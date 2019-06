Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14b89e0d-7983-4758-b362-5ab2d156480b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint \"iszonyatosan\" megnőtt az illegális migrációs nyomás a Balkánon.","shortLead":"Az államtitkár szerint \"iszonyatosan\" megnőtt az illegális migrációs nyomás a Balkánon.","id":"20190601_Nemeth_Szilard_ismet_menekultaradatrol_ertekezik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14b89e0d-7983-4758-b362-5ab2d156480b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d1469f6-5db2-4146-a182-1155bad6f124","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_Nemeth_Szilard_ismet_menekultaradatrol_ertekezik","timestamp":"2019. június. 01. 13:25","title":"Németh Szilárd ismét menekültáradatról értekezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75eb56a-6a90-4f8c-8eff-c55ff93789f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter a legutóbbi Kormányinfón sorolta, hogy az elmúlt években kisebb lett a csirkehús és a tej áfája, majd ugyanebben a sorban említette a kenyeret is. Az mfor.hu szúrta ki, hogy a kenyér esetében tévedett a miniszter.","shortLead":"A pénzügyminiszter a legutóbbi Kormányinfón sorolta, hogy az elmúlt években kisebb lett a csirkehús és a tej áfája...","id":"20190601_Varga_Mihany_benezhette_a_kenyer_afajat_azt_meg_Bajnaiek_csokkentettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f75eb56a-6a90-4f8c-8eff-c55ff93789f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2de8a42-1568-41dd-8904-114337af446a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190601_Varga_Mihany_benezhette_a_kenyer_afajat_azt_meg_Bajnaiek_csokkentettek","timestamp":"2019. június. 01. 12:09","title":"Varga Mihály benézhette a kenyér áfáját, azt még Bajnaiék csökkentették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ace240-ef62-4b39-bb50-fe2ddfc326d2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az LMP jövő hét csütörtöki rendkívüli tisztújító kongresszusán választja meg az EP-voksolás után lemondott új vezetőségét","shortLead":"Az LMP jövő hét csütörtöki rendkívüli tisztújító kongresszusán választja meg az EP-voksolás után lemondott új...","id":"20190601_Az_LMP_julius_6an_valasztja_meg_uj_vezetoit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21ace240-ef62-4b39-bb50-fe2ddfc326d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0cdc6cb-b750-4881-b669-87df942ce023","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_Az_LMP_julius_6an_valasztja_meg_uj_vezetoit","timestamp":"2019. június. 01. 14:40","title":"Az LMP július 6-án választja meg új vezetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy dokumentum szerint a minden olyan támogatást vissza kellene fizetniük, amelyek Andrej Babis cégéhez vándoroltak 2018 februárja után. ","shortLead":"Egy dokumentum szerint a minden olyan támogatást vissza kellene fizetniük, amelyek Andrej Babis cégéhez vándoroltak...","id":"20190531_Tobb_tizmillio_eurot_kovetelhet_vissza_az_EU_a_Csehorszagtol_a_kormanyfo_cege_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4a9dcb2-93de-431d-a113-58cbc3f19bf8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Tobb_tizmillio_eurot_kovetelhet_vissza_az_EU_a_Csehorszagtol_a_kormanyfo_cege_miatt","timestamp":"2019. május. 31. 18:50","title":"Több tízmillió eurót követelhet vissza az EU a Csehországtól a kormányfő cége miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b45abe36-3ac3-42bd-b031-621e34b4331b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pénteken délután a Pécs környéki zivatarban jelent meg a tuba. ","shortLead":"Pénteken délután a Pécs környéki zivatarban jelent meg a tuba. ","id":"20190531_Latvanyos_tubat_fotoztak_Pecsnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b45abe36-3ac3-42bd-b031-621e34b4331b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511a5df9-8ef6-40a0-b7ba-f5d6c655f028","keywords":null,"link":"/elet/20190531_Latvanyos_tubat_fotoztak_Pecsnel","timestamp":"2019. május. 31. 18:31","title":"Látványos tubát fotóztak Pécsnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf993066-33f1-4e61-a63d-86bb287aa446","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A katolikus egyházfő pontifikált misét a Mária-zarándokhelyen .","shortLead":"A katolikus egyházfő pontifikált misét a Mária-zarándokhelyen .","id":"20190601_Ferenc_papa_Csiksomlyon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf993066-33f1-4e61-a63d-86bb287aa446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9c6d8f-6bef-497e-b8c0-0187c5342bbf","keywords":null,"link":"/kultura/20190601_Ferenc_papa_Csiksomlyon","timestamp":"2019. június. 01. 11:37","title":"Ferenc pápa Csíksomlyón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf8272c-b3d1-4d87-a9f0-a799eaa46913","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezen az oldalon mindenki nagyon szőrös és nagyon kerek.","shortLead":"Ezen az oldalon mindenki nagyon szőrös és nagyon kerek.","id":"20190531_Plus_size_allatok_Instagram_oldal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebf8272c-b3d1-4d87-a9f0-a799eaa46913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e9a1b2c-3ab8-44c4-8023-b391f74a1432","keywords":null,"link":"/elet/20190531_Plus_size_allatok_Instagram_oldal","timestamp":"2019. május. 31. 15:20","title":"Már a plus size állatoknak is van Instagram-oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46e66fe-ef7c-450b-b0fd-b7aa6dd20c06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gazdag ügyfelek pénztárcájának kifosztása szinte lehetetlen, de szép próbálkozás. ","shortLead":"A gazdag ügyfelek pénztárcájának kifosztása szinte lehetetlen, de szép próbálkozás. ","id":"20190531_mclaren_senna_vizespalack","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e46e66fe-ef7c-450b-b0fd-b7aa6dd20c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a48f24-7c35-4d9a-b584-404c9a7aabe3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190531_mclaren_senna_vizespalack","timestamp":"2019. május. 31. 16:57","title":"Rendelne egy vizes palackot a McLaren sportkocsijába? Rendben, 2 millió forint lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]