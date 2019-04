Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8182b4e-693c-4a72-b7b6-66db231223ef","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A columbine-i vérengzés megszállottja volt a 18 éves lány, aki fegyveres támadással fenyegette meg a Denver környéki iskolákat. Valószínűleg öngyilkos lett, de a rendőrök még vizsgálják, mi történt.","shortLead":"A columbine-i vérengzés megszállottja volt a 18 éves lány, aki fegyveres támadással fenyegette meg a Denver környéki...","id":"20190417_150_amerikai_iskolat_zartak_be_mert_egy_lany_fegyveres_tamadassal_fenyegetozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8182b4e-693c-4a72-b7b6-66db231223ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccce37a-1973-4e00-98a8-75c67095643d","keywords":null,"link":"/vilag/20190417_150_amerikai_iskolat_zartak_be_mert_egy_lany_fegyveres_tamadassal_fenyegetozott","timestamp":"2019. április. 17. 20:55","title":"150 amerikai iskolát zártak be, mert egy lány fegyveres támadással fenyegetőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03e7f24-c956-4c64-a692-d016ed12989c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fedélzeti kamera buktatta le.","shortLead":"Fedélzeti kamera buktatta le.","id":"20190418_Elkaptak_a_belvarosban_amokfuto_BMWst","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c03e7f24-c956-4c64-a692-d016ed12989c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b487357-c791-44a7-a98e-196bb1a5646f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190418_Elkaptak_a_belvarosban_amokfuto_BMWst","timestamp":"2019. április. 18. 10:01","title":"Elkapták a belvárosban ámokfutó BMW-st","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járművel Sándorfalváról Szegedre is elmentek, és a tanyavilágban is megjáratták. A kisvárosba visszatérve már a rendőrök várták őket. A \"kalandozást\" a lányok komolyabb baleset nélkül megúszták, de a busz oldalát végighúzták.","shortLead":"A járművel Sándorfalváról Szegedre is elmentek, és a tanyavilágban is megjáratták. A kisvárosba visszatérve már...","id":"20190417_Harom_bulibol_hazatero_lany_elvitt_egy_csuklos_buszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7369e04-00e0-4768-b1ac-e2e313fadb16","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_Harom_bulibol_hazatero_lany_elvitt_egy_csuklos_buszt","timestamp":"2019. április. 17. 16:30","title":"Három buliból hazatérő lány elvitt egy csuklós buszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50446870-ae6d-4a69-922b-15cdfa0c2d97","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az egyik adótanácsadó cég összeszedte a legfontosabb tudnivalókat.","shortLead":"Az egyik adótanácsadó cég összeszedte a legfontosabb tudnivalókat.","id":"20190416_Elkullognak_az_adoellenorok_ha_igy_adozik_eladott_cege_vagy_uzletresze_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50446870-ae6d-4a69-922b-15cdfa0c2d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172fa52b-7a9f-4911-a492-9259055b8b41","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190416_Elkullognak_az_adoellenorok_ha_igy_adozik_eladott_cege_vagy_uzletresze_utan","timestamp":"2019. április. 16. 16:24","title":"Elkullognak az adóellenőrök, ha így adózik eladott cége vagy üzletrésze után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7fcb4dc-4aef-4da8-9d6b-f90bc1b17963","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem lehet egyszerű dolguk a kamuhíres oldalak szerzőinek, mikor reggelente a tükörbe néznek. A látogatottság – és így a reklámbevételek – növelése érdekében még a Notre-Dame katedrális katasztrófáját is meglovagolják. Főszerepben: Orbán Viktor.","shortLead":"Nem lehet egyszerű dolguk a kamuhíres oldalak szerzőinek, mikor reggelente a tükörbe néznek. A látogatottság – és...","id":"20190417_orban_viktor_notre_dame_ujjaepitese_migransok_franciaorszag_macron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7fcb4dc-4aef-4da8-9d6b-f90bc1b17963&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad463c5c-e675-449e-92d3-f43c8c9dd4c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_orban_viktor_notre_dame_ujjaepitese_migransok_franciaorszag_macron","timestamp":"2019. április. 17. 08:03","title":"Körmönfont hazugság terjed Orbánról és a Notre-Dame kapcsolatáról a neten ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0bed659-69de-4b39-b06c-8d3cdf3f100f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy honosított családnál járt, de találkozott a háztájival is.\r

\r

","shortLead":"Egy honosított családnál járt, de találkozott a háztájival is.\r

\r

","id":"20190417_Olyan_csaladnal_jart_Orban_ahol_foton_kint_van_a_falon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0bed659-69de-4b39-b06c-8d3cdf3f100f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52f0a57-1616-4a5a-9cfc-1148b774c2c3","keywords":null,"link":"/itthon/20190417_Olyan_csaladnal_jart_Orban_ahol_foton_kint_van_a_falon","timestamp":"2019. április. 17. 14:06","title":"Olyan családnál járt Orbán, ahol ő figyel a falon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416ee605-6417-448a-937f-1b2d106194e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Which? nevű fogyasztóvédelmi szervezet szerint rengeteg az olyan értékelés a brit Amazonon, amit vásárlás nélkül adtak le.","shortLead":"A Which? nevű fogyasztóvédelmi szervezet szerint rengeteg az olyan értékelés a brit Amazonon, amit vásárlás nélkül...","id":"20190416_amazon_online_vasarlas_webshop_kamu_ertekeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=416ee605-6417-448a-937f-1b2d106194e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cfd8b36-26d4-480b-a98b-e8b3d4b2539d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_amazon_online_vasarlas_webshop_kamu_ertekeles","timestamp":"2019. április. 16. 19:03","title":"Szokott online vásárolni? Vigyázzon, a brit Amazonon könnyen átverhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9bed91e-2f4c-40ca-9733-6cbccbe35eec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jóval több kőfaragó, ács és tetőfedő kellene a munkálatokhoz. ","shortLead":"Jóval több kőfaragó, ács és tetőfedő kellene a munkálatokhoz. ","id":"20190416_Munkaerohiany_akadalyozhatja_a_NotreDame_ujjaepiteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9bed91e-2f4c-40ca-9733-6cbccbe35eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7e6abf0-eaa0-4b6d-a8fd-e97410114914","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_Munkaerohiany_akadalyozhatja_a_NotreDame_ujjaepiteset","timestamp":"2019. április. 16. 20:38","title":"Munkaerőhiány akadályozhatja a Notre-Dame újjáépítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]