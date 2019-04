Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c593de5a-98a6-4bd2-8c08-28d0225756a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Honvédség tűzszerészei hatástalanították, azt a második világháborús robbanószerkezetet, amely április elején, a Bozsik Stadion átépítése közben került elő a földből.","shortLead":"A Magyar Honvédség tűzszerészei hatástalanították, azt a második világháborús robbanószerkezetet, amely április elején...","id":"20190428_Igy_hatastalanitottak_a_Bozsik_Stadion_melletti_bombat__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c593de5a-98a6-4bd2-8c08-28d0225756a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16301c7a-0bf4-412a-b49c-20fa3b1e172f","keywords":null,"link":"/itthon/20190428_Igy_hatastalanitottak_a_Bozsik_Stadion_melletti_bombat__fotok","timestamp":"2019. április. 28. 12:13","title":"Sikerült hatástalanítani a Bozsik Stadion melletti bombát - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f60b134-a90a-4832-873a-9f32356494fe","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nyelvünk nemcsak ízeket érzékel, hanem szagokat is – derítették ki amerikai kutatók, akik úgy vélik, hogy felfedezésük révén csökkenteni lehetne a cukorbevitelt és fel lehetne venni a harcot az elhízással, ha édes szagokkal gazdagítanák az ételeket.","shortLead":"Nyelvünk nemcsak ízeket érzékel, hanem szagokat is – derítették ki amerikai kutatók, akik úgy vélik, hogy felfedezésük...","id":"20190428_nyelv_szaglas_cukorbevitel_elhizas_edes_szagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f60b134-a90a-4832-873a-9f32356494fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47938a9-4ac5-48db-a4d1-7023c1324d4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_nyelv_szaglas_cukorbevitel_elhizas_edes_szagok","timestamp":"2019. április. 28. 15:03","title":"Ez sok mindent megváltoztathat: kiderült, hogy a nyelvünk is érzékel szagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56862061-26b6-4786-8e7f-b75a1c4e5273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Global Forest Watch (GFW) friss jelentése szerint tavaly világszerte 12 millió hektár trópusi erdővel lett szegényebb a bolygónk. A szakértők szerint a pusztulás tempója is aggasztó. ","shortLead":"A Global Forest Watch (GFW) friss jelentése szerint tavaly világszerte 12 millió hektár trópusi erdővel lett szegényebb...","id":"20190425_esoerdo_tropusi_erdo_fa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56862061-26b6-4786-8e7f-b75a1c4e5273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bcb743-55e3-41ad-ae2a-733f1c27523d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_esoerdo_tropusi_erdo_fa","timestamp":"2019. április. 27. 16:03","title":"Felfoghatatlan, mennyi trópusi erdő tűnt el egy év alatt, ez pedig komoly baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3941910a-19ab-4b07-9bbd-a6341e3a2a57","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Valószínűleg két újabb gravitációs hullámot talált a lézer interferométeres gravitációshullám-vizsgáló obszervatórium (LIGO) és az olaszországi Virgo detektor egy héttel az után, hogy a két továbbfejlesztett és megújított detektor április elsején megkezdte működését. A gravitációshullám-források a tudósok szerint összeolvadó feketelyuk-párok lehetnek.","shortLead":"Valószínűleg két újabb gravitációs hullámot talált a lézer interferométeres gravitációshullám-vizsgáló obszervatórium...","id":"20190427_ligo_virgo_detektor_uj_gravitacios_hullamok_fekete_lyuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3941910a-19ab-4b07-9bbd-a6341e3a2a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0fca3e7-1aa3-445f-80a1-08709ac67b81","keywords":null,"link":"/tudomany/20190427_ligo_virgo_detektor_uj_gravitacios_hullamok_fekete_lyuk","timestamp":"2019. április. 27. 18:03","title":"2x2 fekete lyukat rejthetnek a most felfedezett gravitációs hullámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73c454c1-dd45-46c1-be52-90c5443a8ad1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi tavaly egy belvárosi gyorsétterem mosdójában erőszakoskodott egy nővel, nem sokkal korábban pedig a nemi szervét mutogatta az utcán. ","shortLead":"A férfi tavaly egy belvárosi gyorsétterem mosdójában erőszakoskodott egy nővel, nem sokkal korábban pedig a nemi...","id":"20190429_Letoltendo_bortont_kert_az_ugyeszseg_az_eroszakoskodo_afganra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73c454c1-dd45-46c1-be52-90c5443a8ad1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f922954d-ba3c-4d50-b660-b286c75feefa","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Letoltendo_bortont_kert_az_ugyeszseg_az_eroszakoskodo_afganra","timestamp":"2019. április. 29. 09:50","title":"Letöltendő börtönt kért az ügyészség az erőszakoskodó afgánra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2778ecdb-6da7-432c-ae8c-ef90209af8ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha sokkal több bokorlakó énekesmadár – mint a barátposzáta, a kis poszáta, a fülemüle vagy a vörösbegy – élne például Budapesten, akkor biológiai úton lehetne védekezni a poloskainvázió ellen – véli Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) szóvivője. Amerikai kutatók pedig nemrég egy másik, hasonlóan egyszerű védekezési felfedezést tettek.","shortLead":"Ha sokkal több bokorlakó énekesmadár – mint a barátposzáta, a kis poszáta, a fülemüle vagy a vörösbegy – élne például...","id":"20190428_poloska_elleni_vedekezes_madarak_bokorlako_enekesmadar_zoldterulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2778ecdb-6da7-432c-ae8c-ef90209af8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce99543-805b-4a2c-9c38-c3c185322137","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_poloska_elleni_vedekezes_madarak_bokorlako_enekesmadar_zoldterulet","timestamp":"2019. április. 28. 20:03","title":"Tényleg ilyen pofonegyszerű lenne a megoldás a poloskák ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd21fc8-6080-48b3-8aa5-446a06a688e6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Győri Audi ETO KC végig vezetve 33-29-re győzött a Ferencváros otthonában a női kézilabda NB I szombati játéknapján, ezzel biztosította újabb címvédését.\r

