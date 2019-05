Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"244d0df0-4350-42a5-a8fd-11c6722f0329","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy hónap alatt.","shortLead":"Egy hónap alatt.","id":"20190502_ittas_vezetes_ugyeszseg_pilis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=244d0df0-4350-42a5-a8fd-11c6722f0329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a70da694-e0d5-4930-b067-2bb0495d554f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_ittas_vezetes_ugyeszseg_pilis","timestamp":"2019. május. 02. 11:02","title":"Ötször kaptak el ittas vezetésért egy pilisi autóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Polt Péter-féle Legfőbb Ügylészségtől várja, hogy adjon igazat abban, ami a kiperelt dokumentumokból kiderül: törvénytelen, hogy a svájci, és nem a magyar jog az irányadó a paksi bővítés szerződésében.","shortLead":"A Polt Péter-féle Legfőbb Ügylészségtől várja, hogy adjon igazat abban, ami a kiperelt dokumentumokból kiderül...","id":"20190502_Az_ugyeszseghez_fordul_Javor_Benedek_szerinte_torvenytelen_Paks_II_szerzodese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d81706aa-c614-4ceb-9459-023c388aea1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190502_Az_ugyeszseghez_fordul_Javor_Benedek_szerinte_torvenytelen_Paks_II_szerzodese","timestamp":"2019. május. 02. 14:36","title":"A Legfőbb Ügyészséghez fordul Jávor Benedek, szerinte törvénytelen Paks II. szerződése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fb194eb-ec5f-47a2-b867-b46c625e64f8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Néhány nappal megkoronázása előtt újraházasodott Maha Vadzsiralongkorn (X. Ráma) thai király, testőrségének helyettes parancsnokát, Szuthida Tidzsait véve feleségül – közölte a királyi udvar.","shortLead":"Néhány nappal megkoronázása előtt újraházasodott Maha Vadzsiralongkorn (X. Ráma) thai király, testőrségének helyettes...","id":"20190502_x_rama_thai_kiraly_koronazas_hazassag_testor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fb194eb-ec5f-47a2-b867-b46c625e64f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c5cd27-4b92-462a-b1ee-d73b18ed0c3a","keywords":null,"link":"/vilag/20190502_x_rama_thai_kiraly_koronazas_hazassag_testor","timestamp":"2019. május. 02. 05:56","title":"Tábornokával házasodott össze a thai király","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1804ea-8167-49ca-9b03-c0432f0106b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2004 óta csak egyszer volt jobb a hangulat a kkv-k körben, mint most. Már csak a cégek harmada várja a közterhek emelkedését.","shortLead":"2004 óta csak egyszer volt jobb a hangulat a kkv-k körben, mint most. Már csak a cégek harmada várja a közterhek...","id":"20190502_kkv_bizalmi_index_kh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e1804ea-8167-49ca-9b03-c0432f0106b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1570df31-70c8-432d-b2d7-3c377ff076a0","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_kkv_bizalmi_index_kh","timestamp":"2019. május. 02. 11:33","title":"Jó a kedv a magyar cégeknél – már a kormánytól se félnek annyira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook F8 fejlesztői konferenciáján kiderült, nemcsak a Messengert, a közösségi oldal fő applikációját is frissítik a fejlesztők – amit elviekben már mindenki letölthet a mobiljára. Mutatjuk, hogyan néz ki az új app.","shortLead":"A Facebook F8 fejlesztői konferenciáján kiderült, nemcsak a Messengert, a közösségi oldal fő applikációját is frissítik...","id":"20190502_facebook_alkalmazas_f8_fejlesztoi_konferencia_csoportok_esemenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc590f3-7c63-4a61-bcf0-8d890537b62b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_facebook_alkalmazas_f8_fejlesztoi_konferencia_csoportok_esemenyek","timestamp":"2019. május. 02. 08:03","title":"Mutatunk néhány képet arról, hogy fog kinézni az új Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eljárást az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) ajánlása alapján indították meg. ","shortLead":"Az eljárást az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) ajánlása alapján indították meg. ","id":"20190503_tularazas_unios_penzek_europai_csalas_elleni_hivatal_orvosi_muszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f87e15-d10f-4587-a143-bb193c6b299c","keywords":null,"link":"/kkv/20190503_tularazas_unios_penzek_europai_csalas_elleni_hivatal_orvosi_muszer","timestamp":"2019. május. 03. 11:33","title":"Letöltendőt kapott valaki uniós pénzek lenyúlása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1534339d-490e-4288-9227-1db78ff30d3c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Beck Györgyöt, a Vodafone Magyarország nyugdíjba vonuló elnökét kérdeztük. ","shortLead":"Beck Györgyöt, a Vodafone Magyarország nyugdíjba vonuló elnökét kérdeztük. ","id":"20190502_Vane_keresnivaloja_az_allamnak_a_tavkozlesi_piacon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1534339d-490e-4288-9227-1db78ff30d3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab59f9d0-f904-4047-bbbd-c2a9038a42ad","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_Vane_keresnivaloja_az_allamnak_a_tavkozlesi_piacon","timestamp":"2019. május. 02. 15:09","title":"Van-e keresnivalója az államnak a távközlési piacon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed4bd9b-a007-4953-b07c-9a07a07140fd","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Változások jöhetnek az adórendszerben, akár otthonról is vásárolhatunk állampapírt a jövőben, de a kormány készül a következő válságra is. Úgy néz ki, hogy a két számjegyű béremelésekről is lemondhatunk. ","shortLead":"Változások jöhetnek az adórendszerben, akár otthonról is vásárolhatunk állampapírt a jövőben, de a kormány készül...","id":"20190502_konvergencia_program_2019_Orbankormany_EU","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ed4bd9b-a007-4953-b07c-9a07a07140fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1180d9dc-1b1f-406c-aa08-82dde3f6ecd0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190502_konvergencia_program_2019_Orbankormany_EU","timestamp":"2019. május. 02. 17:40","title":"Elárulta a kormány az EU-nak, mit tervez a következő évekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]