[{"available":true,"c_guid":"9a943f52-f114-4be3-9a5e-879e2a1dbe21","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Göndör egy holstein-fríz, aki már 40 ezer liter tejet adott, és nem csak a tőgyszerkezete kiváló. \r

\r

","shortLead":"Göndör egy holstein-fríz, aki már 40 ezer liter tejet adott, és nem csak a tőgyszerkezete kiváló. \r

\r

","id":"20190513_Megvan_az_orszag_legszebb_tehene_foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a943f52-f114-4be3-9a5e-879e2a1dbe21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff5a8f76-5388-499a-92bf-e7518c18483f","keywords":null,"link":"/elet/20190513_Megvan_az_orszag_legszebb_tehene_foto","timestamp":"2019. május. 13. 12:50","title":"A biharnagybajomi, jó tőgyszerkezetű Göndör lett az ország legszebb tehene (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0269e6b0-26eb-4ece-8be9-ec0f518be5bf","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Sikeresen riasztják el a lányokat az informatika tanulásától és az infós munkáktól.","shortLead":"Sikeresen riasztják el a lányokat az informatika tanulásától és az infós munkáktól.","id":"20190513_Egy_orszag_sincs_az_EUban_ahol_kevesebb_no_megy_informatikusnak_mint_itt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0269e6b0-26eb-4ece-8be9-ec0f518be5bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bde6e22-8801-40a5-b6ed-a40fd271c2e4","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190513_Egy_orszag_sincs_az_EUban_ahol_kevesebb_no_megy_informatikusnak_mint_itt","timestamp":"2019. május. 13. 12:11","title":"Egy ország sincs az EU-ban, ahol kevesebb nő megy informatikusnak, mint itt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"600644d0-9635-4d31-a8dd-fdc1d9386cec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk Mozgalom bírósághoz fordul a rendőrség tiltó határozata miatt.","shortLead":"A Mi Hazánk Mozgalom bírósághoz fordul a rendőrség tiltó határozata miatt.","id":"20190513_Toroczkai_Mindenkeppen_megtartjuk_a_torokszentmiklosi_demonstracionkat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=600644d0-9635-4d31-a8dd-fdc1d9386cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ca1c33-4b26-408f-8233-1d0659ac43e4","keywords":null,"link":"/itthon/20190513_Toroczkai_Mindenkeppen_megtartjuk_a_torokszentmiklosi_demonstracionkat","timestamp":"2019. május. 13. 14:42","title":"Toroczkai: Mindenképpen megtartjuk a törökszentmiklósi vonulást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a94904b-44aa-43db-b428-4acd49e515f5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Magyarországra is jutott lengyel édesség miatt adott ki figyelmeztetést a Nébih. A nyalánkságban olyan anyagot találtak, amitől bepöröghetnek a gyerekek. ","shortLead":"Egy Magyarországra is jutott lengyel édesség miatt adott ki figyelmeztetést a Nébih. A nyalánkságban olyan anyagot...","id":"20190513_nebih_nyelvszinezo_cukorka_hiperaktivitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a94904b-44aa-43db-b428-4acd49e515f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ae3c5d-b31a-419b-b6d3-2104f56059dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190513_nebih_nyelvszinezo_cukorka_hiperaktivitas","timestamp":"2019. május. 13. 16:03","title":"Figyelmeztet a Nébih: hiperaktivitást okozhat a nyelvszínezős cukorka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568e9513-fb63-4588-bcda-0c59cbe3eadc","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Nyitottság, párbeszéd és nyelvismeret – talán ez Pósfai Gábor sikeres életútjának receptje. Sikerértelmezésébe pedig még az is belefér, hogy tizennégy év után otthagyta a hazai Decathlont, hogy Ausztriában szinte elölről kezdjen mindent.","shortLead":"Nyitottság, párbeszéd és nyelvismeret – talán ez Pósfai Gábor sikeres életútjának receptje. Sikerértelmezésébe pedig...","id":"20190512_Posfai_portre_Mindig_mindent_kiprobaltam_sok_uton_indultam_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=568e9513-fb63-4588-bcda-0c59cbe3eadc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e920a7a8-7fd7-4626-ab1c-88d64792170f","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190512_Posfai_portre_Mindig_mindent_kiprobaltam_sok_uton_indultam_el","timestamp":"2019. május. 12. 19:15","title":"\"Mindig hamarabb megtalált a feladat, mint ahogy azt célként kitűzhettem volna”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"942c538a-2a12-4453-ad46-c2c79cc87fda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aztán elszólta magát egy beszélgetésben.","shortLead":"Aztán elszólta magát egy beszélgetésben.","id":"20190512_Lekerte_beosztottja_betegadatait_egy_klinikai_intezetvezeto_Szegeden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=942c538a-2a12-4453-ad46-c2c79cc87fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7e61df0-fa11-41fd-a80b-236a50d9edc8","keywords":null,"link":"/itthon/20190512_Lekerte_beosztottja_betegadatait_egy_klinikai_intezetvezeto_Szegeden","timestamp":"2019. május. 12. 21:04","title":"Lekérte beosztottja betegadatait egy klinikai intézetvezető Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ec9dea-236e-4375-920b-2cdff998f3b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cég azt kéri, hogy ha valaki még mindig hibát tapasztal, most indítsa újra a set-top-boxot. ","shortLead":"A cég azt kéri, hogy ha valaki még mindig hibát tapasztal, most indítsa újra a set-top-boxot. ","id":"20190512_Elharult_a_zavar_a_Telekom_szolgaltatasaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96ec9dea-236e-4375-920b-2cdff998f3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907808d5-da8d-4ba3-a802-a5cf60bf16b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190512_Elharult_a_zavar_a_Telekom_szolgaltatasaban","timestamp":"2019. május. 12. 13:07","title":"Indítson újra! - üzeni ügyfeleinek a Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a39929c-8c6e-4ec7-b6ae-b627f9ac534d","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190513_Marabu_FekNyuz_Orban_a_Feher_Hazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a39929c-8c6e-4ec7-b6ae-b627f9ac534d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7f04ae2-f85c-4e4a-8f25-286240040ba0","keywords":null,"link":"/itthon/20190513_Marabu_FekNyuz_Orban_a_Feher_Hazban","timestamp":"2019. május. 13. 19:40","title":"Marabu FékNyúz: Orbán a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]