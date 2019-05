Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hete ilyenkor a politika iránt kicsit is érdeklődő magyarok arra készültek, hogy Orbán Viktor és az amerikai elnök találkozik a Fehér Házban. Arra viszont senki nem gondolt, hogy Kövér László ellopja a show-t. A hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"Egy hete ilyenkor a politika iránt kicsit is érdeklődő magyarok arra készültek, hogy Orbán Viktor és az amerikai elnök...","id":"20190519_Kover_legyozte_Orbant_es_Trumpot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e821715c-f486-4a66-83e3-efbe2a9769df","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Kover_legyozte_Orbant_es_Trumpot","timestamp":"2019. május. 19. 16:00","title":"Kövér legyőzte Orbánt és Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53af298b-8612-49ea-bbbe-f212f63f9a5d","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Visszatérő rémképe az emberiségnek a mesterséges intelligencia elszabadulása, amely végül a teremtője ellen fordul. Pedig egy fenyegető jövőkép már most bekövetkezett: olyan a pénzügyi piac, hogy a működése távol került mind az emberi irányítástól, mind a fenntarthatóságtól – figyelmeztet a technoevangelista Tim O’Reilly.","shortLead":"Visszatérő rémképe az emberiségnek a mesterséges intelligencia elszabadulása, amely végül a teremtője ellen fordul...","id":"20190519_A_robotoktol_rettegunk_mikozben_a_gazdasag_mar_ellenunk_dolgozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53af298b-8612-49ea-bbbe-f212f63f9a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dedf980-c34e-4ba2-8d36-373983162c4d","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190519_A_robotoktol_rettegunk_mikozben_a_gazdasag_mar_ellenunk_dolgozik","timestamp":"2019. május. 19. 19:15","title":"A robotoktól rettegünk, miközben a gazdaság már ellenünk dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6008b6fa-e9d3-4ead-a930-a415fffa6426","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megkapta a magyar és európai uniós szabadalmat az a különleges egértörzs, amelyet az MTA Kísérleti Orvostudományi Intézetében hoztak létre. A rágcsáló sejtjei világítanak, ha a pajzsmirigyhormonok hatni kezdenek az állat szervezetében. ","shortLead":"Megkapta a magyar és európai uniós szabadalmat az a különleges egértörzs, amelyet az MTA Kísérleti Orvostudományi...","id":"20190519_pajzsmirigy_betegseg_kezelese_mta_eger_pajszmirigyhormonok_hormonkezeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6008b6fa-e9d3-4ead-a930-a415fffa6426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ee999d-0ed1-44d7-be48-1ef0233a707f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_pajzsmirigy_betegseg_kezelese_mta_eger_pajszmirigyhormonok_hormonkezeles","timestamp":"2019. május. 19. 15:03","title":"Sok tízmillió emberen segíthet az MTA világító egere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69154bff-258d-4dee-879a-ddef3f45a48a","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"A tudósok és a sportfunkcionáriusok sem tudnak megnyugtató választ adni arra, ki mitől tekintendő igazi nőnek vagy férfinak a stadionokban.\r

","shortLead":"A tudósok és a sportfunkcionáriusok sem tudnak megnyugtató választ adni arra, ki mitől tekintendő igazi nőnek vagy...","id":"201920__mennyire_lehet_ferfi_egy_no__futok_megkulonboztetese__asemenyaugy__testben_es_lelekben_eshivatalosan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69154bff-258d-4dee-879a-ddef3f45a48a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607f70cc-0c0e-47ab-a48f-015374eda671","keywords":null,"link":"/tudomany/201920__mennyire_lehet_ferfi_egy_no__futok_megkulonboztetese__asemenyaugy__testben_es_lelekben_eshivatalosan","timestamp":"2019. május. 18. 18:00","title":"Sem a genetika, sem a hormonvizsgálat nem képes eldönteni, mennyire lehet férfi egy nő ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb7cfa7-ca9c-4271-b1ba-0166f3d056e9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"5-1-es győzelemmel tette biztossá a bajnoki címét a müncheni csapat.","shortLead":"5-1-es győzelemmel tette biztossá a bajnoki címét a müncheni csapat.","id":"20190518_Zsinorban_hetedszer_nemet_bajnok_a_Bayern_Munchen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=deb7cfa7-ca9c-4271-b1ba-0166f3d056e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7548be83-e592-4cbe-b0cf-e53c64690efd","keywords":null,"link":"/sport/20190518_Zsinorban_hetedszer_nemet_bajnok_a_Bayern_Munchen","timestamp":"2019. május. 18. 17:50","title":"Zsinórban hetedszer német bajnok a Bayern München","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Felfüggeszti a Huawei szinte összes androidos jogosultságát a Google, értesült a Reuters. A gyakorlatban ez azt jelentheti, hogy a kínai gyártó azonnali hatállyal elveszti a jogot nem csak az Android minden ezután következő verziójának kiadásához, de nem lesz elérhető a Huawei telefonokról például a Play áruház, a Gmail és a Google Térkép sem.","shortLead":"Felfüggeszti a Huawei szinte összes androidos jogosultságát a Google, értesült a Reuters. A gyakorlatban ez azt...","id":"20190519_huawei_android_google_korlatozas_play_aruhaz_gmail","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99123a9e-a6c9-439e-a4ff-cad87dba6e57","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_huawei_android_google_korlatozas_play_aruhaz_gmail","timestamp":"2019. május. 19. 21:45","title":"Reuters: A Google lenullázza a Huaweit, elveszi tőle az Androidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc15dea8-2d90-4ce7-8e93-1830d3ed0987","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A robotépítő mérnökként dolgozó James Bruton szabadidejében szívesen készít robotos videókat. Ezúttal egy különleges szerkezetet hozott össze.","shortLead":"A robotépítő mérnökként dolgozó James Bruton szabadidejében szívesen készít robotos videókat. Ezúttal egy különleges...","id":"20190519_virtualis_valosag_vr_jatek_robot_james_bruton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc15dea8-2d90-4ce7-8e93-1830d3ed0987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f67d222b-6bbe-4ea8-bb23-9a4bb1c1b17d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_virtualis_valosag_vr_jatek_robot_james_bruton","timestamp":"2019. május. 19. 08:03","title":"Videó: A valóságban is elpüföli az embert a robot, ha a virtuális valóságban behúznak a játékosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe81ed4b-460c-47f5-88c8-4e5ad9f78fc1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Vasárnap ül le újra beszélni az elnök és a kancellár, hogy a következő lépésekről tárgyaljanak.","shortLead":"Vasárnap ül le újra beszélni az elnök és a kancellár, hogy a következő lépésekről tárgyaljanak.","id":"20190518_Megszolalt_az_osztrak_elnok_is_csak_az_elorehozott_valasztassal_allithato_vissza_a_bizalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe81ed4b-460c-47f5-88c8-4e5ad9f78fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52ba35b-155b-468c-a2a5-fe4fdaddb3fe","keywords":null,"link":"/vilag/20190518_Megszolalt_az_osztrak_elnok_is_csak_az_elorehozott_valasztassal_allithato_vissza_a_bizalom","timestamp":"2019. május. 18. 21:25","title":"Megszólalt az osztrák elnök is: csak az előrehozott választással állítható vissza a bizalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]