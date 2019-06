Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e052996a-f812-4b4d-b8eb-e8c85e80d5ea","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"José Antonio Reyes 35 évesesen halt meg autóbalesetben.","shortLead":"José Antonio Reyes 35 évesesen halt meg autóbalesetben.","id":"20190602_A_Liverpool_BLgyoztes_spanyolja_polojan_uzent_az_elhunyt_Reyesnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e052996a-f812-4b4d-b8eb-e8c85e80d5ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1880c65-d47b-43fe-939a-61405c2fc282","keywords":null,"link":"/sport/20190602_A_Liverpool_BLgyoztes_spanyolja_polojan_uzent_az_elhunyt_Reyesnek","timestamp":"2019. június. 02. 12:28","title":"A Liverpool BL-győztes spanyolja pólóján üzent az elhunyt Reyesnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf15471b-145b-42bd-af5b-267459cbaeef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lap brüsszeli forrásai szerint a Fidesz tagságának felfüggesztése ugyan érvényben marad a Néppártban, ám az EP-ben a képviselői az EPP-frakció teljes jogú képviselői maradnak.","shortLead":"A lap brüsszeli forrásai szerint a Fidesz tagságának felfüggesztése ugyan érvényben marad a Néppártban, ám az EP-ben...","id":"20190604_Nepszava_Visszakapja_jogait_a_Fidesz_a_Neppartban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf15471b-145b-42bd-af5b-267459cbaeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e989f219-f7a1-49f0-ad68-7b4902cba497","keywords":null,"link":"/vilag/20190604_Nepszava_Visszakapja_jogait_a_Fidesz_a_Neppartban","timestamp":"2019. június. 04. 08:24","title":"Népszava: A Fidesz felfüggesztése érvényben marad, de EP-képviselőit nem bünteti a Néppárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Habony Árpád tulajdonában álló, a V4 hírügynökséget is részben birtokló Danube Business Consulting tőkeállománya mintegy 112 millió forintra emelkedett tavaly.","shortLead":"A Habony Árpád tulajdonában álló, a V4 hírügynökséget is részben birtokló Danube Business Consulting tőkeállománya...","id":"20190604_Szazmillios_profitot_termelt_Habony_londoni_cege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10f3a91b-4e3f-46f0-b945-0a251d90f22e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Szazmillios_profitot_termelt_Habony_londoni_cege","timestamp":"2019. június. 04. 07:45","title":"Szépen gyarapszik Habony londoni cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autópálya Pécs felé vezető szakaszát lezárták.","shortLead":"Az autópálya Pécs felé vezető szakaszát lezárták.","id":"20190603_uttest_sztrada_m6_autopalya_rendorseg_lezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e79282-4416-471a-b497-86f0997060c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_uttest_sztrada_m6_autopalya_rendorseg_lezaras","timestamp":"2019. június. 03. 15:33","title":"Úttestre zuhant egy ember az M6-oson ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajó elhagyta Budapestet, de a dél-koreai külügy lefoglaltatná. ","shortLead":"A hajó elhagyta Budapestet, de a dél-koreai külügy lefoglaltatná. ","id":"20190603_A_Viking_Sigyn_lefoglalasat_surgeti_DelKorea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99308568-2ca3-4139-b87c-b6b4e603555f","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_A_Viking_Sigyn_lefoglalasat_surgeti_DelKorea","timestamp":"2019. június. 03. 09:35","title":"A Viking Sigyn lefoglalását sürgeti Dél-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccba2542-2ede-42fe-ae01-2a3bb3980d37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már kora reggel nagy volt a mozgás a múlt szerdai hajótragédia miatt a Margit-szigeten kialakított, ideiglenes bázison. Videónkon látszik, ahogy az egyik első csónakkal elindulnak, ma is folytatódhat az áldozatok holttestének keresése, miután hétfőn több maradványt sikerült megtalálni.","shortLead":"Már kora reggel nagy volt a mozgás a múlt szerdai hajótragédia miatt a Margit-szigeten kialakított, ideiglenes bázison...","id":"20190604_Video_igy_indult_a_nap_a_Margitszigeten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccba2542-2ede-42fe-ae01-2a3bb3980d37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c7e9f1-9a2b-4b5c-9a1a-77dedfee947b","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Video_igy_indult_a_nap_a_Margitszigeten","timestamp":"2019. június. 04. 09:48","title":"Készülnek az újabb kemény napra a hajótragédia áldozatait kereső mentőcsapatok – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93140ea-8302-409a-91e4-606d1d77ba83","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén 3,2 milliárd forintot terveznek erre költeni.","shortLead":"Idén 3,2 milliárd forintot terveznek erre költeni.","id":"20190604_Tizmilliardokert_hozna_nemzetkozi_teniszversenyt_Budapestre_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d93140ea-8302-409a-91e4-606d1d77ba83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3768ac7a-2ebf-4c4b-9319-f98c3fdf497c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Tizmilliardokert_hozna_nemzetkozi_teniszversenyt_Budapestre_a_kormany","timestamp":"2019. június. 04. 09:05","title":"Tízmilliárdokért hozna nemzetközi teniszversenyt Budapestre a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google még januárban jelentette be, hogy a hirdetésblokkoló bővítményeket a jövőben nem lehet majd használni a Chrome böngészőben, és a jelek szerint ehhez szigorúan tartják is magukat.","shortLead":"A Google még januárban jelentette be, hogy a hirdetésblokkoló bővítményeket a jövőben nem lehet majd használni a Chrome...","id":"20190604_google_chrome_bongeszo_reklamblokkolo_manidest_v3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9d039c-8b2b-4477-8280-829ba74eb440","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_google_chrome_bongeszo_reklamblokkolo_manidest_v3","timestamp":"2019. június. 04. 08:03","title":"Kikapcsolja a Google a Chrome hirdetésblokkolóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]