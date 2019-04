Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c38f017d-3a14-413e-b612-9b94c2dda048","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A skandináv légitársaságnál három napja tart a munkabeszüntetés. ","shortLead":"A skandináv légitársaságnál három napja tart a munkabeszüntetés. ","id":"20190429_Budapesti_jaratokat_nem_erint_az_ujabb_pilotasztrajk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c38f017d-3a14-413e-b612-9b94c2dda048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18005156-c616-468d-b8ef-dbda0342b8e3","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Budapesti_jaratokat_nem_erint_az_ujabb_pilotasztrajk","timestamp":"2019. április. 29. 10:50","title":"Budapesti járatokat nem érint az újabb pilótasztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2344f418-42eb-4d34-b72f-1582aad3851b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai hadsereg vezetése a helyieknek sem szólt a gyakorlatról, hogy megnézzék, milyen hatással lenne a valós életben egy kibertámadás.","shortLead":"Az amerikai hadsereg vezetése a helyieknek sem szólt a gyakorlatról, hogy megnézzék, milyen hatással lenne a valós...","id":"20190429_kibertamadas_fort_bragg_katonai_bazis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2344f418-42eb-4d34-b72f-1582aad3851b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f10f8a44-1b08-45c4-b44f-42f65d0815f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_kibertamadas_fort_bragg_katonai_bazis","timestamp":"2019. április. 29. 10:33","title":"Kibertámadást szimuláltak a világ legnagyobb katonai bázisán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af28e4d-3854-480d-a295-dd54cc711374","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Katarina Bulatovic a Buducnost Podgoricától érkezik. ","shortLead":"Katarina Bulatovic a Buducnost Podgoricától érkezik. ","id":"20190429_katarina_bulatovic_gyor_kezilabda_igazolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1af28e4d-3854-480d-a295-dd54cc711374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2420b8d-0678-48b7-8235-ca4e04561897","keywords":null,"link":"/sport/20190429_katarina_bulatovic_gyor_kezilabda_igazolas","timestamp":"2019. április. 29. 15:31","title":"Öt év után visszatér Győrbe a sztárkézis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c926c6-2ba9-44cc-ae6b-37ac1ec75be5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan is bemutatkozott a kínai Nubia Red Magic 3 készüléke, amivel a játszani szeretőket célozza a gyártó. A hardver is ennek megfelelő erősségű lett. ","shortLead":"Hivatalosan is bemutatkozott a kínai Nubia Red Magic 3 készüléke, amivel a játszani szeretőket célozza a gyártó...","id":"20190429_nubia_red_magic_3_ventilator_8k_video_rogzitese_gamer_telefon_jatekra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16c926c6-2ba9-44cc-ae6b-37ac1ec75be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91645818-3792-4db6-a289-015b7cbd99db","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_nubia_red_magic_3_ventilator_8k_video_rogzitese_gamer_telefon_jatekra","timestamp":"2019. április. 29. 13:03","title":"Jött egy nagyon erős telefon: 12 GB RAM, 8K-s videók, miniventilátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gyakorlatilag egy egyenes vonallal le lehetne rajzolni, hogyan változott a munkanélküliségi ráta tavaly május óta. A foglalkoztatottak száma majdnem elérte a 4,5 milliót.","shortLead":"Gyakorlatilag egy egyenes vonallal le lehetne rajzolni, hogyan változott a munkanélküliségi ráta tavaly május óta...","id":"20190429_Epphogy_nem_talalt_a_KSH_45_millio_dolgozo_magyart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be16acf3-28e9-494d-9e51-28c248e99cec","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Epphogy_nem_talalt_a_KSH_45_millio_dolgozo_magyart","timestamp":"2019. április. 29. 09:52","title":"Épphogy nem talált a KSH 4,5 millió dolgozó magyart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4d38ca5-c44d-4aae-9184-d4179f68013b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem csak kelet-európai specialitás a mindent 120 ezer kilométerre visszatekerünk filozófia.","shortLead":"Nem csak kelet-európai specialitás a mindent 120 ezer kilométerre visszatekerünk filozófia.","id":"20190429_oratekeres_kilometerora_hasznalt_auto_atveres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4d38ca5-c44d-4aae-9184-d4179f68013b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c6fd764-ee4d-43ba-9af6-9bfd0abd6a26","keywords":null,"link":"/cegauto/20190429_oratekeres_kilometerora_hasznalt_auto_atveres","timestamp":"2019. április. 29. 16:26","title":"Azért Amerikában is nagyban megy az óratekerés az autókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ráadásul kettős fronthatás várható. ","shortLead":"Ráadásul kettős fronthatás várható. ","id":"20190429_Ma_is_marad_a_borus_ido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb697ee-1738-4b91-a177-ec3d67ffa160","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Ma_is_marad_a_borus_ido","timestamp":"2019. április. 29. 05:18","title":"Ma is marad a borús idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee78a85d-832f-44c7-a6d8-e5641ee6b1bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elon Musk szerint senki sem fog csalódni az érkezőben lévő elektromos sportkocsiban.","shortLead":"Elon Musk szerint senki sem fog csalódni az érkezőben lévő elektromos sportkocsiban.","id":"20190429_rekord_nagy_hatotavval_tamad_a_tesla_uj_villanyautoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee78a85d-832f-44c7-a6d8-e5641ee6b1bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de113159-db94-411e-a98a-4ee67ef8a46e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190429_rekord_nagy_hatotavval_tamad_a_tesla_uj_villanyautoja","timestamp":"2019. április. 29. 08:21","title":"Rekordnagy hatótávval támad a Tesla új villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]