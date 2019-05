Enyhén szólva kalandos úton jutott el Mészáros Lőrinc miniszterelnöki nagyvállalkozó informatikai érdekeltsége, a 4iG Nyrt. oda, hogy 4,4 milliárd forintért cserébe 3005 darab interaktív táblát szállíthasson körülbelül kétezer általános és középiskolába a Klebelsberg Központ megbízásából.

A közbeszerzésen összesen hat induló volt, de a kiírásnak megfelelően csak az első két legkedvezőbb ajánlatot bírálták el: a legolcsóbb ajánlatot a Freedom-Tech Informatikai Kft. tette, a második legkedvezőbbet pedig a 4iG – derül ki a beszerzés bírálati lapjáról.

Túl olcsó ajánlatot adtak

A Freedom-Tech ajánlatát azonban érvénytelenné nyilvánították, lényegében azért, mert túl olcsó volt, és a pályázatokat a Klebelsberg Központ megbízásából elbíráló Őszy és Őszy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (azóta már Őszy Közbeszerzési Tanácsadó Kft.-nek hívják) szerint nem tudták megfelelően alátámasztani az alacsony ajánlati árat. A Freedom-Tech „ajánlati ára a becsült értéktől 47%-kal és a többi négy darab ajánlati ártól is 47-61%-kal eltér” – olvasható az indoklásban. „A benyújtott indoklások/táblázatok adatai alapján Ajánlatkérő, többszöri felhívása ellenére sem tud olyan ellenőrzést végrehajtani, amelynek alapján akár közelítő biztonsággal megállapítható lenne az ajánlati ár és az indokolásban szereplő ellentmondásos adatok viszonya. Továbbá annak ellenére, hogy az Ajánlatkérő kifejezetten felhívta a figyelmet arra, hogy a »például«, »becsült«, »esetleg«, »tervezzük« szövegrészeket Ajánlatkérő nem tudja megalapozott adatként elfogadni”.

Képünk illusztráció © Fazekas István

Az Őszy Kft. egyébként nem most jelent meg a Klebelsberg Központ környezetében. 2016 májusában a Népszabadság adta hírül, hogy a Klebelsberg Központ elődje, a Klik három év alatt 221,5 millió forintot költött ügyvédi megbízási díjakra – a listán az Őszy Ügyvédi Iroda is szerepel, de a Klik nem közölte az Őszyéknek kifizetett pontos összeget. Az Átlátszó 2016 közepén írta meg, hogy a közmédia (az MTVA) 28 hónap alatt összesen 396 millió forintot fizetett ki ügyvédi díjakra. A 396 millió forintnak több mint a felét, 214,85 millió forintot az Őszy Ügyvédi Irodának fizette ki az MTVA. Az iroda vezetője Őszy Tamás, aki mind a mai napig az Őszy Kft. többségi tulajdonosa.

A cég szerint nem volt túl olcsó az ajánlatuk

A Freedom-Tech kérte a Klebelsberg Központtól, hogy vonja vissza ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását, szerintük ugyanis ajánlatuk egyáltalán nem volt túl olcsó: „Először is örülünk, mert versenypiaci szinten is maximális műszaki tartalom biztosítása mellett, átlagos közbeszerzési eljárások során realizálható fedezetelvárás többszörösének alkalmazásával is sikerült a második helyezett által beadott árhoz képest közel 2 Mrd forinttal jobb ajánlatot tennünk. Iparági ismereteink szerint (amely több személy esetén több mint 10 éves tapasztalatot is jelent) Ajánlatkérő rendelkezésére álló keret bőségesen meghaladta ennek a projektnek a költségigényét, azokat listaárak alkalmazásával sem lettünk volna képesek kihasználni.”

A cég kifogásában utalt rá, hogy szerintük esetleg a pályázatok elbírálását végző személyek képességeivel lehet gond: „Azonban a matematika/közgazdaságtan tudományának nem ismerete sem mentesíti Ajánlatkérőt az alól a kötelezettség alól, hogy az általa megbízott, a kiértékelésben résztvevők birtokában legyenek azon szükséges matematikai-, gazdasági ismeretanyagnak, amely elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy értelmezni tudják a választ.” Emellett kérték a Klebelsberg Központot (illetve az Őszy Kft.-t), „hogy mutassa be, mely matematikai/gazdasági képletek alkalmazásával kísérelte meg azt az ellenőrzést végrehajtani, amely eredménye szerint ajánlatunkban bemutatott áron, jelen projektet objektíven, bizonyíthatóan nem lehet megvalósítani”.

