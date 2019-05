Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65287bc4-047f-4197-9857-36034a002291","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt ígérik: ez a tiltás már végleges lesz.","shortLead":"Azt ígérik: ez a tiltás már végleges lesz.","id":"20190502_Szelsojobboldali_velemenyvezereket_tiltott_ki_a_Facebook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65287bc4-047f-4197-9857-36034a002291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ef282a-7587-4540-9ad4-89a1ee4221a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_Szelsojobboldali_velemenyvezereket_tiltott_ki_a_Facebook","timestamp":"2019. május. 02. 21:17","title":"Szélsőjobboldali véleményvezéreket tiltott ki a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d79d68ea-8809-4b60-b80f-93b252a3c571","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Philip vörösterrorként éli meg, hogy rákérdeztek az ingatlanszerzésére.","shortLead":"Philip vörösterrorként éli meg, hogy rákérdeztek az ingatlanszerzésére.","id":"20190503_Rakay_Philip_is_bekuckozott_a_Varba_a_VIPberlakas_programmal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d79d68ea-8809-4b60-b80f-93b252a3c571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765cb906-7ab8-4301-9038-ae85d275d923","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Rakay_Philip_is_bekuckozott_a_Varba_a_VIPberlakas_programmal","timestamp":"2019. május. 03. 12:48","title":"Rákay Philip is bekuckózott a Várba a VIP-bérlakás programmal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b237255e-e459-42fb-83a8-0ad851badb8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiderült, hogy mikor és legkevesebb mennyi pénzért lesznek beszerezhetők az Asus idei legerősebb, játékosok igényeire szabott laptopjai.","shortLead":"Kiderült, hogy mikor és legkevesebb mennyi pénzért lesznek beszerezhetők az Asus idei legerősebb, játékosok igényeire...","id":"20190504_asus_rog_laptopok_2019_magyar_arak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b237255e-e459-42fb-83a8-0ad851badb8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52ac3a0-28dc-40ad-a9e8-a16fb37e6a04","keywords":null,"link":"/tudomany/20190504_asus_rog_laptopok_2019_magyar_arak","timestamp":"2019. május. 04. 12:03","title":"Megvannak az Asus nagyon erős számítógépeinek magyar árai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de998d42-b88e-4088-89d4-453c2a0b85c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem beszélve a költségvetésnek okozott kárról. ","shortLead":"Nem beszélve a költségvetésnek okozott kárról. ","id":"20190502_EVOSZ_epeszu_programok_helyett_milliardok_mennek_zsebbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de998d42-b88e-4088-89d4-453c2a0b85c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aebb09e2-59a7-42bc-8593-dbfec9400b1b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190502_EVOSZ_epeszu_programok_helyett_milliardok_mennek_zsebbe","timestamp":"2019. május. 02. 16:33","title":"ÉVOSZ: épeszű programok helyett milliárdok mennek zsebbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2017 és Fekete-Győr András nevezetes Origo-járása után most egy másik sértett, egy író akart bemenni a szerkesztőségbe, mert szerinte méltánytalanul jártak el vele, nem jelenítették meg az álláspontját.","shortLead":"2017 és Fekete-Győr András nevezetes Origo-járása után most egy másik sértett, egy író akart bemenni a szerkesztőségbe...","id":"20190503_Ujabb_panaszos_jelent_meg_az_Origonal_tiltakozaskepp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e86141a4-856c-4467-8a23-a3775107f38c","keywords":null,"link":"/kultura/20190503_Ujabb_panaszos_jelent_meg_az_Origonal_tiltakozaskepp","timestamp":"2019. május. 03. 16:47","title":"Újabb panaszos jelent meg az Origónál tiltakozásképp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8103ae-9316-4cad-843c-d6149b88422d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"3,5 százalékos béremelést kapnak a pilóták idén. A sztrájk miatt 4000 járatot kellett törölni.","shortLead":"3,5 százalékos béremelést kapnak a pilóták idén. A sztrájk miatt 4000 járatot kellett törölni.","id":"20190503_Veget_ert_a_SAS_egyhetes_pilotasztrajkja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f8103ae-9316-4cad-843c-d6149b88422d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fcf8fbf-4ad1-401d-8786-942832ecc023","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190503_Veget_ert_a_SAS_egyhetes_pilotasztrajkja","timestamp":"2019. május. 03. 09:10","title":"Véget ért a SAS egyhetes pilótasztrájkja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"610c64f7-4d8f-4abf-8ebf-fa9ac9909f9c","c_author":"nyüzsi","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190504_Mit_keresett_Orban_Viktor_a_regi_irodajaban_Megtartotta_maganak_azt_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=610c64f7-4d8f-4abf-8ebf-fa9ac9909f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98357aa2-e00d-4fe4-a338-071f9e57fdf5","keywords":null,"link":"/kultura/20190504_Mit_keresett_Orban_Viktor_a_regi_irodajaban_Megtartotta_maganak_azt_is","timestamp":"2019. május. 04. 10:50","title":"Mit keresett Orbán Viktor a régi irodájában? Megtartotta magának azt is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53662997-8094-48fd-a633-cc4ec64ca028","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A talaj károsítása gyorsíthatja a klímaváltozást, ha folytatódik a kihasználása, megállíthatatlanná válik a folyamat a bonni Biodiverzitási és Ökoszisztéma-szolgáltatási Kormányközi Tudományos Testület (IPBES) jelentése szerint.","shortLead":"A talaj károsítása gyorsíthatja a klímaváltozást, ha folytatódik a kihasználása, megállíthatatlanná válik a folyamat...","id":"20190502_talaj_karositasa_gyorsithatja_a_klimavaltozast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53662997-8094-48fd-a633-cc4ec64ca028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef4ad98-0d73-4660-bebf-422afb37de50","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_talaj_karositasa_gyorsithatja_a_klimavaltozast","timestamp":"2019. május. 02. 17:03","title":"Megállíthatatlanná válik a klímaváltozás, ha nem teszünk rendet a talajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]