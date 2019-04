Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2c319da-a7a5-401b-94d5-5f32c3a0d027","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"A Tripoliért indított támadás aláássa a líbiai rendezési kísérletet, veszélyezteti az olajexportot, és újabb migrációs hullámot gerjeszthet. Moszkva minden helyi szereplővel kapcsolatban áll.","shortLead":"A Tripoliért indított támadás aláássa a líbiai rendezési kísérletet, veszélyezteti az olajexportot, és újabb migrációs...","id":"201915__harcok_libiaban__kie_azolaj__orosz_babjatek__haftar_halojaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2c319da-a7a5-401b-94d5-5f32c3a0d027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dfc9973-12cf-485e-9bef-e3d5e30d2537","keywords":null,"link":"/vilag/201915__harcok_libiaban__kie_azolaj__orosz_babjatek__haftar_halojaban","timestamp":"2019. április. 13. 12:30","title":"Újból káoszba fulladhat Líbia, a háttérben Putyin szövögeti a szálakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1a4340-c948-4acc-b389-deb28a99681e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már januárhoz képest is komolyan megdrágultak a zöldségek, de további áremelkedés várható. ","shortLead":"Már januárhoz képest is komolyan megdrágultak a zöldségek, de további áremelkedés várható. ","id":"20190412_Majusig_meg_tovabb_dragulhatnak_a_zoldsegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c1a4340-c948-4acc-b389-deb28a99681e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3343df36-1491-4cd3-9670-0e3877c4d553","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Majusig_meg_tovabb_dragulhatnak_a_zoldsegek","timestamp":"2019. április. 12. 20:30","title":"Májusig még tovább drágulhatnak a zöldségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4cf5dd-c338-4e1a-a6a4-28ef29f54033","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Büntetőintézkedésekkel fenyegetőzik és kampánycélokra használja ki Donald Trump, hogy az USA déli határán válsághelyzet alakult ki a Közép-Amerikából, Mexikón keresztül, családostul érkező menekültek miatt. Akik már nem feltétlenül az amerikai álmot kergetik, hanem a halál elől szöknek.","shortLead":"Büntetőintézkedésekkel fenyegetőzik és kampánycélokra használja ki Donald Trump, hogy az USA déli határán válsághelyzet...","id":"201915__trump_es_abevandorlok__kozepamerika_elindult__csaladok_ahataron__ketsegbeeses_es_szigor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f4cf5dd-c338-4e1a-a6a4-28ef29f54033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f85cc6a3-b611-44a2-80a5-78aa41cbccb3","keywords":null,"link":"/vilag/201915__trump_es_abevandorlok__kozepamerika_elindult__csaladok_ahataron__ketsegbeeses_es_szigor","timestamp":"2019. április. 13. 07:00","title":"Trump azt szeretné csinálni, amit Orbán, csak ő tényleg menekültáradattal néz szembe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d1eb77-2ba0-4dc0-9220-f8ca8880c2c8","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"A héten nyilvánosságra kerültek a centenáriumi Trianon-emlékmű tervei, amelyek elég gigantikusak bizonyultak ahhoz, hogy első pillantásra senki se vegye észre a megrendelő valódi célját: úgy alkotni bombasztikusat, hogy azt csak az lássa, aki tudja, merre kell keresni. Egy Gyurcsány-kormány is épp így oldotta volna meg a feladatot. Orbán Viktornak a jelek szerint a háta közepére sem kell a jövőre esedékes századik évforduló. Ez a hvg.hu heti belpolitikai elemzése.","shortLead":"A héten nyilvánosságra kerültek a centenáriumi Trianon-emlékmű tervei, amelyek elég gigantikusak bizonyultak ahhoz...","id":"20190414_A_hatalmas_Trianonemlekmu_Orban_Viktor_zavaranak_allit_orok_emleket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10d1eb77-2ba0-4dc0-9220-f8ca8880c2c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7904f2-8c84-4e06-a901-118e16f34221","keywords":null,"link":"/itthon/20190414_A_hatalmas_Trianonemlekmu_Orban_Viktor_zavaranak_allit_orok_emleket","timestamp":"2019. április. 14. 14:18","title":"A hatalmas Trianon-emlékmű Orbán Viktor zavarának állít örök emléket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b844cc-088f-49ce-bfdb-7edddfc04a77","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Lesz néhány szerencsés, aki egy éven át ingyen kosztolhat. Cserében posztolás, fotózás, kritizálás kifejezetten javallott.\r

