[{"available":true,"c_guid":"a306d7e1-0fc1-447f-bf8f-baaee17b94b5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Elkészült az autópálya Szerbián át.","shortLead":"Elkészült az autópálya Szerbián át.","id":"20190519_Aki_a_gorog_tengerpartra_megy_elfelejtheti_a_kanyargos_meredek_hegyi_utakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a306d7e1-0fc1-447f-bf8f-baaee17b94b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc336488-ae49-4f88-b9cc-80f56f526610","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190519_Aki_a_gorog_tengerpartra_megy_elfelejtheti_a_kanyargos_meredek_hegyi_utakat","timestamp":"2019. május. 19. 11:30","title":"Aki a görög tengerpartra megy, elfelejtheti a kanyargós, meredek hegyi utakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bajban vannak a német autógyárak és ezt Magyarország is megérezheti; közel két évtizedes rekordot döntött a GDP-növekedésünk; Mészáros Lőrincnek két rossz napja is volt. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Bajban vannak a német autógyárak és ezt Magyarország is megérezheti; közel két évtizedes rekordot döntött...","id":"20190519_Es_akkor_Meszaros_BMW_Daimler_ado_babavaro_nbb_youtube","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f20ebe1a-b67c-4d64-9b04-3ba8bc606c18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190519_Es_akkor_Meszaros_BMW_Daimler_ado_babavaro_nbb_youtube","timestamp":"2019. május. 19. 07:00","title":"És akkor Mészáros nem tudott őszintén örülni a remek magyar GDP-adatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4180a169-a4c6-4e8c-85c8-a19607d52d29","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem meglepő a zeneválasztás.","shortLead":"Nem meglepő a zeneválasztás.","id":"20190518_Becsben_bulihangulat_van_Heinz_Christian_Strache_lemondasa_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4180a169-a4c6-4e8c-85c8-a19607d52d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6657b002-480f-42b6-8997-9d6165a5bb0f","keywords":null,"link":"/vilag/20190518_Becsben_bulihangulat_van_Heinz_Christian_Strache_lemondasa_utan","timestamp":"2019. május. 18. 13:58","title":"Bécsben bulihangulat van Heinz-Christian Strache lemondása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"734c78fb-2fb3-48e8-a977-2b977a3b6ecc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerületi polgármester, Karácsony Gergely nem érti, korábban még fel akarták azokat mondani.","shortLead":"A kerületi polgármester, Karácsony Gergely nem érti, korábban még fel akarták azokat mondani.","id":"20190519_Betonba_ontotte_a_zugloi_parkolasi_szerzodeseket_a_Fidelitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=734c78fb-2fb3-48e8-a977-2b977a3b6ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa906cee-656a-44a5-9904-8c5195123b30","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Betonba_ontotte_a_zugloi_parkolasi_szerzodeseket_a_Fidelitas","timestamp":"2019. május. 19. 13:13","title":"Betonba öntötte a zuglói parkolási szerződéseket a Fidelitas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc40bc7-4aeb-4d79-9cc7-14b11ee8c583","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Hazai pályán kapott ki 4-1-re az MTK a Budapesti Honvédtól a nemzeti bajnokság 33. utolsó fordulójában és ezzel kiesett az első osztályból","shortLead":"Hazai pályán kapott ki 4-1-re az MTK a Budapesti Honvédtól a nemzeti bajnokság 33. utolsó fordulójában és ezzel kiesett...","id":"20190519_Kiesett_az_MTK_az_elso_osztalybol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cc40bc7-4aeb-4d79-9cc7-14b11ee8c583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f22b5c5-74df-4344-b1d8-c6e215005248","keywords":null,"link":"/sport/20190519_Kiesett_az_MTK_az_elso_osztalybol","timestamp":"2019. május. 19. 19:22","title":"Kiesett az MTK az első osztályból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722da1b4-722f-4468-85a6-d55a39093c12","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"kultura","description":"Ezúttal a Radnóti Színházban bukkant fel az idióta szabályokkal mindig szembeszállni kész McMurphy, akit azonban most úgy formál meg Vilmányi Benett, mint eddig még senki.","shortLead":"Ezúttal a Radnóti Színházban bukkant fel az idióta szabályokkal mindig szembeszállni kész McMurphy, akit azonban most...","id":"201920__kakkukfeszek__zsoter_sandor__nyulak_szigete__hibauzenet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=722da1b4-722f-4468-85a6-d55a39093c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a38ade7-dc1d-44d6-a77a-d61dff2d974c","keywords":null,"link":"/kultura/201920__kakkukfeszek__zsoter_sandor__nyulak_szigete__hibauzenet","timestamp":"2019. május. 18. 20:00","title":"Senki nem gondolta volna, hogy Csomós Mari lesz a \"kétméteres seprőgép\" a Kakukkfészben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5e287b-4bba-4466-8865-ac333a9d8f6b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MSZP-Párbeszéd európai parlamenti képviselőjelöltje nem hagyta szó nélkül az osztrák botrányt sem.","shortLead":"Az MSZP-Párbeszéd európai parlamenti képviselőjelöltje nem hagyta szó nélkül az osztrák botrányt sem.","id":"20190519_A_szelsojobb_ellen_kelt_ki_Szanyi_Tibor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af5e287b-4bba-4466-8865-ac333a9d8f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae72e66-5f4b-412d-80af-b5e81221c312","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_A_szelsojobb_ellen_kelt_ki_Szanyi_Tibor","timestamp":"2019. május. 19. 14:48","title":"A szélsőjobb ellen kelt ki Szanyi Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c00dfd43-29e9-4cf6-8d31-e4c64514071d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Talán a világ legdrágább papírtányérja cserélt gazdát. ","shortLead":"Talán a világ legdrágább papírtányérja cserélt gazdát. ","id":"20190519_22_ezer_dollar_papirtanyer_Kurt_Cobain","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c00dfd43-29e9-4cf6-8d31-e4c64514071d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9e2355-eb8d-42e1-a2fd-3c3f19a6e181","keywords":null,"link":"/kultura/20190519_22_ezer_dollar_papirtanyer_Kurt_Cobain","timestamp":"2019. május. 19. 15:56","title":"22 ezer dollárért kelt el egy papírtányér, amelyre Kurt Cobain felírt egy setlistet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]