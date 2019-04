Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes csípőjét az év elején műtötték, a vártnál lassabban halad a rehabilitációja.","shortLead":"Az énekes csípőjét az év elején műtötték, a vártnál lassabban halad a rehabilitációja.","id":"20190426_demjen_ferenc_mutet_rehabilitacio_gyogyulas_koncert_fellepes_lemondas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f20bfb-e65e-4c42-b9c8-53515000e6ab","keywords":null,"link":"/kultura/20190426_demjen_ferenc_mutet_rehabilitacio_gyogyulas_koncert_fellepes_lemondas","timestamp":"2019. április. 26. 08:29","title":"Járni tanul Demjén Ferenc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb21188-fea8-40ce-a739-6c11763ec378","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az MFK Skalica futballklub fiatal játékosa a kórházban hunyt el. \r

","shortLead":"Az MFK Skalica futballklub fiatal játékosa a kórházban hunyt el. \r

","id":"20190426_Meccs_kozben_osszeesett_majd_meghalt_egy_14_eves_focista_fiu_Szovakiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5eb21188-fea8-40ce-a739-6c11763ec378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeef3ab2-6177-4169-8cb3-c8aadde1e89f","keywords":null,"link":"/sport/20190426_Meccs_kozben_osszeesett_majd_meghalt_egy_14_eves_focista_fiu_Szovakiaban","timestamp":"2019. április. 26. 10:13","title":"Meccs közben összeesett, majd meghalt egy 14 éves focista fiú Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kétoldalú kapcsolatok továbbfejlesztését célzó ötpontos tervről állapodott meg Pekingben kínai kollégájával, Vang Livel Szijjártó Péter. A tárgyalásokon szó esett új repülőgépjáratokról is, s a magyar külgazdasági és külügyminiszter azt is megerősítette, magyar nemzeti érdeknek tartja a Huawei távközlési vállalattal való együttműködést. A miniszter e közben nem említette, hogy az USA-ban és Európában is komoly vádakkal illették, a Huaweit, amely állítólag szorosan együttműködik a kínai titkosszolgálatokkal.","shortLead":"A kétoldalú kapcsolatok továbbfejlesztését célzó ötpontos tervről állapodott meg Pekingben kínai kollégájával, Vang...","id":"20190427_Magyarorszag_Kina_fele_fordul_es_nem_torodik_a_biztonsagi_aggodalmakkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d242da-3aea-4cfc-b413-a734d384c877","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190427_Magyarorszag_Kina_fele_fordul_es_nem_torodik_a_biztonsagi_aggodalmakkal","timestamp":"2019. április. 27. 08:56","title":"Magyarország Kína felé fordul és nem törődik a biztonsági aggodalmakkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bde02e0-a658-4b3d-a3a9-c0ff17ced570","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A déli szakasz felújítása miatt. A metró május 1-jén is Újpest-központ és a Nagyvárad tér között közlekedik.\r

","shortLead":"A déli szakasz felújítása miatt. A metró május 1-jén is Újpest-központ és a Nagyvárad tér között közlekedik.\r

","id":"20190426_Metrofelujitas__Szombattol_hetvegenkent_Ujpestkozpont_es_a_Lehel_ter_kozott_jar_a_metro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bde02e0-a658-4b3d-a3a9-c0ff17ced570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907ad642-803f-494d-90c0-2e1f2a851db2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190426_Metrofelujitas__Szombattol_hetvegenkent_Ujpestkozpont_es_a_Lehel_ter_kozott_jar_a_metro","timestamp":"2019. április. 26. 20:24","title":"Szombattól csak Újpest-központ és a Lehel tér között jár a 3-as metró hétvégente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb89c33b-883f-4039-81bf-06071a54b8c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dedikálás, interaktív programok, dátumok és helyszínek.","shortLead":"Dedikálás, interaktív programok, dátumok és helyszínek.","id":"20190426_Itt_a_HVG_Konyvek_programja_a_26_Budapesti_Nemzetkozi_Konyvfesztivalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb89c33b-883f-4039-81bf-06071a54b8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10544b0-b34c-4758-b31a-ee041a4f3f89","keywords":null,"link":"/kultura/20190426_Itt_a_HVG_Konyvek_programja_a_26_Budapesti_Nemzetkozi_Konyvfesztivalon","timestamp":"2019. április. 26. 10:27","title":"Itt a HVG Könyvek programja a 26. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7846d7ca-791f-4719-ad7d-32cb4b44d604","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sikerült találni néhány extra lóerőt a wolfsburgi márka népszerű kompaktjának amúgy sem gyenge motorjában. ","shortLead":"Sikerült találni néhány extra lóerőt a wolfsburgi márka népszerű kompaktjának amúgy sem gyenge motorjában. ","id":"20190426_szteroidos_nepauto_tovabb_hergeltek_a_vw_golf_rt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7846d7ca-791f-4719-ad7d-32cb4b44d604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53017b8-b111-4203-aea0-938aa8e94f22","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_szteroidos_nepauto_tovabb_hergeltek_a_vw_golf_rt","timestamp":"2019. április. 27. 08:21","title":"Szteroidos népautó: tovább hergelték a VW Golf R-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06c05253-5086-470d-a907-1aafb53f4703","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A Danone elnök-vezérigazgatója a részvényesek közgyűlése előtt megerősítette szándékát: nem akar kiemelt nyugdíjat, ami pedig törvényesen járna neki. \r

","shortLead":"A Danone elnök-vezérigazgatója a részvényesek közgyűlése előtt megerősítette szándékát: nem akar kiemelt nyugdíjat...","id":"20190426_A_Magyarorszagon_is_ismert_francia_tejipari_orias_vezere_lemond_12_millio_euros_nyugdijarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06c05253-5086-470d-a907-1aafb53f4703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9619b4c7-f1d3-4ab5-b1dc-5c62a26dd4bc","keywords":null,"link":"/kkv/20190426_A_Magyarorszagon_is_ismert_francia_tejipari_orias_vezere_lemond_12_millio_euros_nyugdijarol","timestamp":"2019. április. 26. 10:27","title":"A Magyarországon is ismert francia tejipari óriás vezére lemond 1,2 millió eurós nyugdíjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megsértették a választási eljárásról szóló törvényt, mert más pártok üzeneteit nem közölték, pedig lett volna rá lehetőségük.","shortLead":"Megsértették a választási eljárásról szóló törvényt, mert más pártok üzeneteit nem közölték, pedig lett volna rá...","id":"20190426_Megbuntette_a_TV2t_a_Kuria_mert_csak_a_Fidesz_kampanyuzenetet_kozoltek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0442539-956f-47ca-b048-bc4199b9aa82","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_Megbuntette_a_TV2t_a_Kuria_mert_csak_a_Fidesz_kampanyuzenetet_kozoltek","timestamp":"2019. április. 26. 21:29","title":"Megbüntette a TV2-t a Kúria, mert csak a Fidesz kampányüzenetét közölték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]