399-4a04-8b9d-9c9aab054093","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20190410_A_szolnoki_bortone_lett_az_orszag_legszebb_konyhakertje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8fdb9db-e399-4a04-8b9d-9c9aab054093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e85b0cce-1dec-49a8-8ff7-e10aaf31868b","keywords":null,"link":"/elet/20190410_A_szolnoki_bortone_lett_az_orszag_legszebb_konyhakertje","timestamp":"2019. április. 10. 14:49","title":"A szolnoki börtöné lett az ország legszebb konyhakertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]