Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c16f6fdd-a1d8-4fdd-b16c-5265e7049cdb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A május 26-ai EP-választás lesz az első, ahol azok a kettős állampolgárok is szavazhatnak majd, akiknek nincs magyarországi,vagy más EU-tagállamban lévő lakcíme. A Fidesz és a vele szövetséges Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) már be is indította a kampányt: a Vajdaságot teleszórták a „Mindannyian” feliratú plakátokkal, a VMSZ pedig sorra rendezi a kampányeseményeket, amelyeken szigorúan csak a Fidesz üzeneteit ismételgetik. Ukrajnában egyelőre nem látszik az EP-kampány, ott a választók még az elnökválasztás második fordulójával vannak elfoglalva.","shortLead":"A május 26-ai EP-választás lesz az első, ahol azok a kettős állampolgárok is szavazhatnak majd, akiknek nincs...","id":"20190416_A_Vajdasagban_is_duborog_a_Fidesz_EPkampanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c16f6fdd-a1d8-4fdd-b16c-5265e7049cdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a93da8d-fea3-401e-951a-1f93d395b534","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_A_Vajdasagban_is_duborog_a_Fidesz_EPkampanya","timestamp":"2019. április. 16. 16:26","title":"A Vajdaságban is dübörög a Fidesz EP-kampánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3379f81e-40e3-4027-9a08-a23bcab22da5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég jelentették meg a kínai kutatók azt a beszámolót, amelyben az evolúciós kutatás egy igen radikális módját mutatták be.","shortLead":"Nemrég jelentették meg a kínai kutatók azt a beszámolót, amelyben az evolúciós kutatás egy igen radikális módját...","id":"20190416_emberi_agy_majom_gen_kiserlet_mcph1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3379f81e-40e3-4027-9a08-a23bcab22da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71bd7c79-c05f-4bd9-8263-20e2662ba156","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_emberi_agy_majom_gen_kiserlet_mcph1","timestamp":"2019. április. 16. 15:03","title":"Emberi agyból ültettek át egy gént majmokba, így sokkal okosabbá váltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cabac6bd-02c8-4c64-91c8-ba5846502fd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Junckeréknek menniük kell, az Európai Bizottság hazudik a migránskártyákról, nagypénteken lazacot eszik – Németh Szilárd interjút adott a Magyar Hírlapnak.\r

\r

","shortLead":"Junckeréknek menniük kell, az Európai Bizottság hazudik a migránskártyákról, nagypénteken lazacot eszik – Németh...","id":"20190417_Nemeth_Szilard_Ugyanaz_a_helyzet_most_mint_1849ben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cabac6bd-02c8-4c64-91c8-ba5846502fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4e9b9f-9567-4d0a-b224-65366381943b","keywords":null,"link":"/itthon/20190417_Nemeth_Szilard_Ugyanaz_a_helyzet_most_mint_1849ben","timestamp":"2019. április. 17. 07:52","title":"Németh Szilárd: Ugyanaz a helyzet most, mint 1849-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688e0969-376a-48ad-963c-4c745fd294d3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régészek feltárták Kína legrégebbi sírját, amely legnagyobb meglepetésre nem volt üres: a benne furcsa pózban elhelyezett női holttestnek hiányzott a feje. ","shortLead":"Régészek feltárták Kína legrégebbi sírját, amely legnagyobb meglepetésre nem volt üres: a benne furcsa pózban...","id":"20190417_kina_legregebbi_sirja_kuangtung_magzatpoz_holttest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=688e0969-376a-48ad-963c-4c745fd294d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ef8c30-1312-4e68-b794-b4e9e408b8b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_kina_legregebbi_sirja_kuangtung_magzatpoz_holttest","timestamp":"2019. április. 17. 10:33","title":"Felnyitottak egy 13 500 éves sírt Kínában, elég érdekes dolgot találtak benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc34180-0966-4029-8b39-3df55322033c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar vezetőedző a szezon végén távozik a berlini futballklub első csapatától. ","shortLead":"A magyar vezetőedző a szezon végén távozik a berlini futballklub első csapatától. ","id":"20190416_dardai_pal_hertha_bsc_vezetoedzo_kozos_megegyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dc34180-0966-4029-8b39-3df55322033c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bacc75a6-e7e1-46bc-98bc-dfc4c97f486f","keywords":null,"link":"/sport/20190416_dardai_pal_hertha_bsc_vezetoedzo_kozos_megegyezes","timestamp":"2019. április. 16. 11:11","title":"Eldőlt Dárdai Pál sorsa a Herthánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c7cbe1-370b-4444-9398-ba79a554c137","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Lázár tesók – vagyis az Esti Kornélból és a Pegazusok nem léteznek zenekarból ismert testvérpár, Lázár Ágoston és Lázár Domokos – első saját dalát teszi közzé most a hvg.hu-n. A Szabadon él megjelenése egy közel két éve kezdődő folyamat eddigi legfontosabb eseménye. A Lázár tesók az elmúlt két évben néhány feldolgozás mellett saját zenekaraik dalait adták elő akusztikusan, és kezdetben egyáltalán nem is gondoltak önálló formációként magukra.","shortLead":"A Lázár tesók – vagyis az Esti Kornélból és a Pegazusok nem léteznek zenekarból ismert testvérpár, Lázár Ágoston és...","id":"20190415_Lazar_tesok_Szabadon_el_premier","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4c7cbe1-370b-4444-9398-ba79a554c137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24d7d8b3-705c-4037-8639-22229c20424f","keywords":null,"link":"/kultura/20190415_Lazar_tesok_Szabadon_el_premier","timestamp":"2019. április. 15. 14:01","title":"\"Nincs határidő, külső nyomás\" – itt a Lázár tesók bemutatkozó dala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8564bd0f-91d4-4269-afc0-2d41548c9214","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány célja, a közigazgatási dolgozók számának csökkentése, mondhatni, jól halad.","shortLead":"A kormány célja, a közigazgatási dolgozók számának csökkentése, mondhatni, jól halad.","id":"20190416_Kormanyhivatalok_van_ahol_mindenki_felmondott_mar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8564bd0f-91d4-4269-afc0-2d41548c9214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2adc9669-ed0a-4a82-99e2-157d74c3e8db","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_Kormanyhivatalok_van_ahol_mindenki_felmondott_mar","timestamp":"2019. április. 16. 20:55","title":"Kormányhivatalok: van, ahol már mindenki felmondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b80972c-970d-49fb-85d3-bcce1f753b4b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 850 éves katedrális szerkezetét sikerült megmenteni, de a pusztítás így is döbbenetes mértékű. ","shortLead":"A 850 éves katedrális szerkezetét sikerült megmenteni, de a pusztítás így is döbbenetes mértékű. ","id":"20190416_Ime_az_elso_fotok_a_leegett_NotreDame_belsejebol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b80972c-970d-49fb-85d3-bcce1f753b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7794baf9-b31b-4e9d-913e-67dcbfbfb6be","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Ime_az_elso_fotok_a_leegett_NotreDame_belsejebol","timestamp":"2019. április. 16. 07:41","title":"Íme az első fotók a leégett Notre-Dame belsejéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]