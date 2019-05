Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03f0267d-0eef-4d86-bec1-c7f53dd74670","c_author":"Hont András","category":"kultura","description":"A sajtószabadság világnapjára.","shortLead":"A sajtószabadság világnapjára.","id":"20190503_hont_teny_am_sajtoszabadsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03f0267d-0eef-4d86-bec1-c7f53dd74670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a5c2c2-4266-48e1-836c-42d8129206c1","keywords":null,"link":"/kultura/20190503_hont_teny_am_sajtoszabadsag","timestamp":"2019. május. 03. 17:51","title":"Hont: Tény, ami…","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644a93d2-4b77-4bfd-b88f-5d080fdd0a5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint évről évre csökken a poggyászfosztogatások száma, és tavaly történt a legkevesebb bűncselekmény. ","shortLead":"A rendőrség szerint évről évre csökken a poggyászfosztogatások száma, és tavaly történt a legkevesebb bűncselekmény. ","id":"20190503_Repteri_lopasok_meglepo_dolgokrol_szamolt_be_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=644a93d2-4b77-4bfd-b88f-5d080fdd0a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182474e4-3b71-449c-9828-da4adf4b166d","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Repteri_lopasok_meglepo_dolgokrol_szamolt_be_a_rendorseg","timestamp":"2019. május. 03. 10:00","title":"Reptéri lopások: meglepő dolgokról számolt be a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9fcd3f3-1d63-49eb-a43c-713e23a3e3b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kossuth rádióban járt a miniszterelnök. Hosszan méltatta Salvinit, ekézte a brüsszeli „eliteket”. Orbán panaszkodott az olasz miniszterelnök-helyettesnek, bár nem sírt a vállán. Orbán annyira egyszerűen fogalmazott néhol, hogy ő maga is azt mondta, „elnézést, hogy ilyen keresetlenül beszélek”.","shortLead":"A Kossuth rádióban járt a miniszterelnök. Hosszan méltatta Salvinit, ekézte a brüsszeli „eliteket”. Orbán panaszkodott...","id":"20190503_Orban_Szeretem_az_ujonnan_erkezoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9fcd3f3-1d63-49eb-a43c-713e23a3e3b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"467ac685-aa16-4711-bd47-a2a649d6a42b","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Orban_Szeretem_az_ujonnan_erkezoket","timestamp":"2019. május. 03. 07:59","title":"Orbán: Szeretem az újonnan érkezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"595d7c3e-ff29-4b7c-84d9-f30d31f7c9ea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"250 km/órával száguldó, drága luxusautók hadát vonta ki a forgalomból a német rendőrség az egyik autópályán. Az autók többségén norvég rendszám volt, és az Eurorally nevű illegális versenyre utaló felirat.","shortLead":"250 km/órával száguldó, drága luxusautók hadát vonta ki a forgalomból a német rendőrség az egyik autópályán. Az autók...","id":"20190502_Szazhet_Oslobol_Pragaba_tarto_illegalis_autoversenyzot_kapcsoltak_le_a_nemet_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=595d7c3e-ff29-4b7c-84d9-f30d31f7c9ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d69f6a3-dfb0-4fc8-a4c9-16a8bbb1ed21","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_Szazhet_Oslobol_Pragaba_tarto_illegalis_autoversenyzot_kapcsoltak_le_a_nemet_rendorok","timestamp":"2019. május. 02. 20:42","title":"Százhét Oslóból Prágába tartó illegális autóversenyzőt kapcsoltak le a német rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ki tudott úszni, a mentők betakargatták a fiatalembert.","shortLead":"Ki tudott úszni, a mentők betakargatták a fiatalembert.","id":"20190503_Ittasan_ugrott_a_Dunaba_cipoje_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42be5821-d322-4b8d-ad31-5371d65f2064","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Ittasan_ugrott_a_Dunaba_cipoje_utan","timestamp":"2019. május. 03. 10:34","title":"Ittasan ugrott a Dunába cipője után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"610c64f7-4d8f-4abf-8ebf-fa9ac9909f9c","c_author":"nyüzsi","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190504_Mit_keresett_Orban_Viktor_a_regi_irodajaban_Megtartotta_maganak_azt_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=610c64f7-4d8f-4abf-8ebf-fa9ac9909f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98357aa2-e00d-4fe4-a338-071f9e57fdf5","keywords":null,"link":"/kultura/20190504_Mit_keresett_Orban_Viktor_a_regi_irodajaban_Megtartotta_maganak_azt_is","timestamp":"2019. május. 04. 10:50","title":"Mit keresett Orbán Viktor a régi irodájában? Megtartotta magának azt is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre inkább úgy tűnik, hogy Nicolás Maduro venezuelai államfő sorsa nem a caracasi utcákon, hanem a latin-amerikai országgal kapcsolatos orosz-amerikai vita során dől majd el. Washington és Moszkva most még a kölcsönös fenyegetéseknél tart, de valószínű, hogy a háttérben komoly alkudozás is folyik.","shortLead":"Egyre inkább úgy tűnik, hogy Nicolás Maduro venezuelai államfő sorsa nem a caracasi utcákon, hanem a latin-amerikai...","id":"20190503_Most_eppen_az_USA_es_Oroszorszag_fenyegeti_egymast_Venezuela_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b44505-9117-4c73-8f04-fe2bc26c753d","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Most_eppen_az_USA_es_Oroszorszag_fenyegeti_egymast_Venezuela_miatt","timestamp":"2019. május. 03. 18:30","title":"Most éppen az USA és Oroszország fenyegeti egymást Venezuela miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4626020c-d2d3-4aba-aae4-30b26ddff275","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jövő csütörtökön összecsapnak a legformásabb tőgyek.","shortLead":"Jövő csütörtökön összecsapnak a legformásabb tőgyek.","id":"20190503_Haszonallatszepsegverseny_megvalasztjak_az_Alfold_legszebb_tehenet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4626020c-d2d3-4aba-aae4-30b26ddff275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c2751c-5a88-428c-bab1-064f6b79b0fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190503_Haszonallatszepsegverseny_megvalasztjak_az_Alfold_legszebb_tehenet","timestamp":"2019. május. 03. 08:19","title":"Haszonállat-szépségverseny: megválasztják az Alföld legszebb tehenét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]