\r

","shortLead":"Lesz néhány szerencsés, aki egy éven át ingyen kosztolhat. Cserében posztolás, fotózás, kritizálás kifejezetten...","id":"20190412_Etelkostolok_kerestetnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67b844cc-088f-49ce-bfdb-7edddfc04a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a878766-bf67-4b73-95ee-61ca0f611c1e","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Etelkostolok_kerestetnek","timestamp":"2019. április. 12. 19:44","title":"Ételkóstolók kerestetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3e72f0c-fd12-421f-a7db-7649e4256292","c_author":"Csányi Nikolett","category":"kultura","description":"Egy magyar művész rendezhette a világ legnagyobb utazó cirkuszának előadását Münchenben. A Mandana főpróbáján kiderült, miért fontos az oroszlánok karaktere, és az is, hogy a zenének hogyan kell idomulnia az akrobaták érzéseihez.","shortLead":"Egy magyar művész rendezhette a világ legnagyobb utazó cirkuszának előadását Münchenben. A Mandana főpróbáján kiderült...","id":"20190413_Ezeknek_az_oroszlanoknak_nem_szabad_felniuk__A_Recirquel_Ujcirkusz_Tarsulat_Munchenben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3e72f0c-fd12-421f-a7db-7649e4256292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11475276-72d9-4261-8f4f-0923a8bdf15c","keywords":null,"link":"/kultura/20190413_Ezeknek_az_oroszlanoknak_nem_szabad_felniuk__A_Recirquel_Ujcirkusz_Tarsulat_Munchenben","timestamp":"2019. április. 13. 20:00","title":"Ezeknek az oroszlánoknak nem szabad félniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f716627-ce96-4186-ba6e-d23f991ae393","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A színész padkának ütközve elesett, egy autós szorította le. Pár nappal korábban is balesetet szenvedett. ","shortLead":"A színész padkának ütközve elesett, egy autós szorította le. Pár nappal korábban is balesetet szenvedett. ","id":"20190413_Motorbalesete_volt_Szabo_Gyozonek_a_vetkes_otthagyta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f716627-ce96-4186-ba6e-d23f991ae393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5422395-7ed5-443a-9741-dc193655d9c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190413_Motorbalesete_volt_Szabo_Gyozonek_a_vetkes_otthagyta","timestamp":"2019. április. 13. 09:08","title":"Motorbalesete volt Szabó Győzőnek, a vétkes otthagyta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43307a17-4cff-4004-a76b-fe297e2b15a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt évtizedekben sajnos nem sok figyelmet szenteltek ennek az éppen eladó bajor sportkocsinak, ami nem mellesleg igen komoly végsebességre képes.","shortLead":"Az elmúlt évtizedekben sajnos nem sok figyelmet szenteltek ennek az éppen eladó bajor sportkocsinak, ami nem mellesleg...","id":"20190413_csak_egy_utottkopott_elado_bmw_de_felbecsulhetetlen_az_erteke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43307a17-4cff-4004-a76b-fe297e2b15a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce02844-52fa-4eed-a952-75e5b7538898","keywords":null,"link":"/cegauto/20190413_csak_egy_utottkopott_elado_bmw_de_felbecsulhetetlen_az_erteke","timestamp":"2019. április. 13. 06:41","title":"Csak egy ütött-kopott eladó BMW, de felbecsülhetetlen az értéke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]