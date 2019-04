Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b019c927-e333-466a-b816-0e998da5dca3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pontosabban egy régi tér vissza: Szebeni István ismét a TV2-nél köt ki.","shortLead":"Pontosabban egy régi tér vissza: Szebeni István ismét a TV2-nél köt ki.","id":"20190412_Uj_musorvezeto_erkezik_a_Tenyekhez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b019c927-e333-466a-b816-0e998da5dca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30644a84-cd49-4766-9824-5347ca337d67","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Uj_musorvezeto_erkezik_a_Tenyekhez","timestamp":"2019. április. 12. 14:28","title":"Új műsorvezető érkezik a Tényekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd4f7cfd-6dde-48a0-b140-d5d9a9c6f9a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Néhány település kilóg a sorból a falusi CSOK-listáján, mivel olyan települések is felkerültek, ahol nő a lakosok száma, de olyanok meg lemaradtak, ahol szemmel láthatóan elkelne a támogatás.","shortLead":"Néhány település kilóg a sorból a falusi CSOK-listáján, mivel olyan települések is felkerültek, ahol nő a lakosok...","id":"20190413_Ellentmondasos_a_falusi_CSOK_lista_Tihany_bekerult_Ujdombrad_kimaradt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd4f7cfd-6dde-48a0-b140-d5d9a9c6f9a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd4559f-c4e8-426b-8955-49ff6c7f003a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190413_Ellentmondasos_a_falusi_CSOK_lista_Tihany_bekerult_Ujdombrad_kimaradt","timestamp":"2019. április. 13. 08:23","title":"Ellentmondásos a falusi CSOK-lista: Tihany bekerült, Újdombrád kimaradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7472f7c1-a8e3-4c4e-a141-baa28ca3e227","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az illető beismerte a dolgot, de azt mondta, csak hecc volt az egész. Az MNB azonban nem kegyelmezett. ","shortLead":"Az illető beismerte a dolgot, de azt mondta, csak hecc volt az egész. Az MNB azonban nem kegyelmezett. ","id":"20190413_Piaci_manipulacio_miatt_milliokra_birsagolt_az_MNB_egy_maganszemelyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7472f7c1-a8e3-4c4e-a141-baa28ca3e227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0efe1b04-6ceb-40c1-b23e-575cb4249889","keywords":null,"link":"/kkv/20190413_Piaci_manipulacio_miatt_milliokra_birsagolt_az_MNB_egy_maganszemelyt","timestamp":"2019. április. 13. 12:23","title":"Piaci manipuláció miatt milliókra bírságolt az MNB egy magánszemélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"196b7d31-d502-4ab5-ae9c-4deaf5fd8de6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Suzuki SX4 megelőzte a korábbi listavezető Vitarát. ","shortLead":"A Suzuki SX4 megelőzte a korábbi listavezető Vitarát. ","id":"20190413_Tronfosztas_a_magyar_autopiacon_mast_imadnak_a_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=196b7d31-d502-4ab5-ae9c-4deaf5fd8de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2199814-15be-4e71-aa8b-d2d507a89383","keywords":null,"link":"/cegauto/20190413_Tronfosztas_a_magyar_autopiacon_mast_imadnak_a_magyarok","timestamp":"2019. április. 13. 13:51","title":"Trónfosztás a magyar autópiacon, mást imádnak a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"054a9b9a-aa39-4170-a831-fb3a50034511","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"József Attilával kezdődött, Ady Endrével zárult.","shortLead":"József Attilával kezdődött, Ady Endrével zárult.","id":"20190413_Magyar_vilagrekord_szuletett_Lutter_Imre_24_oran_at_szavalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=054a9b9a-aa39-4170-a831-fb3a50034511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b01e6c49-4c0a-4c71-9e57-2af6bbb4d60b","keywords":null,"link":"/elet/20190413_Magyar_vilagrekord_szuletett_Lutter_Imre_24_oran_at_szavalt","timestamp":"2019. április. 13. 14:07","title":"Magyar világrekord született, Lutter Imre 24 órán át szavalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eaa139e-890e-46f0-847b-2c1ce0aa41fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyógykezelésére hivatkozva halasztották el a tárgyalást. ","shortLead":"Gyógykezelésére hivatkozva halasztották el a tárgyalást. ","id":"20190412_Elhalasztottak_M_Richard_targyalasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0eaa139e-890e-46f0-847b-2c1ce0aa41fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e2ee3d9-a0f3-4cc8-8a31-c002be0230cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Elhalasztottak_M_Richard_targyalasat","timestamp":"2019. április. 12. 15:57","title":"Elhalasztották M. Richárd tárgyalását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e186ec-33ae-4dab-974e-992464ab0848","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogász-közgazdász azt mondta, abban a pillanatban, amikor beindulnak a sztrájkok, bérkövetelések, gondok akadnak a munkaerővel, azonnal előtérbe kerül a Fidesz kizárása az Európai Néppártból. Szerinte Orbán a multik markában van.","shortLead":"A jogász-közgazdász azt mondta, abban a pillanatban, amikor beindulnak a sztrájkok, bérkövetelések, gondok akadnak...","id":"20190413_Rona_Peter_Magyarorszag_nem_kereszteny_orszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74e186ec-33ae-4dab-974e-992464ab0848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c73a5a-232c-415c-bc4f-4d173dfb6f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20190413_Rona_Peter_Magyarorszag_nem_kereszteny_orszag","timestamp":"2019. április. 13. 14:56","title":"Róna Péter: Magyarország nem keresztény ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"034e2835-00ff-4231-8ba6-976560e95066","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rejtélyes trailert mutattak be pénteken az utolsó Star Wars-filmhez. ","shortLead":"Rejtélyes trailert mutattak be pénteken az utolsó Star Wars-filmhez. ","id":"20190412_Itt_az_elso_trailer_a_Star_Wars_IXhez_a_cime_is_kiderult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=034e2835-00ff-4231-8ba6-976560e95066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40979b5d-7a24-4eee-ad3f-765121df9a76","keywords":null,"link":"/kultura/20190412_Itt_az_elso_trailer_a_Star_Wars_IXhez_a_cime_is_kiderult","timestamp":"2019. április. 12. 19:15","title":"Itt az első trailer a Star Wars IX-hez, és a címe is kiderült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]