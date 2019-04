Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce4904d8-57b4-4e25-a84b-6f055ad202cf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Ruhákat és más árukat hoztak be vámmentesen a reptéren a nemrég elítélt vádlottak, az ügyészség szerint súlyosabb is lehetne a büntetésük.","shortLead":"Ruhákat és más árukat hoztak be vámmentesen a reptéren a nemrég elítélt vádlottak, az ügyészség szerint súlyosabb is...","id":"20190416_Tul_enyhenek_gondolja_az_ugyesz_a_repteri_vesztegetes_vadlottjainak_bunteteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce4904d8-57b4-4e25-a84b-6f055ad202cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c2241d-e611-4e68-ab7c-de25b9388fc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190416_Tul_enyhenek_gondolja_az_ugyesz_a_repteri_vesztegetes_vadlottjainak_bunteteset","timestamp":"2019. április. 16. 11:11","title":"Túl enyhének gondolja az ügyész a reptéri vesztegetés vádlottjainak büntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74d3f5d-3732-4ca9-9b16-6bf6caabca21","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2008-as agyvérzéséig játszott filmekben, 1990-től rendezettt is színházban a Bergman-filmek ikonikus szőke színésznője, aki 82 évesen halt meg vasárnap.\r

\r

","shortLead":"2008-as agyvérzéséig játszott filmekben, 1990-től rendezettt is színházban a Bergman-filmek ikonikus szőke színésznője...","id":"20190415_Meghalt_a_Bergmanfilmek_ikonikus_arca_Bibi_Andersson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e74d3f5d-3732-4ca9-9b16-6bf6caabca21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7d3a54-9daa-4a79-9631-83ea3c5b5663","keywords":null,"link":"/kultura/20190415_Meghalt_a_Bergmanfilmek_ikonikus_arca_Bibi_Andersson","timestamp":"2019. április. 15. 05:28","title":"Meghalt a Bergman-filmek ikonikus arca, Bibi Andersson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ecf163d-9dce-40cb-a399-59a6fc2adff0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonsághoz képest még az eddigi legnagyobb Volkswagen SUV, a Touareg is kompaktnak mondható.","shortLead":"Az újdonsághoz képest még az eddigi legnagyobb Volkswagen SUV, a Touareg is kompaktnak mondható.","id":"20190416_az_audi_q7nel_is_nagyobb_divatterepjaro_jott_a_vwtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ecf163d-9dce-40cb-a399-59a6fc2adff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09dd56c0-aee4-442e-9c9c-d672fd996158","keywords":null,"link":"/cegauto/20190416_az_audi_q7nel_is_nagyobb_divatterepjaro_jott_a_vwtol","timestamp":"2019. április. 16. 08:21","title":"Az Audi Q7-nél is hatalmasabb, 7 üléses divatterepjáró jött a VW-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az uniós bürokrácia legfontosabb pozícióit a globális elit emberei töltik be a Terror Háza főigazgatója szerint, aki úgy látja, az ellenzéknek nincs politikai mondanivalója – mindezt a Bayer Show-ban mondta el.","shortLead":"Az uniós bürokrácia legfontosabb pozícióit a globális elit emberei töltik be a Terror Háza főigazgatója szerint, aki...","id":"20190415_Schmidt_Maria_Meg_akarjak_alazni_a_keleteuropai_orszagokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10c3130f-980c-4f72-a95b-9a0bd1f43dd0","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Schmidt_Maria_Meg_akarjak_alazni_a_keleteuropai_orszagokat","timestamp":"2019. április. 15. 08:38","title":"Schmidt Mária: Meg akarják alázni a kelet-európai országokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c97a77d-c096-4bab-aa69-162d05d4cbcc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sőt, a 22 éves sofőrt 2020-ig eltiltották a járművezetéstől. ","shortLead":"Sőt, a 22 éves sofőrt 2020-ig eltiltották a járművezetéstől. ","id":"20190416_Nem_volt_jogositvanya_110_helyett_226al_szaguldozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c97a77d-c096-4bab-aa69-162d05d4cbcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0020319e-9964-4bca-a1c2-67e4a1c52fb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190416_Nem_volt_jogositvanya_110_helyett_226al_szaguldozott","timestamp":"2019. április. 16. 12:53","title":"Nem volt jogosítványa, 110 helyett 226-al száguldozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7923527-36b7-4a78-96a4-125eed1e1c2a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az internetes felület és a mobilapp sem működik rendesen. ","shortLead":"Az internetes felület és a mobilapp sem működik rendesen. ","id":"20190415_Gondok_vannak_az_MKBnal_nagyon_belassultak_a_rendszerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7923527-36b7-4a78-96a4-125eed1e1c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69508865-55e7-40ce-b6de-7e669cf8b2e6","keywords":null,"link":"/kkv/20190415_Gondok_vannak_az_MKBnal_nagyon_belassultak_a_rendszerek","timestamp":"2019. április. 15. 14:17","title":"Gondok vannak az MKB-nál, nagyon belassultak a rendszerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ac519e-5a04-4f9a-98f3-89bcce316250","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy faluba küldték el papnak az egyik magnyitogorszki ortodox atyát, akinek a feleséges súlyos bűnt követett el: a nagyböjt idején részt vett egy szépségversenyen, sőt még meg is nyerte azt.","shortLead":"Egy faluba küldték el papnak az egyik magnyitogorszki ortodox atyát, akinek a feleséges súlyos bűnt követett el...","id":"20190415_Szamuztek_az_orosz_papot_mert_szepsegversenyen_indult_a_felesege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66ac519e-5a04-4f9a-98f3-89bcce316250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654ec4f9-2a8d-47b4-a8ee-06122edd8c79","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_Szamuztek_az_orosz_papot_mert_szepsegversenyen_indult_a_felesege","timestamp":"2019. április. 15. 16:23","title":"Száműzték az orosz papot, mert szépségversenyen indult a felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A megbízható minősítést megszerző adózók sok előnyt élveznek az adóeljárásoknál, míg a kockázatos adózói kategóriába soroltaknak hátrányokkal kell szembesülniük. ","shortLead":"A megbízható minősítést megszerző adózók sok előnyt élveznek az adóeljárásoknál, míg a kockázatos adózói kategóriába...","id":"20190415_Nagy_konnyitest_kap_a_NAVtol_aki_odafigyel_nehany_fontos_reszletre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786abdc0-636e-45c9-96df-25623f6ab5b2","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190415_Nagy_konnyitest_kap_a_NAVtol_aki_odafigyel_nehany_fontos_reszletre","timestamp":"2019. április. 15. 13:13","title":"Nagy könnyítést kap a NAV-tól, aki odafigyel néhány fontos részletre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]