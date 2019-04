Egy hónapja tartóztatták le az európai húságazatban is jegyzett olasz üzletembert Magyarországon. Piero Pininek több európai országban vannak érdekeltségei, a lengyelországi bonyodalmak után azonban a kiskunfélegyházi vágóhíd miatt is bukni látszik a több lábon álló húsos cég. A magyar nyomozás, az ingatlanok zárolása a spanyol mellett a Pini család olasz ügyleteibe is bekavarhat, bár ezt a családi vállalkozás ottani érdekeltségeit koordinálók igyekeztek cáfolni.

A kiskunfélegyházi vágóhíd © Google

Spanyolországban izgulhatnak a legjobban, ott 70 millió euróból építi a cég Európa legnagyobb vágóhídját, amely évi hatmillió sertés vágására alkalmas. A beruházásra nagyon számít az egyik legnagyobb európai sertéstermelő térség. Már csak azért is, mert a hátrányos helyzetű aragóniai vidéken állami bérlakások építésére, az egészségügyi és oktatási intézmények fejlesztésére is kormányzati ígéreteket kaptak a helyiek. Mindezt azért, hogy megfelelő körülményeket teremtsenek a gigavágóhíd tervezett 1600 dolgozójának.

A projekt akkora, hogy a politika is belebotlott. Az április végére kiírt spanyol parlamenti választások miatt nagyon nem jönne jól a kormányzó pártnak a beruházás elodázása. Politikai ellenlábasai már az év elején is felhánytorgatták Aragónia vezetőinek, hogy a beruházás két évvel ezelőtti bejelentésekor is tudniuk kellett arról, hogy a befektetésre készülő cég lengyelországi üzemének működése miatt összeütközésbe került a törvénnyel. És akkor még sehol nem volt a magyar lebukás.

A bresaolától a felvágottig Piniék fészke a családi vállalkozás igazi otthona, Olaszország északi vidékén, Sondrióban található. A felmenőktől a bresaola, a levegőn szárított speciális olasz sonkaféleség készítését örökölték, de a 80-as években beindult a bolt. 1996-ban Piero Pini megvásárolta a kiskunfélegyházi vágóhidat, fejlesztettek Olaszországban is, a közép-kelet-európai terjeszkedés Pieróra és kisebb fiaira maradt, az otthoni cégeket a legidősebb fiú, Roberto tartja kézben. Olaszország mellett megvetették a lábukat az évi másfél millió sertést vágó kiskunfélegyházi üzemmel Magyarországon, itt az állomány negyedét dolgozza fel a cég. Vannak érdekeltségeik Szlovákiában, Romániában is, Európában az ágazat jelentős szereplői.

Lengyel és magyar mócsingok

Piniék szerint sem a lengyel, sem a magyar bakik nem hiúsíthatják meg a spanyol beruházást. A lengyelországi 2017-es afférjuk után túladtak a kutnói vágóhídon, pedig ennek még a kiskunfélegyházinál is jóval nagyobb volt a kapacitása. Egy kínai cégcsoport vette át az üzemet, még alig száradt meg a tinta a szerződésen. Most úgy tűnik, hogy Magyarországon is homokszem került a gépezetbe, egyelőre nyomozás folyik ellenük, de egy hónapja nem csak letartóztatták őket, hanem a kiskunfélegyházi vágóhidat (ahol a termelés zavartalanul folyik) is zárolták, magyarul nem lehet értékesíteni, pénzügyi fedezetként így nem ér egy fabatkát sem. Emiatt főhet a fejük a spanyoloknak.

Spanyol aggodalmak

Spanyolországban februárban nem sejthették, hogy Magyarországon kitörhet a balhé, ugyanis ekkor még Piero Pini a Heraldo című lapnak nyilatkozva a lengyel hatósággal kirobbant konfliktusát magyarázta. 2017-ben ütöttek rajta a rendőrök a kutnói vágóhídon, legfőképpen a foglalkoztatás szabálytalanságait rótták fel a tulajdonosoknak.

Piero Pini © PiniGroup

A spanyol lapnak Pini februárban azt magyarázta, hogy itt a cégük szövetkezeteket bízott meg a munkavállalók szerződtetésével, így a hatóságok által kifogásolt szabálytalanságokat azok követték el. Az olasz üzletember azt is hozzátette, Lengyelországban még folyik a per, de ügyvédjével együtt úgy vélik, ők nem hibáztak. Azt viszont leszögezte Piero Pini, hogy a spanyol üzemekben nem közvetítőkön keresztül foglalkoztatják majd a dolgozókat, hanem alkalmazottként veszik majd fel őket.

Magyarországon a bajok március elején kezdődtek. A feltételezések szerint itt is – a többi között – foglalkoztatási szabálytalanságok miatt indult vizsgálat.

Olasz hidegvér

A spanyol aggodalmakra Piero Pini letartóztatása után annak legidősebb fia, Roberto reagált, közleményt adott ki, amely szerint a spanyol beruházást nem érintik a magyarországi „események”, mivel a spanyol vágóhíd mögött nem a magyar cég áll, sőt azzal nincs semmiféle kapcsolatban. Az aragóniai beruházásért a közlemény szerint a Pini Italia, vagyis a vállalkozás olasz ága felel. Ennek némileg ellentmond, hogy a beruházás ünnepélyes bejelentésén ott volt az apa, Piero Pini is, a spanyol ügyeket Marcello intézte. Korábban ők ketten vitték a kiskunfélegyházi cégügyeket. A közlemény alapján arra lehet következtetni, hogy a spanyol projektet gyorsan átpasszolhatták az olasz családi cégnek, de legalábbis a garanciavállalásokat a Pini Italiára terhelték.

Piniék olasz üzleti partnerei is aggódhatnak?

Bár az említett közleményében az olasz Pini holdingot gardírozó legidősebb fiú, Roberto sietett közölni a spanyolokkal, hogy a beruházás mögött az olasz holding áll, és annak semmiféle gazdasági kapcsolata nincs a Kiskunfélegyházán zárolt céggel, azért van itt még egy apró ellentmondás, igaz, ez már egy olasz ügyletből derül ki.

© Google

Az idén februárban Piniék siettek a segítségére a szintén olasz húsos Ferrarini cégnek, amely egy neki hitelező bank bedőlése miatt került nehéz helyzetbe. Az olasz Pini-csoport úgy nyúlt a Ferrarini hóna alá, hogy beszállt a cégbe, 10 millió euróra felemelte a tőkét, erre pedig garanciaként nem csak a Pini Italiát jelölte meg, hanem az általa ellenőrzött Hungary Meat Kft.-t is, vagyis a mostanra zárolt magyarországi céget. Ez feltűnt az olasz sajtónak is, de Roberto Pini ezzel kapcsolatosan is azt közölte, hogy ennek nem lehet hatása a Ferrarinivel kötött üzletre. Piero Pini legidősebb fia, Roberto nincs könnyű helyzetben, neki kell tartania minden frontot a letartóztatott apja és fivére helyett is.