Elnökválasztást csak az nyerhet, aki megoldást talál rozsdaövezetek gondjaira



Fiatalokat megszégyenítő lendülettel kampányol a 78 esztendős Sanders szenátor, aki megpróbálja legyűrni a 73 éves Donald Trumpot. A New York Times arra figyelmezteti az elnökjelölteket, hogy a rozsdaövezetekben éppoly kilátástalan a helyzet, mint korábban, pedig Donald Trump épp az ott élők támogatásával nyert 2016-ban. Akkor Sanders szenátor abban látta Hillary Clinton vereségének a fő okát, hogy a demokrata jelölt megfeledkezett a lecsúszó alsó középosztályról, a globalizáció nagy veszteséről az Egyesült Államokban. A New York Times most hosszú riportban ismerteti egy munkásdinasztia kilátástalan helyzetét Ohióban.



Lordstownban a General Motors volt minden



Rick Marsh 25 évet húzott le cégnél, ahol már az apja is dolgozott. Sőt, az öreg szakszervezeti funkcionárius is volt, ezért a család tagjai hagyományosan a demokratákra szavaztak. Ám jött Trump, aki ezt harsogta: az amerikai cégek külföldre viszik a munkahelyeket, ezt nem tűrhetjük! A General Motors munkásai jólt tudták, hogy Trump miről beszél. Lordstownban ugyanis megkezdődtek a leépítések. Először az éjszakai műszakot szüntették meg, azzal az indokkal, hogy a GM az új kocsikat Mexikóban gyártja. Ezért amikor Rick Marsh új kocsival állított be, akkor az apja visszavitette vele, mert az autót Mexikóban gyártották. Mindketten természetesen Trump- ra szavaztak 2016-ban.

Trump sok mindent ígért, de ebből nem jött be az, amit a rozsdaövezetekben a leginkább vártak. Nem maradtak meg vagy jöttek vissza a munkahelyek. Lordstownban bezárt a General Motors. 25 éves munkaviszonnyal Rick Marsh átköltözhetett volna az ország másik végébe, ahol még megmaradtak a General Motors üzemek. Csakhogy kislánya értelmileg fogyatékos. Hat év alatt tanult meg járni. Ezeket a méregdrága orvosi programokat csakis ott Ohióban tudja finanszírozni. Ameddig tudja. A politika továbbra sem érdekli az autógyári festőmunkást, de úgy látja: a fent levőknek halvány fogalmuk sincs arról, hogy milyen körülmények között éldegél a lecsúszó középosztály az Egyesült Államokban. A döntéshozók valószínűleg tisztában vannak a problémákkal, de nemigen találnak rá megoldást.

Hol a gond?

Nem Kína vagy Mexikó a probléma, hanem a hazai vállalkozói elit gazdagodása- hangsúlyozza ezzel kapcsolatban Jeffrey Sachs, aki Európa keleti felén is próbálkozott tanácsadással a rendszerváltás után - nem túlságosan nagy sikerrel. Jeffrey Sachs arra mutat rá, hogy Trump a külvilágban keresi a problémák okát, holott az USA is éppúgy brit pénzeken és technológián meggazdagodva lett világhatalom, mint most Kína. A globalizáció következtében nagyon kinyílt az olló az USA-ban, mert a hasznot a vállalkozói elit zsebelte be, miközben az amerikai munkás örülhetett, ha megőrizte az életszínvonalát- hangsúlyozta Jeffrey Sachs, aki a CNN-nek nyilatkozott.

A baloldali liberális Bernie Sanders is tisztában van azzal, hogy a lecsúszó néprétegeknek valamiféle perspektívát kell nyújtani az Egyesült Államokban. Ezért az elnökségre pályázó szenátor az USA legnagyobb kiskereskedelmi láncának javasolta a nyomorúságos bérek emelését. Ha a Wal-Mart nem fogadja meg Sanders szenátor javaslatát, akkor a 78 éves elnökjelölt hívatlanul elmegy és betör a cég közgyűlésére Arkansasban. A 2,2 millió alkalmazott átlagosan 14,26 dolláros órabért kap, miközben a vezérigazgató 23,6 millió dollárt keres egy évben. Vagyis a dolgozók medián jövedelmének a több mint ezerszeresét. Ezen szeretne változtatni a 78 éves Bernie Sanders szenátor.