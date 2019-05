Hszi Csin-ping elnök első idei külföldi körútját Európában tette meg- tudatosan hangsúlyozva azt, hogy Amerikának van alternatívája. Olaszországban és Franciaországban hatalmas üzleteket jelentettek be, és a kínaiak nem fukarkodtak az ígéretekkel sem. Még egy mini csúcsra is sor került az Élysée palotában, Párizsban, ahol a francia és a kínai elnök mellett jelen volt Merkel német kancellár és Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság távozó elnöke is. Az európaiak nem hallgatták el az aggodalmaikat sem: a kínaiak ígéretei és a valóság között szakadék tátong.

Ezt erősítette meg most Charlotte Roule asszony is, aki hangsúlyozta, sokban egyetértenek Trumppal, amikor bírálja Pekinget. A kínaiak például azt állítják, hogy megszűnt a korábbi kínos gyakorlat, amikor technológiai transzferre kényszerítették a külföldi cégeket, ha meg akarták tartani a piaci részesedésüket Kínában. Ami Peking szerint hivatalosan megszűnt, az a valóságban még növekedett is. Ez derül ki a felmérésből, mely a Kínában működő európai cégek vezetőinek a véleményét összegezte. A tavalyi jelentés szerint a cégeknek csak 10%- a jelezte, hogy számára a kikényszerített technológiai transzfer komoly problémát jelent, az idén már 20% panaszkodott erről.



Vagyis az, ami Peking szerint nincs, a duplájára nőtt



A kínaiak továbbra is akadályozzák a külföldi cégeket a piacszerzésben és előnyben részesítik a saját állami vállalataikat akkor is, ha azoknak a termékei nem versenyképesek. Pekingben már többször megígérték az állami vállalatok reformját, de az európai cégek vezetői szerint nem sok minden történt a valóságban. A szellemi tulajdon eltulajdonítását az európai cégek fele továbbra is kardinális kérdésnek tartja. Gyakran panaszkodnak arról a Kínában működő európai vállalkozások, hogy a kínaiak lenyúlják a korszerű technológiákat anélkül, hogy fizetnének érte. Ebben tehát az európaiak egyetértenek Trump offenzívájával Kína ellen, de a büntetővámokat határozottan ellenzik. Nem véletlenül: az európai cégek egyharmada szenvedő alanya az amerikai-kínai kereskedelmi háborúnak. De nemcsak ők szenvednek, az amerikai családok is ráfáznak.



2000 dollár mínusz



Ha Trump minden kínaiak exportot 25%-kal adóztat, akkor évente egy átlagos amerikai család 2000 dollárt veszít. Ezt számolgatták ki azok a szakértők, akik a brüsszeli Politicónak nyilatkoztak. Arra is rámutattak, hogy a Kínába exportáló amerikai farmerek is komoly veszteségeket szenvednek, ha Peking nem tőlük veszi a szóját vagy más élelmiszeripari árut. Trump erre azt mondja: a büntetővámokból befolyó pénzből kárpótoljuk a farmereket. Csakhogy a büntető vámokat nem a kínaiak fizetik, hanem az amerikai fogyasztók vagy a Kínában működő amerikai cégek.



Pekingben tudják: választási év következik



Kínában jól ismerik az Egyesült Államokat és oda szúrják a tűt, ahol a legjobban fáj. Például a Trumpot támogató mezőgazdasági államok veszíthetnek soka,t márpedig az ő szavazatuk aranyat ér az USA jelenlegi elnökének. „Léket kapott a hajó és jön be a víz” - nyilatkozta a Standard and Poor's vezető közgazdásza, Beth Ann Bovin, a brüsszeli Politicónak. A szakértő szerint a Trump kormányzat próbálja ugyan betömni a léket, de ugyancsak kérdéses, hogy ez a vállalkozása sikerrel jár-e. Ha ugyanis az átlag amerikai család 2000 dolláros mínusszal megy neki a választásoknak, akkor kétszer is meggondolhatja: kell-e neki Trump nyolc évre a Fehér Házban.