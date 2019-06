Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tervek szerint újragondolja az állam által biztosított bárki számára elérhető ingyenes céginformációt.","shortLead":"A tervek szerint újragondolja az állam által biztosított bárki számára elérhető ingyenes céginformációt.","id":"20190605_Salatatorvenybe_rejtett_javaslattal_tenne_fizetosse_a_kormany_a_cegadatok_hozzaferhetoseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19cff30f-cc9e-41ee-8982-f7825e2be9cf","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Salatatorvenybe_rejtett_javaslattal_tenne_fizetosse_a_kormany_a_cegadatok_hozzaferhetoseget","timestamp":"2019. június. 05. 11:57","title":"Salátatörvénybe rejtett javaslattal tenné fizetőssé a kormány a cégadatok hozzáférhetőségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850373f3-eab5-4691-bdeb-c5bbfba0dd3c","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Képernyő sem kell hozzá, hogy a szemünk előtt megjelenjenek a lefelé haladó kis alakzatok, ha kimondjuk a játék nevét. A világ egyik (ha nem a) legismertebb videojátéka elképesztő ütemben vált egyszerű számítógépes programból kulturális fogalommá – nem kis részben magyaroknak köszönhetően. Ma 35 éves a Tetris – és lehet, hogy a java csak most jön.","shortLead":"Képernyő sem kell hozzá, hogy a szemünk előtt megjelenjenek a lefelé haladó kis alakzatok, ha kimondjuk a játék nevét...","id":"20190604_tetris_35_eves_videojatek_szovjet_tudomanyos_akademia_alekszej_leonyidovics_pazsitnov","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=850373f3-eab5-4691-bdeb-c5bbfba0dd3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2369f8-bd95-4be0-9e09-2120c9ae0789","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_tetris_35_eves_videojatek_szovjet_tudomanyos_akademia_alekszej_leonyidovics_pazsitnov","timestamp":"2019. június. 04. 19:50","title":"Nincs még egy játék, amelyik úgy hódította meg a világot, mint a Tetris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e868d92-a49d-48ca-b175-c5e68e54e135","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hegedűs Zoltán a Facebookon jelentette be, hogy visszavonul a közélettől. Sajnálni azért nem kell, találtak neki feladatot. ","shortLead":"Hegedűs Zoltán a Facebookon jelentette be, hogy visszavonul a közélettől. Sajnálni azért nem kell, találtak neki...","id":"20190605_marki_zay_peter_hodmezovasarhely_fidesz_hegedus_zoltan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e868d92-a49d-48ca-b175-c5e68e54e135&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f7f3c8-23b2-418b-bd0d-7d762b9034b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_marki_zay_peter_hodmezovasarhely_fidesz_hegedus_zoltan","timestamp":"2019. június. 05. 13:24","title":"Visszavonul, de nem hagyják az út szélén Márki-Zay fideszes ellenfelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa5a5d5-c3f1-481a-bb36-e841b40f7b6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Duna magas vízállása miatt szerdán csak Újpestig megy a Clark Ádám hajódaru. Várhatóan még csütörtökön sem próbálják meg kiemelni a múlt heti hajóbalesetben elsüllyedt roncsot – erről számoltak be az M1 csatorna tudósítói a szerda déli híradóban.","shortLead":"A Duna magas vízállása miatt szerdán csak Újpestig megy a Clark Ádám hajódaru. Várhatóan még csütörtökön sem próbálják...","id":"20190605_Hiaba_jon_az_uszodaru_szerdan_biztos_nem_emelik_ki_a_Hableanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fa5a5d5-c3f1-481a-bb36-e841b40f7b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf63830a-e9f9-4295-ade0-8c4132ed806f","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Hiaba_jon_az_uszodaru_szerdan_biztos_nem_emelik_ki_a_Hableanyt","timestamp":"2019. június. 05. 12:50","title":"Hiába jön az úszódaru, szerdán biztos nem emelik ki a Hableányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"095e5e83-1d48-4886-9cd2-cf26ec66d7cd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy-Britanniában elsőként váltak meg az egyszer használatos műanyagoktól az üzletlánc oxfordi boltjában.","shortLead":"Nagy-Britanniában elsőként váltak meg az egyszer használatos műanyagoktól az üzletlánc oxfordi boltjában.","id":"20190604_waitrose_egyszer_hasznalatos_muanyag_hulladek_csomagolasmentes_bolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=095e5e83-1d48-4886-9cd2-cf26ec66d7cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c019d117-9979-486a-839e-86680c060222","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_waitrose_egyszer_hasznalatos_muanyag_hulladek_csomagolasmentes_bolt","timestamp":"2019. június. 04. 16:18","title":"A bevásárlás jövőjével kísérletezik a Waitrose","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f916ce8-3f91-447e-b10c-80b376ee40f1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Paris Saint-Germain labdarúgócsapata bejelentette, hogy egy év után távozik a kapusuk.","shortLead":"A Paris Saint-Germain labdarúgócsapata bejelentette, hogy egy év után távozik a kapusuk.","id":"20190605_gianluigi_buffon_paris_saint_germain_tavozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f916ce8-3f91-447e-b10c-80b376ee40f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8503bcf-b6e0-434f-8523-35d89243c33c","keywords":null,"link":"/sport/20190605_gianluigi_buffon_paris_saint_germain_tavozas","timestamp":"2019. június. 05. 18:14","title":"Buffon elhagyja a PSG-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b751760c-5a89-44fe-94d3-6aa66b2fbf03","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Miután Orbán szelfizett és pólóra adott aláírást, stílust és témát váltva a nagy magyar nyelvújító, irodalomszervező, Németh László kifejezésével élve a magyar irodalom telefonközpontja, azaz Kazinczy Ferenc emlékművét, a Magyar Nyelv Múzeumát tekintette meg a PIM főigazgatójával.\r

\r

","shortLead":"Miután Orbán szelfizett és pólóra adott aláírást, stílust és témát váltva a nagy magyar nyelvújító, irodalomszervező...","id":"20190605_Jobb_magyarkent_menjen_ki_innen_az_aki_ide_bejon_Szephalmon_jart_Orban_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b751760c-5a89-44fe-94d3-6aa66b2fbf03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62732c72-f076-4233-9d10-cfb3796a2a58","keywords":null,"link":"/kultura/20190605_Jobb_magyarkent_menjen_ki_innen_az_aki_ide_bejon_Szephalmon_jart_Orban_Viktor","timestamp":"2019. június. 05. 10:12","title":"\"Jobb magyarként menjen ki innen az, aki ide bejön\" – Széphalmon járt Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b43074-e278-4faf-8df7-b0e83df93918","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar média leghülyébb, legabszurdabb, legbénább címadásait eddig egy Facebook-oldal szemlézte, de most már önálló oldalt kapott az őrület.



","shortLead":"A magyar média leghülyébb, legabszurdabb, legbénább címadásait eddig egy Facebook-oldal szemlézte, de most már önálló...","id":"20190605_Elindult_az_oldal_ahol_nincsenek_cikkek_csak_vicces_cimek__es_nagyon_szorakoztato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3b43074-e278-4faf-8df7-b0e83df93918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a54d6a8-f142-4697-b8e2-8f8a0f0b47e3","keywords":null,"link":"/elet/20190605_Elindult_az_oldal_ahol_nincsenek_cikkek_csak_vicces_cimek__es_nagyon_szorakoztato","timestamp":"2019. június. 05. 11:12","title":"Elindult egy oldal a hülye címek szerelmeseinek – és nagyon szórakoztató ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]