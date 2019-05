Mészáros Lőrinc neve is megjelent az A Plakat Kft. tulajdonosai között – vette észre az Mfor. Az egykor a Simicska-birodalomhoz tartozó, reklámozással foglalkozó vállalatnak az Opten adatai szerint most három tulajdonosa van:a Neo-Met Kft., a Pro-Aurum Zrt., valamint Mészáros Lőrinc. A Neo-Met és a Pro-Aurum szintén egykori Simicska-cégek, most mindkettő Vörös József, az egykor Mészárost is képviselő ügyvéd tulajdonában van.

Az A Plakat az elmúlt hónapokban többször is tulajdonost váltott. Simicska Lajos közvetlenül a nevére csak tavaly júniusban vette, addig más vállalkozásain keresztül volt ő a tulajdonos, de alig egy hónap után el is adta Nyerges Zsoltnak. Nyerges kicsit több, mint három hónapig tartotta magánál a céget, 2018 novemberében Vörös József vette meg, tőle vásárolta meg aztán most Mészáros.