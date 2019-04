Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5a3cb6a-5dcf-4f21-989b-bc2b9d5c71d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Porig rombolták, rejtélyes csomagokra bukkantak a környékén, terrortámadásra utaló bizonyítékok kerültek elő – ilyen szalagcímekkel futnak a közösségi médiában azok az (ál)hírek, amelyek a Notre-Dame-ban keletkezett tűz kapcsán kezdtek terjedni. És sajnos nagyon sokan meg is osztják őket, óriási lökést adva ezzel a hazugságoknak. ","shortLead":"Porig rombolták, rejtélyes csomagokra bukkantak a környékén, terrortámadásra utaló bizonyítékok kerültek elő – ilyen...","id":"20190417_alhir_kamuhir_facebook_notre_dame","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5a3cb6a-5dcf-4f21-989b-bc2b9d5c71d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d183b415-dd8f-4f77-b165-21f115ad820d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_alhir_kamuhir_facebook_notre_dame","timestamp":"2019. április. 17. 11:33","title":"Hajmeresztő álhírek terjednek a leégett Notre-Dame-ról, egyik durvább, mint a másik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a35c449-f9f4-4a5b-ba32-74cae6a82006","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Borsod megyében élte át a jelenetet egy autós. Mindenki ép bőrrel megúszta.","shortLead":"Borsod megyében élte át a jelenetet egy autós. Mindenki ép bőrrel megúszta.","id":"20190417_A_semmibol_szarvas_ugrott_at_az_autos_elott__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a35c449-f9f4-4a5b-ba32-74cae6a82006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b81ed33-fdef-444d-8b8e-01ee52bcbcf8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_A_semmibol_szarvas_ugrott_at_az_autos_elott__video","timestamp":"2019. április. 17. 13:57","title":"A bokrok közül ugrott ki a szarvas, centiken múlott a hatalmas baleset – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c8026c-107c-42de-ad7e-c53c3078c0b7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Igaz, hogy jó esetben is csak néhány millió eurót. ","shortLead":"Igaz, hogy jó esetben is csak néhány millió eurót. ","id":"20190417_Megvan_a_biztosito_amelyik_fizethet_a_NotreDame_leegeseert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01c8026c-107c-42de-ad7e-c53c3078c0b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38107403-3ec2-4ec7-9a91-a5f00cd542e9","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Megvan_a_biztosito_amelyik_fizethet_a_NotreDame_leegeseert","timestamp":"2019. április. 17. 13:42","title":"Megvan a biztosító, amelyik fizethet a Notre-Dame leégéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b16683b8-7dfa-474d-a3c3-8480d403b9d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sem a vizsgálóbizottságot, sem a kiszervezett parkolás visszavételét nem hagyták napirendre venni.","shortLead":"Sem a vizsgálóbizottságot, sem a kiszervezett parkolás visszavételét nem hagyták napirendre venni.","id":"20190418_Leszavazta_a_Fidesz_Karacsony_parkolasi_javaslatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b16683b8-7dfa-474d-a3c3-8480d403b9d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04f86d4b-c16d-4ce1-a1da-825e7ed326d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_Leszavazta_a_Fidesz_Karacsony_parkolasi_javaslatat","timestamp":"2019. április. 18. 14:20","title":"Leszavazta a Fidesz Karácsony parkolási javaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d53872b-c1a5-42ab-8e4e-f0a13087e473","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Soros-támogatta civileknek semmi sem drága, dohogott az Emmi államtitkára a Facebookon, az állítólagos mozsgói szociális otthonban tapasztalt bántalmazások miatt, majd feljelentést tett. Most pedig, miután látta a felvételeket, beismerte, tényleg bántalmazás történt.\r

","shortLead":"A Soros-támogatta civileknek semmi sem drága, dohogott az Emmi államtitkára a Facebookon, az állítólagos mozsgói...","id":"20190417_Elobb_sorosozott_az_Emmi_allamtitkara_majd_elismerte_bantalmazas_tortenhetett_a_mozsgoi_idosek_otthonaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d53872b-c1a5-42ab-8e4e-f0a13087e473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2dff40-4947-4b7b-9935-928f7ef3c1be","keywords":null,"link":"/itthon/20190417_Elobb_sorosozott_az_Emmi_allamtitkara_majd_elismerte_bantalmazas_tortenhetett_a_mozsgoi_idosek_otthonaban","timestamp":"2019. április. 17. 11:33","title":"Előbb sorosozott az Emmi államtitkára, majd elismerte, bántalmazás történhetett a mozsgói idősek otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477b2930-df90-4068-b3d7-748ab7a51638","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerekpszichológus otthon nem akarta a szakmáját gyakorolni.","shortLead":"A gyerekpszichológus otthon nem akarta a szakmáját gyakorolni.","id":"20190418_Vekerdy_Tamas_Ha_beken_hagyod_a_gyereket_magatol_megtalalja_az_utjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=477b2930-df90-4068-b3d7-748ab7a51638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8434e5bc-c7b4-4400-bdf1-77c71c9c0b6b","keywords":null,"link":"/elet/20190418_Vekerdy_Tamas_Ha_beken_hagyod_a_gyereket_magatol_megtalalja_az_utjat","timestamp":"2019. április. 18. 12:46","title":"Vekerdy Tamás: Ha békén hagyod a gyereket, magától megtalálja az útját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9345eb7-6d4f-47b2-a7f2-a7161b63e25a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiemelt beruházássá is nyilvánították a projektet, egy korábbi kormányhatározat azt is engedélyezi, hogy belül teljesen lerombolják a műemlék épületet. A Vörösmarty teret határoló háztömbben ötcsillagos szálloda, prémium lakóépületet, és üzletek is lesznek.","shortLead":"Kiemelt beruházássá is nyilvánították a projektet, egy korábbi kormányhatározat azt is engedélyezi, hogy belül teljesen...","id":"20190417_Otcsillagos_szallodat_epit_a_BDPST_Group_a_belvarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9345eb7-6d4f-47b2-a7f2-a7161b63e25a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46b14de-5048-4ba4-8fe1-4c73222419b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190417_Otcsillagos_szallodat_epit_a_BDPST_Group_a_belvarosban","timestamp":"2019. április. 17. 15:08","title":"Megkapta az engedélyt Tiborczék cége a Vörösmarty téri hotelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee866e88-d0f4-4c79-9ea5-f67988b5de95","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Európában mostantól csak erős és takarékos gázolajos egységgel rendelhető a sportos német szedán és kupé.","shortLead":"Európában mostantól csak erős és takarékos gázolajos egységgel rendelhető a sportos német szedán és kupé.","id":"20190417_csak_es_kizarolag_dizel_itt_a_347_loeros_uj_audi_s5","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee866e88-d0f4-4c79-9ea5-f67988b5de95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f482567a-f9ca-443c-9cad-d96e0412b719","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_csak_es_kizarolag_dizel_itt_a_347_loeros_uj_audi_s5","timestamp":"2019. április. 17. 13:21","title":"Csak és kizárólag dízel: itt a 347 lóerős új Audi S5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]