Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd073c96-b27b-487c-bca9-18cb5fd500ca","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Naruhito herceg trónra lépése új korszak kezdetét is jelenti Japánban. Az uralkodó személyéhez kötött, több mint ezeréves hagyomány jól megfér a modern világgal.","shortLead":"Naruhito herceg trónra lépése új korszak kezdetét is jelenti Japánban. Az uralkodó személyéhez kötött, több mint...","id":"201916__japan_korszakok__csodalatos_harmonia__evezredes_szokas__az_ido_hosszu_tortenete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd073c96-b27b-487c-bca9-18cb5fd500ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611e3542-47c3-43df-8ae4-16ae105b5a9e","keywords":null,"link":"/vilag/201916__japan_korszakok__csodalatos_harmonia__evezredes_szokas__az_ido_hosszu_tortenete","timestamp":"2019. április. 22. 15:00","title":"Japán átfordult a Csodálatos harmónia korszakára, és már előre örül neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ba43734-8b2c-40f8-b110-11b72c68a634","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete szerint azonnali fuvardíjemelés szükséges a magyar fuvarozók túléléséhez. ","shortLead":"A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete szerint azonnali fuvardíjemelés szükséges a magyar fuvarozók túléléséhez. ","id":"20190423_Osszeomlas_fenyegeti_a_fuvarozokat_az_alacsony_fuvardijak_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ba43734-8b2c-40f8-b110-11b72c68a634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d426f7-6792-4b0c-aca1-394919ac07f8","keywords":null,"link":"/kkv/20190423_Osszeomlas_fenyegeti_a_fuvarozokat_az_alacsony_fuvardijak_miatt","timestamp":"2019. április. 23. 11:35","title":"Összeomlás fenyegeti a fuvarozókat az alacsony fuvardíjak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fefd210a-332f-4f99-9d4b-234c13581cb4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kalocsa polgármestere tárgyalt a kanadai céggel a 330 hektáros területről, amely három település tulajdonában van, és amely a második legnagyobb egykori katonai repülőtér az országban.","shortLead":"Kalocsa polgármestere tárgyalt a kanadai céggel a 330 hektáros területről, amely három település tulajdonában van, és...","id":"20190421_Kanadaiak_vennek_meg_a_masodik_legnagyobb_katonai_repuloteret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fefd210a-332f-4f99-9d4b-234c13581cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3873dceb-3ade-4f45-a96c-556a90258590","keywords":null,"link":"/kkv/20190421_Kanadaiak_vennek_meg_a_masodik_legnagyobb_katonai_repuloteret","timestamp":"2019. április. 21. 12:55","title":"Kanadaiak vennék meg a Paks közeli egykori katonai repülőteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea5453a1-e6bc-441d-959e-99ca6f4e9bc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez a hét is bármelyik hét lehetett volna és valószínűleg a következő is ilyen lesz. Semmi sem változott, csak egy kicsit minden megint rosszabb lett. A hvg.hu belpolitikai összefoglalója","shortLead":"Ez a hét is bármelyik hét lehetett volna és valószínűleg a következő is ilyen lesz. Semmi sem változott, csak...","id":"20190421Ket_palyan_is_vesztesre_all_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea5453a1-e6bc-441d-959e-99ca6f4e9bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88fa99d9-999e-405a-afd7-e0a52826aaea","keywords":null,"link":"/itthon/20190421Ket_palyan_is_vesztesre_all_a_kormany","timestamp":"2019. április. 21. 17:30","title":"Két pályán is vesztésre áll a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7188a8b8-70cd-46e8-87c6-4373747929e9","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Húsvétkor, szilveszterkor és bármikor érvényes: a másnaposság alapjában az elfogyasztott alkohol mennyiségétől függ. Hogy sör vagy bor, az nem okoz különbséget. Hogy whisky vagy vodka, az esetleg számít, de más miatt.","shortLead":"Húsvétkor, szilveszterkor és bármikor érvényes: a másnaposság alapjában az elfogyasztott alkohol mennyiségétől függ...","id":"201916__a_masnaprol__sorre_bor__penzkerdes__kimerten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7188a8b8-70cd-46e8-87c6-4373747929e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59bb12cf-a7f5-4721-8b83-a915ea6addb1","keywords":null,"link":"/tudomany/201916__a_masnaprol__sorre_bor__penzkerdes__kimerten","timestamp":"2019. április. 22. 10:00","title":"Kijózanító kutatók: szabad-e sörre bort, whiskyre vodkát inni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc340fa-0321-4b71-a141-e65602ea7286","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Forgalomkorlátozásra kell számítani.\r

\r

","shortLead":"Forgalomkorlátozásra kell számítani.\r

\r

","id":"20190421_Tobb_szaz_negyzetmeteren_eg_az_aljnovenyzet_a_Hatar_utnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fc340fa-0321-4b71-a141-e65602ea7286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583ed235-ae04-40d7-a1fa-48e382c43e0c","keywords":null,"link":"/itthon/20190421_Tobb_szaz_negyzetmeteren_eg_az_aljnovenyzet_a_Hatar_utnal","timestamp":"2019. április. 21. 18:17","title":"Több száz négyzetméteren ég az aljnövényzet a Határ útnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b52feca9-d27b-4054-8223-3529ab67fa12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utóbbi években más ünnepi szokásokkal együtt a húsvéti locsolkodás vagy akár a gyászolás is virtuális alkalmazásokra helyeződik át.","shortLead":"Az utóbbi években más ünnepi szokásokkal együtt a húsvéti locsolkodás vagy akár a gyászolás is virtuális alkalmazásokra...","id":"20190422_On_is_a_Facebookon_locsolkodik_Ne_aggodjon_nincs_vele_egyedul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b52feca9-d27b-4054-8223-3529ab67fa12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb52c515-1565-45da-8d59-77fad0e5d776","keywords":null,"link":"/tudomany/20190422_On_is_a_Facebookon_locsolkodik_Ne_aggodjon_nincs_vele_egyedul","timestamp":"2019. április. 22. 13:10","title":"Ön is a Facebookon locsolkodik? Ne aggódjon, nincs vele egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91cc0a44-ce54-4a30-adf4-c4e2e79c1b6f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy zacskóba tette a kölyköket, úgy hajította ki a szemétbe a kaliforniai nő.","shortLead":"Egy zacskóba tette a kölyköket, úgy hajította ki a szemétbe a kaliforniai nő.","id":"20190423_Haromnapos_kutyakolykoket_dobott_a_kukaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91cc0a44-ce54-4a30-adf4-c4e2e79c1b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e3ef99-df6d-4943-8573-124040a1b5a3","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_Haromnapos_kutyakolykoket_dobott_a_kukaba","timestamp":"2019. április. 23. 08:51","title":"Háromnapos kutyakölyköket dobott a kukába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]