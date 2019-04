Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79d33686-6534-4bde-8637-a3fec2f2e798","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Watch Dogs 2-t azért is szeretik sokan, mert viszonylag nagy szabadságot biztosít a felhasználónak. Egy játékos élt is a lehetőséggel. ","shortLead":"A Watch Dogs 2-t azért is szeretik sokan, mert viszonylag nagy szabadságot biztosít a felhasználónak. Egy játékos élt...","id":"20190415_watch_dogs_2_san_francisco_seta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79d33686-6534-4bde-8637-a3fec2f2e798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6108b6f-1797-4a7d-9859-a9911cd8a728","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_watch_dogs_2_san_francisco_seta","timestamp":"2019. április. 15. 14:33","title":"Ilyen videót még nem látott: egy játékos keresztülsétált egész San Franciscón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6899bb48-5db0-4c25-8650-cff5d41f1ca5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gluténérzékenyeknek és a vegánoknak is segítséget nyújthat a magyar Freezon, amely képes listába szedni minden olyan éttermet, kávézót és pékséget a világon, ahol speciális étrendhez igazodó termékek kaphatók. ","shortLead":"A gluténérzékenyeknek és a vegánoknak is segítséget nyújthat a magyar Freezon, amely képes listába szedni minden olyan...","id":"20190416_glutenerzekeny_specialis_diata_etelintolerancia_etterem_freezon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6899bb48-5db0-4c25-8650-cff5d41f1ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e468f78c-3533-41d2-8080-9f6c20396c72","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_glutenerzekeny_specialis_diata_etelintolerancia_etterem_freezon","timestamp":"2019. április. 16. 12:03","title":"Gluténérzékeny, vegán vagy a tejet nem bírja? Töltse le ezt a magyar alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d8206da-bdd8-4d97-b354-5557e0f908e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem áll fel az Apple igazgatótanácsából a Disney cég vezére, de folyamatosan figyeli a helyzetet. Az ok: mindkét vállalat elindítja saját streaming szolgáltatását.","shortLead":"Egyelőre nem áll fel az Apple igazgatótanácsából a Disney cég vezére, de folyamatosan figyeli a helyzetet. Az ok...","id":"20190415_bob_iger_disney_vezer_az_apple_igazgatotanacsanak_tagja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d8206da-bdd8-4d97-b354-5557e0f908e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb03e2cf-d2d2-4285-b19e-c2f23a31c0fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_bob_iger_disney_vezer_az_apple_igazgatotanacsanak_tagja","timestamp":"2019. április. 15. 17:03","title":"Milyen már? Az Apple-nek csinál konkurenciát, miközben az Apple igazgatótanácsában ül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2683b39-083e-42d5-b1e7-3b1cba2ef5a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ecuadori nagykövetségről kiszivárgott felvételek szerint a Wikileaks alapítója nem volt jóban őrzőjével, ügyvédje szerint megpróbálják lejáratni.\r

","shortLead":"Az ecuadori nagykövetségről kiszivárgott felvételek szerint a Wikileaks alapítója nem volt jóban őrzőjével, ügyvédje...","id":"20190415_Harom_negyzetmeteren_gordeszkazo_Assange__elkepeszto_felvetelek_a_Wikileaksalapitorol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2683b39-083e-42d5-b1e7-3b1cba2ef5a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6912410d-80d3-4e96-8815-8536de380697","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_Harom_negyzetmeteren_gordeszkazo_Assange__elkepeszto_felvetelek_a_Wikileaksalapitorol","timestamp":"2019. április. 15. 12:11","title":"Három négyzetméteren gördeszkázó Assange – elképesztő felvételek a Wikileaks-alapítóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a39974-2ddd-4dc2-ac0e-78c7a624db57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három rendőr verte állítása szerint az írástudatlan baranyai férfit, hogy kicsikarjon tőle egy vallomást. Az állam nem vizsgálta rendesen panaszát, most viszont a strasbourgi emberi jogi bíróság hárommilliós sérelemdíjat ítélt meg neki, a férfit a Magyar Helsinki Bizottság védte.","shortLead":"Három rendőr verte állítása szerint az írástudatlan baranyai férfit, hogy kicsikarjon tőle egy vallomást. Az állam nem...","id":"20190416_Nem_vizsgalta_jol_ki_az_allam_a_kenyszervallatast_a_szetvert_ferfi_pert_nyert_Strasbourgban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2a39974-2ddd-4dc2-ac0e-78c7a624db57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc3bd772-703c-467a-b8b9-a8d17d1fd7ca","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Nem_vizsgalta_jol_ki_az_allam_a_kenyszervallatast_a_szetvert_ferfi_pert_nyert_Strasbourgban","timestamp":"2019. április. 16. 12:03","title":"Nem vizsgálta ki érdemben az állam a kényszervallatást, a megvert férfi pert nyert Strasbourgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405912f1-38cd-42f5-93dd-08759b615a5a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Fájez esz-Szarrádzs szerint a menekültek között líbiaiak is vannak, akik a harcok elől menekülnek.","shortLead":"Fájez esz-Szarrádzs szerint a menekültek között líbiaiak is vannak, akik a harcok elől menekülnek.","id":"20190415_A_libiai_miniszterelnok_szerint_800_ezer_migrans_indulhat_el_az_EU_iranyaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=405912f1-38cd-42f5-93dd-08759b615a5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0adc86bb-ca33-40f1-9457-17b18b2af946","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_A_libiai_miniszterelnok_szerint_800_ezer_migrans_indulhat_el_az_EU_iranyaba","timestamp":"2019. április. 15. 19:20","title":"A líbiai miniszterelnök szerint 800 ezer migráns indulhat el az EU irányába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc1c3bc-0806-45be-8857-b094c9593477","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagyon kevés embert szűrt ki eddig a pedagógus pályalkalmassági vizsgálat, és 18 évesen nagyon nehéz is kiszűrni azt, ki nem lesz alkalmas tanárnak, mondják szakértők, ezért változás jöhet ebben a rendszerben, írja a Magyar Nemzet.","shortLead":"Nagyon kevés embert szűrt ki eddig a pedagógus pályalkalmassági vizsgálat, és 18 évesen nagyon nehéz is kiszűrni azt...","id":"20190415_Tobb_sebbol_verzik_a_pedagogus_alkalmassagi_vizsgalat_valtozas_johet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbc1c3bc-0806-45be-8857-b094c9593477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ce835e-4baa-47c9-8441-26d8e2d6d1f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Tobb_sebbol_verzik_a_pedagogus_alkalmassagi_vizsgalat_valtozas_johet","timestamp":"2019. április. 15. 06:03","title":"Több sebből vérzik a pedagógus alkalmassági vizsgálat, változás jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74d3f5d-3732-4ca9-9b16-6bf6caabca21","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2008-as agyvérzéséig játszott filmekben, 1990-től rendezettt is színházban a Bergman-filmek ikonikus szőke színésznője, aki 82 évesen halt meg vasárnap.\r

","shortLead":"2008-as agyvérzéséig játszott filmekben, 1990-től rendezettt is színházban a Bergman-filmek ikonikus szőke színésznője...","id":"20190415_Meghalt_a_Bergmanfilmek_ikonikus_arca_Bibi_Andersson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e74d3f5d-3732-4ca9-9b16-6bf6caabca21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7d3a54-9daa-4a79-9631-83ea3c5b5663","keywords":null,"link":"/kultura/20190415_Meghalt_a_Bergmanfilmek_ikonikus_arca_Bibi_Andersson","timestamp":"2019. április. 15. 05:28","title":"Meghalt a Bergman-filmek ikonikus arca, Bibi Andersson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]