[{"available":true,"c_guid":"b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság az átkelőt a tűzszerészek kiérkezéséig lezárta, a forgalmat a röszkei átkelőkre irányították.\r

","shortLead":"A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság az átkelőt a tűzszerészek kiérkezéséig lezárta, a forgalmat a röszkei átkelőkre...","id":"20190411_Utlevele_mellett_egy_granatot_is_adott_a_rendoroknek_az_asotthalmi_hataratkelon_egy_86_eves_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dffb5c02-aabd-456d-852e-7e1a693b5758","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Utlevele_mellett_egy_granatot_is_adott_a_rendoroknek_az_asotthalmi_hataratkelon_egy_86_eves_ferfi","timestamp":"2019. április. 11. 17:32","title":"Útlevele mellett egy gránátot is adott a rendőröknek az ásotthalmi határátkelőn egy 86 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce2a207-b10a-4b7b-aa45-8193b945e06e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mégsem volt hiábavaló dolog felküldeni az izraeli holdszondát, az űreszköz remek fotót készített a látottakról. Aztán pedig örökre elnémult. ","shortLead":"Mégsem volt hiábavaló dolog felküldeni az izraeli holdszondát, az űreszköz remek fotót készített a látottakról. Aztán...","id":"20190412_izraeli_maganurszonda_holdra_szallas_urfoto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ce2a207-b10a-4b7b-aa45-8193b945e06e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d14f26-3a4a-4424-9897-6abb0ee51c1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_izraeli_maganurszonda_holdra_szallas_urfoto","timestamp":"2019. április. 12. 10:03","title":"Csodás fotót csinált a Holdról és az űrről az izraeli magánszonda, mielőtt ripityára tört","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e23312c0-dd67-4a7b-9754-c65b28ac131a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Best magazin pénteki számában megjelent egy interjú Andy Vajna özvegyével, aki nemrég azt írta, nem nyilatkozott a lapnak. ","shortLead":"A Best magazin pénteki számában megjelent egy interjú Andy Vajna özvegyével, aki nemrég azt írta, nem nyilatkozott...","id":"20190412_Vajna_Timea_Best_magazin_interju_nyilatkozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e23312c0-dd67-4a7b-9754-c65b28ac131a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3271f8d3-0edf-4d2f-a64d-91da46a1de5e","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Vajna_Timea_Best_magazin_interju_nyilatkozat","timestamp":"2019. április. 12. 11:26","title":"Vagy Vajna Tímea nem mond igazat, vagy a Best","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a89e6eb-5776-4600-97de-9442ec202c10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Technikai és kommunikációs hibák miatt nem sikerült leszállnia a Holdon a Beresitnek.","shortLead":"Technikai és kommunikációs hibák miatt nem sikerült leszállnia a Holdon a Beresitnek.","id":"20190411_Osszetort_az_izraeli_Holdszonda_a_landolaskor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a89e6eb-5776-4600-97de-9442ec202c10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efef638c-f656-4429-800b-78bc4bbb54b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_Osszetort_az_izraeli_Holdszonda_a_landolaskor","timestamp":"2019. április. 11. 21:59","title":"Összetört az izraeli Hold-szonda a landoláskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98ed5ae9-cc21-4a14-9a97-5a7d5fdac9dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Fradi csatára mostantól édesapa is.","shortLead":"A Fradi csatára mostantól édesapa is.","id":"20190413_Kislanya_szuletett_a_valogatott_labdarugonak_Bode_Danielnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98ed5ae9-cc21-4a14-9a97-5a7d5fdac9dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d27b7b6-ec35-46d7-b029-bbf468f51ad1","keywords":null,"link":"/elet/20190413_Kislanya_szuletett_a_valogatott_labdarugonak_Bode_Danielnek","timestamp":"2019. április. 13. 08:57","title":"Kislánya született a válogatott labdarúgónak, Böde Dánielnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén eddig kétszáz szlovák céget jegyeztek át Magyarországra a vonzóbb adókulcs miatt.","shortLead":"Idén eddig kétszáz szlovák céget jegyeztek át Magyarországra a vonzóbb adókulcs miatt.","id":"20190413_Egyre_tobb_szlovak_ceg_telepul_at_Magyarorszagra_a_kisebb_ado_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da478d44-8144-4510-8bbc-d44343994a63","keywords":null,"link":"/kkv/20190413_Egyre_tobb_szlovak_ceg_telepul_at_Magyarorszagra_a_kisebb_ado_miatt","timestamp":"2019. április. 13. 09:38","title":"Egyre több szlovák cég települ át Magyarországra a kisebb adó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f52884-b322-4cfd-ab65-60690cf8e651","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hét elején közzétett, Orbán Viktornak címzett nyílt levelükre máris rengeteg támogatás és gratuláció érkezett, de kaptak egy komolynak tűnő, fenyegető levelet is.","shortLead":"A hét elején közzétett, Orbán Viktornak címzett nyílt levelükre máris rengeteg támogatás és gratuláció érkezett, de...","id":"20190411_Megfenyegettek_a_tiltakozast_szervezo_budaorsi_pedagogusokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29f52884-b322-4cfd-ab65-60690cf8e651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a465a6f7-032a-49f8-86b7-079fafa5071f","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Megfenyegettek_a_tiltakozast_szervezo_budaorsi_pedagogusokat","timestamp":"2019. április. 11. 15:50","title":"Megfenyegethették a tiltakozást szervező budaörsi pedagógusokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"749ebb22-d20c-46fd-8500-65039d5698dd","c_author":"Admiral Markets UK Ltd","category":"brandcontent","description":"„Ha eladom, meglódul a papír árfolyama, amikor beszállok, elkezd lefelé menni…” Egy kisbefektetőnek sokszor ez az általános érzése a tőzsdézéssel kapcsolatban. Tuti válaszok természetesen nincsenek, de egy kis időt rászánva jobban felvértezhetjük magunkat az ingadozások ellen.","shortLead":"„Ha eladom, meglódul a papír árfolyama, amikor beszállok, elkezd lefelé menni…” Egy kisbefektetőnek sokszor...","id":"20190411_Mit_erdemes_tudni_a_technologiai_reszvenyek_eleterol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=749ebb22-d20c-46fd-8500-65039d5698dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c128299e-b952-417d-b31b-0ce47294f8f9","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190411_Mit_erdemes_tudni_a_technologiai_reszvenyek_eleterol","timestamp":"2019. április. 12. 07:30","title":"Tündöklés és zuhanás – Amit érdemes tudni a technológiai részvények életéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]