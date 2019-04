Azt hittem, hogy viccel a sofőröm, amikor azt mondta, hogy ég a Notre-Dame

- nyilatkozta a francia sajtónak az egykori First Lady, akinek könyve, a Becoming (amely magyarul a HVG kiadójának gondozásában jelent meg) Franciaországot is meghódította. Párizs világsztárként fogadta Michelle Obamát, aki profi szereplőként meg is hálálta a bizalmat. Érthető módon különösen a színesbőrű franciák és közülük is elsősorban a nők rajongtak Michelle Obamaért, aki elmondta nekik: rabszolgák leszármazottjaként szegény családban születve is el lehet jutni a Fehér Házig Washingtonban.

Persze a francia sajtó azt is kikutatta, hogy az Obama házaspár ma már egyáltalán nem szegény. A Le Monde 40 és 135 millió dollár közé teszi Barack és Michelle Obama vagyonát. Az amerikai elit adózási szokásai miatt nagyon nehéz pontos képet kapni a vagyonról. Bernie Sanders baloldali szenátorról, aki már 77 éves, csak mostanában derült ki, hogy ő is dollármilliomos. Donald Trump pedig még dicsekszik is azzal, hogy 16 éve nem fizet adót, és nem hajlandó bemutatni az adóbevallását a kongresszusnak Washingtonban. A Clinton házaspár mutatta meg a világnak, hogy a Fehér Ház után is van élet, sőt pénzt szerezni tulajdonképp a távozás után lehet igazán. A fellépések és a könyvek szép pénzt hoztak Bill és Hillary Clintonnak, de az asszony nem érte el, hogy visszajusson a Fehér Házba. Hillary Clinton könyve arról, hogy miért is nem nyert Donald Trump ellen 2016-ban, mindössze 300 ezer példányban kelt el. Életrajza, amely sikertörténet, 600 ezer vásárlót vonzott. Persze mindez kiváló teljesítmény Laura Bushoz képest, aki mindössze 147 ezer példányt tudott eladni nyolcéves életéről a Fehér Házban. Pedig arra az időszakra esett szeptember 11-e is...

Ehhez képest Michelle Obama 10 millió eladott példánya igazi rekord, és még nincs vége. Az ex First Lady Párizs után is folytatja. Vajon nem akar visszakerülni ő is a Fehér Házba, mint Hillary Clinton- immár a saját jogán? Michelle Obama - ellentétben Hillary Clintonnal- vérbeli közszereplő. Barack Obama - az igazi politikai profi- mégiscsak azt állítja: Michelle sosem lesz elnökjelölt. Párizsban is elsősorban a színesbőrű franciák rajongtak érte. Ez bőven elég egy szép könyvsikerhez, de kevés egy elnökválasztáshoz. Ezért Michelle Obama is folytatja elődei útjá : a First Lady inkasszál abból a nyolc évből, melyet a Fehér Házban töltött.

A tűzvészről szóló további cikkeinket itt érheti el.