"A Gazprom vezérét fogadta Szijjártó Péter Budapesten" - Az ukrajnai bizonytalanságok miatt már az idén leszállítják a jövőre szükséges gáz egy részét Magyarországnak. 2019. április. 18. 06:01

"Pornós zsarolásokra figyelmeztet a nemzetbiztonság" - Ne fizessenek, és ne higgyenek a fenyegetésnek. 2019. április. 18. 08:56

"Élesben derült ki: akadt egy kis probléma az 5G-s Galaxy S10-ekkel" - Dél-Koreában már megvásárolható a Samsung idei első csúcstelefonjának 5G-s változata. Egy vadonatúj technológia bevezetéséről van szó, és a korai vásárlók nem lehetnek maradéktalanul elégedettek. 2019. április. 17. 10:03

"Megint robbant valami Észak-Koreában" - Phenjan valószínűleg szárazföldi rakétát tesztelt. 2019. április. 19. 08:35

"Siralmas tesztek: egy-két nap alatt megadta magát a Samsung összehajtható telefonjának képernyője" - A Samsung több nagy médiumnak is küldött egy-egy példányt a Galaxy Foldból a héten. Több újságíró ugyanazt tapasztalta: az összehajtható készülék képernyője eltört, elromlott. 2019. április. 17. 22:50

"Későn vacsorázik, a reggelit meg kihagyja? Van egy nagyon rossz hírünk" - A késői vacsora és a reggeli kihagyása négy-ötszörösére növeli a halál, egy újabb szívroham vagy az angina pectorisnak nevezett mellkasi fájdalom esélyét a szívinfarktuson átesett embereknél a kórház elhagyását követő 30 napban. 2019. április. 18. 18:03

"Mégis maradhat a vásárlók könyve" - Csak az azt érintő szabályok változnak. 2019. április. 17. 11:58

"Szerethető függőségeink – ön melyikre szavaz?" 2019. április. 17. 15:58