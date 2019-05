Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60b4d4f8-fb69-44c1-a081-e52850e78929","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) ügyében fennálló nézeteltérések félretételére és megállapodásra szólítja fel a legnagyobb ellenzéki erőt, a Munkáspártot vasárnapi cikkében Theresa May konzervatív párti brit miniszterelnök. Elismerte, hogy saját politikai hátországában nincs meg a kellő számú szavazat a kilépési feltételrendszer parlamenti elfogadásához.","shortLead":"A brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) ügyében fennálló nézeteltérések félretételére és megállapodásra szólítja fel...","id":"20190505_Brexit__Theresa_May_megallapodasra_szolitja_fel_a_Munkaspartot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60b4d4f8-fb69-44c1-a081-e52850e78929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8f1e20-2361-45ed-92f8-cf3ae49fc6a3","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Brexit__Theresa_May_megallapodasra_szolitja_fel_a_Munkaspartot","timestamp":"2019. május. 05. 13:52","title":"Brexit - Theresa May megállapodásra szólítja fel a Munkáspártot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Bizonytalanná vált, hogy folytatódnak-e a héten a kínai-amerikai kereskedelmi tárgyalások, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette a kínai árukra kivetett vámok emelését – tudatta egy kínai forrás és a Global Times című kínai pártlap főszerkesztője.","shortLead":"Bizonytalanná vált, hogy folytatódnak-e a héten a kínai-amerikai kereskedelmi tárgyalások, miután Donald Trump amerikai...","id":"20190506_Lefujhatjak_a_kinaiak_a_nagy_kereskedelmi_targyalast_az_USAval_ha_Trump_fenyegetozik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f037a2b2-615a-4440-a048-c06d168f1c57","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190506_Lefujhatjak_a_kinaiak_a_nagy_kereskedelmi_targyalast_az_USAval_ha_Trump_fenyegetozik","timestamp":"2019. május. 06. 06:49","title":"Lefújhatják a kínaiak a nagy kereskedelmi tárgyalást az USA-val, ha Trump fenyegetőzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5d8b5d-afdc-4220-b863-6a986c73dd46","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EU-val való kapcsolatok bizonytalansága ellenére még többet szeretne befektetni a szigetországban és Európa más részein is – nyilatkozta Warren Buffett, a világ harmadik leggazdagabb embere.","shortLead":"Az EU-val való kapcsolatok bizonytalansága ellenére még többet szeretne befektetni a szigetországban és Európa más...","id":"20190505_Buffett_a_Brexit_ellenere_befektet_NagyBritanniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab5d8b5d-afdc-4220-b863-6a986c73dd46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32abee7c-7f08-4ba2-9ac6-3630bf7f760a","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Buffett_a_Brexit_ellenere_befektet_NagyBritanniaban","timestamp":"2019. május. 05. 15:46","title":"Buffett a Brexit ellenére befektet Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0614b13-2899-4aa9-b52e-a2c40e4a9dab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tágas utas- és csomagterű típus első példányát maga Vlagyimir Putyin látta el kézjegyével.","shortLead":"A tágas utas- és csomagterű típus első példányát maga Vlagyimir Putyin látta el kézjegyével.","id":"20190506_orosz_nagycsalados_kevesen_tudjak_hogy_a_ladanak_is_van_7_szemelyes_autoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0614b13-2899-4aa9-b52e-a2c40e4a9dab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e4d2706-487c-4a69-92d5-f91f2a58dd66","keywords":null,"link":"/cegauto/20190506_orosz_nagycsalados_kevesen_tudjak_hogy_a_ladanak_is_van_7_szemelyes_autoja","timestamp":"2019. május. 06. 06:41","title":"Orosz nagycsaládos: kevesen tudják, hogy a Ladának is van 7 személyes autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310c8b7c-a311-4bd9-958a-4cd3ed149143","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A két újságírót azután börtönözték be, hogy a rohingja népirtásról riportot készítettek. \r

","shortLead":"A két újságírót azután börtönözték be, hogy a rohingja népirtásról riportot készítettek. \r

","id":"20190507_500_nap_borton_utan_szabadult_ki_a_Reuters_ket_ujsagiroja_Mianmarban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=310c8b7c-a311-4bd9-958a-4cd3ed149143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d86e6c77-8efb-44e0-b538-05722d98eec5","keywords":null,"link":"/vilag/20190507_500_nap_borton_utan_szabadult_ki_a_Reuters_ket_ujsagiroja_Mianmarban","timestamp":"2019. május. 07. 13:00","title":"500 nap börtön után szabadult ki a Reuters két újságírója Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4573e5df-5c39-46ce-95d2-4d20bdd84cca","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tibeti magaslatokon is élt a Homo nemzetséghez tartozó gyenyiszovai ember új bizonyítékok szerint. Ez az első alkalom, hogy a Gyenyosziva-barlangon kívül is találtak a fajhoz köthető fosszíliákat. Az ilyen szélsőséges körülményekhez való alkalmazkodás képességét korábban csak a Homo sapienshez kötötték.","shortLead":"A tibeti magaslatokon is élt a Homo nemzetséghez tartozó gyenyiszovai ember új bizonyítékok szerint. Ez az első...","id":"20190505_tibet_gyenyiszovai_ember_fosszilia_hipoxia_oxigengianyos_allapot_tuleles_magaslatokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4573e5df-5c39-46ce-95d2-4d20bdd84cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a20a2b-602c-4f9a-b764-8bd054caa2b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190505_tibet_gyenyiszovai_ember_fosszilia_hipoxia_oxigengianyos_allapot_tuleles_magaslatokon","timestamp":"2019. május. 06. 15:03","title":"Íme a 160 000 éves ember, akinek köszönhetjük, hogy nem halunk meg a magasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14dddc3a-8f07-4e15-ba95-aa128caa7269","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elfogadta az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) a Budapest School kerettantervét. ","shortLead":"Elfogadta az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) a Budapest School kerettantervét. ","id":"20190506_Zold_lampat_kapott_a_miniszteriumtol_a_Prezialapito_alternativ_iskolaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14dddc3a-8f07-4e15-ba95-aa128caa7269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f25d4b5-acd0-4c6b-b7b4-062fcb6072b2","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Zold_lampat_kapott_a_miniszteriumtol_a_Prezialapito_alternativ_iskolaja","timestamp":"2019. május. 06. 13:48","title":"Zöld lámpát kapott a minisztériumtól a Prezi-alapító alternatív iskolája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07899be-62b7-4db1-a409-776f3242a0b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy Mándy Iván-novellát, egy József Attila- és egy Radnóti Miklós-költeményt kaptak az érettségizők a középszintű írásbeli második részében.","shortLead":"Egy Mándy Iván-novellát, egy József Attila- és egy Radnóti Miklós-költeményt kaptak az érettségizők a középszintű...","id":"20190506_Magyarerettsegi_Jozsef_Attila_es_Radnoti_is_kozepszinten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a07899be-62b7-4db1-a409-776f3242a0b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abdac1e-1d48-46c5-ba2f-723b0e11bb3a","keywords":null,"link":"/kultura/20190506_Magyarerettsegi_Jozsef_Attila_es_Radnoti_is_kozepszinten","timestamp":"2019. május. 06. 10:34","title":"Magyarérettségi: József Attila és Radnóti is középszinten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]