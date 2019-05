Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kósa azt reméli, még a nyári szünet előtt hatályba lép a módosítás.","shortLead":"Kósa azt reméli, még a nyári szünet előtt hatályba lép a módosítás.","id":"20190523_Meg_ma_benyujtja_a_Lex_Czegledyt_Kosa_Lajos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddaf715f-61bf-42fa-ba8c-b1a83eddf995","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Meg_ma_benyujtja_a_Lex_Czegledyt_Kosa_Lajos","timestamp":"2019. május. 23. 10:03","title":"Benyújtotta a Lex Czeglédyt Kósa Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5deeef6e-a2a5-44cc-be0c-78345b629c99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legújabb James Bond film forgatásán sérült meg.","shortLead":"A legújabb James Bond film forgatásán sérült meg.","id":"20190523_Mutet_var_Daniel_Craigre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5deeef6e-a2a5-44cc-be0c-78345b629c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c40ad1f-9d56-4c21-ab27-7386a6acd300","keywords":null,"link":"/elet/20190523_Mutet_var_Daniel_Craigre","timestamp":"2019. május. 23. 11:11","title":"Műtét vár Daniel Craigre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1b56e40-2add-474b-9203-306a85626773","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Sokan bíztak abban, hogy Trump büntetővámjai előnyös helyzetbe hozhatják az európai cégeket, de ez nem jött be- nyilatkozta a Kínában működő európai kereskedelmi kamara alelnöke a Deutsche Wellének. Charlotte Roule asszony egy felmérést ismertetett, amely 585 Kínában működő európai vállalat vezetőinek a véleményét foglalta össze a kereskedelmi háborúról és annak a globális gazdaságra gyakorolt hatásáról.","shortLead":"Sokan bíztak abban, hogy Trump büntetővámjai előnyös helyzetbe hozhatják az európai cégeket, de ez nem jött be...","id":"20190522_Az_europai_cegek_egyharmada_rafazik_az_amerikaikinai_kereskedelmi_haborura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1b56e40-2add-474b-9203-306a85626773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c33dfb4-d9f3-4d28-8a42-dfe0ef1c4a99","keywords":null,"link":"/kkv/20190522_Az_europai_cegek_egyharmada_rafazik_az_amerikaikinai_kereskedelmi_haborura","timestamp":"2019. május. 22. 13:24","title":"Az európai cégek egyharmada ráfázik az amerikai-kínai kereskedelmi háborúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e87f07-9307-46bd-9891-f415c3bf9ecf","c_author":"","category":"enesacegem","description":"Szerinte vannak még tartalékok a munkaerőpiacon.","shortLead":"Szerinte vannak még tartalékok a munkaerőpiacon.","id":"20190523_A_diakokat_es_a_nyugdijasokat_dolgoztatna_Parragh_Laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91e87f07-9307-46bd-9891-f415c3bf9ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6179cabd-7ee0-4284-86c6-992ff32e7218","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190523_A_diakokat_es_a_nyugdijasokat_dolgoztatna_Parragh_Laszlo","timestamp":"2019. május. 23. 14:13","title":"A diákokat és a nyugdíjasokat dolgoztatná Parragh László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2134dbb3-d604-4673-822f-2223196c0863","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190522_DiCaprio_langszoroval_tamadja_a_nacikat__itt_az_uj_Tarantinofilm_elozetese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2134dbb3-d604-4673-822f-2223196c0863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54927287-0425-414a-88ec-f763f48a3aae","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_DiCaprio_langszoroval_tamadja_a_nacikat__itt_az_uj_Tarantinofilm_elozetese","timestamp":"2019. május. 22. 07:43","title":"DiCaprio lángszóróval támadja a nácikat – itt az új Tarantino-film előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0068df0d-b0dd-40b8-8edf-caf1d984c6ea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Huszonkét évesen bejelentette visszavonulását Ruta Meilutyte, a litvánok olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszója.","shortLead":"Huszonkét évesen bejelentette visszavonulását Ruta Meilutyte, a litvánok olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszója.","id":"20190522_ruta_meilutyte_olimpiai_bajnok_uszo_visszavonulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0068df0d-b0dd-40b8-8edf-caf1d984c6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab86eeb2-60d0-4aff-a3ba-d0d323a3013b","keywords":null,"link":"/sport/20190522_ruta_meilutyte_olimpiai_bajnok_uszo_visszavonulas","timestamp":"2019. május. 22. 18:01","title":"15 évesen olimpiát nyert, 22 évesen visszavonul az úszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd54295c-6c22-4668-b0ca-5c56fd59aeb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És ha már ott volt, meg is kérdezték. ","shortLead":"És ha már ott volt, meg is kérdezték. ","id":"20190523_orban_viktor_444_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd54295c-6c22-4668-b0ca-5c56fd59aeb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf72a5c-7ca2-421f-88d2-9e471e249a84","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_orban_viktor_444_video","timestamp":"2019. május. 23. 20:13","title":"Orbán majdnem beugrott a 444-hez – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"600cea2b-c59d-4026-8f78-db56b26759af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kevesebb, mint 500 ember ment el a törökszentmiklósi tüntetésre, ahová több ellentüntető csoport is érkezett. A tüntetésnek fél 9-kor lett vége, a tüntetők nagy része együtt hagyta el a helyszínt, a romák lakta részt egy időre lezárta a rendőrség. Elterjedt, hogy néhány tüntető mégis a helyszínre megy, a hangulat fél 10 fele nyugodott meg. ","shortLead":"Kevesebb, mint 500 ember ment el a törökszentmiklósi tüntetésre, ahová több ellentüntető csoport is érkezett...","id":"20190521_torokszentmiklos_toroczkai_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=600cea2b-c59d-4026-8f78-db56b26759af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4160e9-d9d3-4af5-bc15-1aa4d0bbf7f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_torokszentmiklos_toroczkai_tuntetes","timestamp":"2019. május. 21. 20:44","title":"Erődemonstrációnak kevés volt Toroczkai tüntetése, de a hangulat utána is feszült volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]