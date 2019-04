Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kicsit megszaladt. ","shortLead":"Egy kicsit megszaladt. ","id":"20190423_meszaros_lorinc_arapaszto_beruhazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b4594c-c791-4e9a-8a05-5e3613d9af71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190423_meszaros_lorinc_arapaszto_beruhazas","timestamp":"2019. április. 23. 18:19","title":"Mészárosék a tervezettnél 7 milliárddal drágábban építenek árapasztót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c09c2a9-a2b1-4bcc-8fb6-69b44982aae4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti márka legnagyobb divatterepjárója komoly teljesítményű benzin- és dízelmotorokkal készül. És akár a 2,5 millió forintos nagycsaládos állami kedvezmény is igényelhető lesz rá. ","shortLead":"A stuttgarti márka legnagyobb divatterepjárója komoly teljesítményű benzin- és dízelmotorokkal készül. És akár a 2,5...","id":"20190423_7_ulessel_tamad_a_mercedes_gls_ami_meg_a_bmw_x7nel_is_nagyobb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c09c2a9-a2b1-4bcc-8fb6-69b44982aae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5292f3fc-15de-4e22-80ab-38ea64478e62","keywords":null,"link":"/cegauto/20190423_7_ulessel_tamad_a_mercedes_gls_ami_meg_a_bmw_x7nel_is_nagyobb","timestamp":"2019. április. 23. 11:21","title":"7 üléssel támad a Mercedes GLS, ami még a BMW X7-nél is nagyobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebcbd7f8-4d8a-4223-9fda-e57fb56ee6d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy ha szakállas, inkább kutyasimogatás előtt kellene kezet mosnia?","shortLead":"Lehet, hogy ha szakállas, inkább kutyasimogatás előtt kellene kezet mosnia?","id":"20190424_Tobb_bakteriumot_rejt_a_ferfiak_szakalla_mint_a_kutyak_szore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebcbd7f8-4d8a-4223-9fda-e57fb56ee6d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"610fa229-9de3-4a11-b117-3af932e14383","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_Tobb_bakteriumot_rejt_a_ferfiak_szakalla_mint_a_kutyak_szore","timestamp":"2019. április. 24. 15:48","title":"Több baktériumot rejt a férfiak szakálla, mint a kutyák szőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7c9a8e-1d5b-4859-b583-f426c3b7ef81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiszalöki büntetés-végrehajtási intézet dolgozói szerda délelőtt vették észre, hogy végezni próbált magával a férfi. ","shortLead":"A tiszalöki büntetés-végrehajtási intézet dolgozói szerda délelőtt vették észre, hogy végezni próbált magával a férfi. ","id":"20190424_Elvagta_a_torkat_egy_rab_a_bortonorok_mentettek_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d7c9a8e-1d5b-4859-b583-f426c3b7ef81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a299959d-d8b6-49dd-946b-3092dccdfccc","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Elvagta_a_torkat_egy_rab_a_bortonorok_mentettek_meg","timestamp":"2019. április. 24. 14:03","title":"Elvágta a torkát egy rab, a börtönőrök mentették meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ec9603-1d8c-40fd-b39a-9f71939c0bc3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A londoni bringás videóra vette a lámpánál játszódó jelenetet, és jelentette is a rendőrségnek.","shortLead":"A londoni bringás videóra vette a lámpánál játszódó jelenetet, és jelentette is a rendőrségnek.","id":"20190424_Raszolt_az_autos_a_bringasra_hogy_huzodjon_le_nem_tette_meg_ezert_elutotte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62ec9603-1d8c-40fd-b39a-9f71939c0bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44b85e4-9eb3-4dfd-8096-8514d8f5e3ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20190424_Raszolt_az_autos_a_bringasra_hogy_huzodjon_le_nem_tette_meg_ezert_elutotte","timestamp":"2019. április. 24. 14:22","title":"Elütötte az autós a bringást, mert nem volt hajlandó lehúzódni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce280a9-fd9b-4b17-9001-37a8bb353b9a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A robbantás gyanúsítottjai mellett segítőiket is megpróbálják előkeríteni.","shortLead":"A robbantás gyanúsítottjai mellett segítőiket is megpróbálják előkeríteni.","id":"20190423_Sri_Lanka_Letartoztattak_az_merenyloket_szallito_sofort_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cce280a9-fd9b-4b17-9001-37a8bb353b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4729366d-0f32-422a-9f6c-803cb34b71ef","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_Sri_Lanka_Letartoztattak_az_merenyloket_szallito_sofort_is","timestamp":"2019. április. 23. 08:08","title":"Srí Lanka: Letartóztatták a merénylőket szállító sofőrt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f0e4b31-69d4-4744-aeee-16fd2f44a265","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A saját autóját sem kímélve ment neki a másiknak.","shortLead":"A saját autóját sem kímélve ment neki a másiknak.","id":"20190423_autos_video_parkolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f0e4b31-69d4-4744-aeee-16fd2f44a265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"680bad22-359e-411a-ae57-06c8019b1cc1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190423_autos_video_parkolas","timestamp":"2019. április. 24. 04:04","title":"Teljesen begőzölt egy autós, mert elé parkoltak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f66dba1-4037-4024-a7af-35ad16b12f5f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung 10 év alatt válna a processzorok királyává, erre pedig nem sajnálják a pénzt. Kérdés, megtérül-e valaha a befektetésük.","shortLead":"A Samsung 10 év alatt válna a processzorok királyává, erre pedig nem sajnálják a pénzt. Kérdés, megtérül-e valaha...","id":"20190424_samsung_processzor_exynos_fejlesztes_befektetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f66dba1-4037-4024-a7af-35ad16b12f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf335dc-abd1-4cf5-8c80-69268b694eb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_samsung_processzor_exynos_fejlesztes_befektetes","timestamp":"2019. április. 24. 15:33","title":"33 214 milliárd forintnyi összeget költ el a Samsung, hogy övék legyen a világ legjobb processzora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]