Képünk illusztráció © Huszár Dávid

Ami a „például, becsült, esetleg, tervezzük” szavak használatát illeti, a Freedom-Tech szerint a közbeszerzési törvény „nem tiltja ajánlati ár indoklásakor a fenti szavak használatát”. „A megvalósítás előtt tervezetről tudunk csak beszélni, mert egy jövőbeni dologról van szó. Egy tervezet célja, hogy megtervezzünk benne dolgokat. Jelen esetben egy projektet. Projekttervezés kapcsán, amibe jeleznénk, hogy nem kevés tapasztalatunk van, vannak olyan tételek, amelyekre szükséges objektív alátámasztás, például a kijelzők árai jelen esetben, és vannak olyanok, amelyek megbecsülhetők, például, hogy mennyi lesz az üzemanyagok díja a megvalósítás során.”

A közoktatásban bejáratott „alvállalkozó”

A 4iG ajánlata eközben „mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak”.

Egyébként a 4iG nem egymaga fogja teljesíteni a megrendelést, alvállalkozója az SDA DMS Zrt. lesz. Sőt „erőforrást nyújtó szervezete”, szóval benne van a pakliban, hogy a munka nagy részét valójában az SDA DMS fogja elvégezni, de az is lehet, hogy a 4iG csak valamilyen részkövetelményt nem tudott teljesíteni, ezért vette be az SDA DMS-t.

Az SDA DMS az SDA-csoport tagja, ők (egész pontosan a csoport két tagja, a Rufusz Computer Informatika Zrt. és az eKRÉTA Informatikai Zrt.) nyerték meg 2018 májusában a Klebelsberg Központ 3,7 milliárd forintos, a magyar közoktatás mindent átfogó informatikai rendszerére kiírt közbeszerzését. Győzelmük nem volt meglepő, a közbeszerzés feltételei elég szigorúak voltak, Magyarországon az SDA-csoporton kívül nem is igen akadt más, aki teljesíteni tudta volna őket. Az SDA-csoport egyik tagja, az SDA informatikai Zrt. fejleszti és üzemelteti a legtöbb felsőoktatási intézményben használt Neptunt, és újabban annak közoktatásban használt mutációját, a KRÉTA e-naplót.

© Reviczky Zsolt

Az SDA-nak tehát egyáltalán nem idegen terep a közoktatás és a Klebelsberg Központ, így minimum kérdéseket vet fel, miért a Mészáros-féle 4iG „alvállalkozójaként” vesznek részt az okostáblás projektben.

A KD elírta az iktatószámot, de ez nem számított

Visszatérve a Freedom-Techre, nem hagyták annyiban ajánlatuk érvénytelenné nyilvánítását, és a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz (KD) fordultak, a döntés megsemmisítését kérték. A KD azonban visszautasította jogorvoslati kérelmüket.

A döntőbizottság szerint a cég kérelme hiányos volt, ezért a hiányok pótlására szólította fel, a felszólítást a Freedom-Tech április 29-én kapta meg, öt napja volt a teljesítésére. A cég az ötödik napon „kérte a hiánypótlási felhívás kijavítását, tekintettel arra, hogy a felhívásban jelölt iktatószám elírásra került”, de a hiánypótlást nem teljesítette. A KD javította az iktatószámot, de a cég kérelmét visszautasította, mert álláspontja szerint az elírás „a felhívásban szereplő szám elírás nem akadályozta a kérelmezőt abban, hogy a hiánypótlási felhívásban foglaltakat teljesíteni tudja, így az abban foglalt határidő eredménytelen elteltéhez fűződő joghatások beálltának akadályát nem képezte az elírás”.

A jogorvoslati díj egy ekkora közbeszerzés esetében 22 millió forint, az utalás közleményébe be kell írni az iktatószámot, a Freedom-Tech ezért kérte a KD-tól első körben az iktatószám tisztázását - tudta meg a hvg.hu a cégtől. A hiánypótlást szándékukban állt benyújtani, de nem akartak rossz iktatószámmal utalni, mert nagy összegről van szó, amit 30-60 napra zárolhatnak. A Freedom-Tech a Fővárosi Törvényszékhez fordul a KD döntése miatt.