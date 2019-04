Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43cc849f-f4db-4c8e-b133-3740666bde23","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az állami tulajdonban lévő közútkezelő pályázatán nyert.","shortLead":"Az állami tulajdonban lévő közútkezelő pályázatán nyert.","id":"20190415_meszaros_lorinc_meszaros_janos_pegazus_trade_magyar_kozut_kozutkezelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43cc849f-f4db-4c8e-b133-3740666bde23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80dbc58a-afbb-46af-b992-1aef60d7cd99","keywords":null,"link":"/kkv/20190415_meszaros_lorinc_meszaros_janos_pegazus_trade_magyar_kozut_kozutkezelo","timestamp":"2019. április. 15. 20:50","title":"462 milliós megbízás landolt Mészáros Lőrinc testvérénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2df214-62f3-42c6-8e82-ff7eac37958f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatot most fel fogják boncolni, hogy kiderüljön, történt-e állatkínzás. ","shortLead":"Az állatot most fel fogják boncolni, hogy kiderüljön, történt-e állatkínzás. ","id":"20190415_Halott_mokust_kotottek_ki_egy_miskolci_tarsashaz_elotti_fara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c2df214-62f3-42c6-8e82-ff7eac37958f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ad658d-c9af-4b47-837e-7ec0d8bc4d84","keywords":null,"link":"/elet/20190415_Halott_mokust_kotottek_ki_egy_miskolci_tarsashaz_elotti_fara","timestamp":"2019. április. 15. 08:20","title":"Halott mókust kötöttek ki egy miskolci társasház előtti fára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a55b4d-efef-444d-bf00-871f47f1add5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felcsútról érkezett Szombathelyre, most megint költöznie kell.","shortLead":"Felcsútról érkezett Szombathelyre, most megint költöznie kell.","id":"20190415_Le_kell_bontani_a_Kutyapartnak_a_szines_buszmegallojat_Szombathelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01a55b4d-efef-444d-bf00-871f47f1add5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b05a60-6e04-4c45-b873-c013aaf59016","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Le_kell_bontani_a_Kutyapartnak_a_szines_buszmegallojat_Szombathelyen","timestamp":"2019. április. 15. 09:05","title":"Le kell bontani a Kutyapártnak a színes buszmegállóját Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A külügyminiszter szerint a svéd miniszterelnök \"közismerten bevándorláspárti politikus\". ","shortLead":"A külügyminiszter szerint a svéd miniszterelnök \"közismerten bevándorláspárti politikus\". ","id":"20190415_Bevandorlaspartizassal_vagott_vissza_Szijjarto_a_sved_miniszterelnoknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf54392-1424-4058-b366-9a7cb13d1180","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_Bevandorlaspartizassal_vagott_vissza_Szijjarto_a_sved_miniszterelnoknek","timestamp":"2019. április. 15. 11:56","title":"Bevándorláspártizással vágott vissza Szijjártó a svéd miniszterelnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d191782b-eb51-4473-897c-784d504b9529","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyelőre nem tudni, hogy mitől kapott lángra a Notre-Dame tetőszerkezete. Csak találgatni lehet, hogy miért semmisült meg a 850 éves katedrálisnak a teteje. Ha azonban sorra vesszük, hogy már eleve egy épületrenoválás során mennyi minden okozhat tüzet, kevésbé tűnik hihetetlennek, hogy a restaurálással alaposan megváratott székesegyház, túlélve egy francia forradalmat és a nácik megszállását, hétfőn este kigyulladt. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy mitől kapott lángra a Notre-Dame tetőszerkezete. Csak találgatni lehet, hogy miért semmisült...","id":"20190416_Az_epuletrenovalas_tuzveszelyes_muvelet__kismillio_oka_lehetett_annak_hogy_kigyulladt_a_NotreDame","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d191782b-eb51-4473-897c-784d504b9529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f28b94c3-8843-4665-8ecb-c44c695d724d","keywords":null,"link":"/kultura/20190416_Az_epuletrenovalas_tuzveszelyes_muvelet__kismillio_oka_lehetett_annak_hogy_kigyulladt_a_NotreDame","timestamp":"2019. április. 16. 16:30","title":"A Notre-Dame tragédiája: az épületrenoválás tűzveszélyes művelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090ea0f2-edb4-44fd-9f29-cf2721b6cddc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az új műszerek azt fogják kiszámítani, hogy két pont közötti távot mennyi idő alatt tette meg az autós, és ha túl gyorsan ment, jön majd a csekk. ","shortLead":"Az új műszerek azt fogják kiszámítani, hogy két pont közötti távot mennyi idő alatt tette meg az autós, és ha túl...","id":"20190416_Specialis_traffipaxokat_fognak_telepiteni_a_horvat_autopalyakra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=090ea0f2-edb4-44fd-9f29-cf2721b6cddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40405ef5-9372-431b-85f5-e2b97e1e7900","keywords":null,"link":"/cegauto/20190416_Specialis_traffipaxokat_fognak_telepiteni_a_horvat_autopalyakra","timestamp":"2019. április. 16. 17:01","title":"Speciális traffipaxokat fognak telepíteni a horvát autópályákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a31256c-c002-4870-92a3-ad57fd16af11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elektromos tűz ütött ki egy kőrösladányi házban, a benti gomolygó füstből egy hős szeghalmi zászlós mentett ki egy idős asszonyt.\r

\r

","shortLead":"Elektromos tűz ütött ki egy kőrösladányi házban, a benti gomolygó füstből egy hős szeghalmi zászlós mentett ki egy idős...","id":"20190415_Karjaiban_hozta_ki_a_hos_zaszlos_az_idos_asszonyt_az_ego_fusttel_teli_hazbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a31256c-c002-4870-92a3-ad57fd16af11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee19ac4-ea7f-4e7e-aac8-1f5376cebd5e","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Karjaiban_hozta_ki_a_hos_zaszlos_az_idos_asszonyt_az_ego_fusttel_teli_hazbol","timestamp":"2019. április. 15. 13:17","title":"Karjaiban hozta ki a hős zászlós az idős asszonyt az égő, füsttel teli házból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df4518a1-6c03-47ef-995d-ca08ba366160","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Előadások maradnak el.","shortLead":"Előadások maradnak el.","id":"20190415_Megbetegedett_Eszenyi_Eniko","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df4518a1-6c03-47ef-995d-ca08ba366160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428bf96c-61be-436b-8ad3-b8105b114b20","keywords":null,"link":"/kultura/20190415_Megbetegedett_Eszenyi_Eniko","timestamp":"2019. április. 15. 12:24","title":"Megbetegedett Eszenyi Enikő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]