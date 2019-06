Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Pénzügyminisztérium benyújtotta a vasútvonal magyar szakaszának megvalósításához szükséges hitelkérelmet. ","shortLead":"A Pénzügyminisztérium benyújtotta a vasútvonal magyar szakaszának megvalósításához szükséges hitelkérelmet. ","id":"20190606_budapest_belgrad_vasutvonal_meszaros_lorinc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c162cf-bb16-46de-8f15-7d408dbcd167","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_budapest_belgrad_vasutvonal_meszaros_lorinc","timestamp":"2019. június. 06. 16:29","title":"Új fejezethez érkezett a Budapest–Belgrád-vasútvonal, amiben Mészáros Lőrinc is érdekelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7681847-4a79-408d-bde7-686e31236fd3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Westernhős, aki nem tudott bánni a pisztollyal, próféta, akinek minden szavát megcáfolta az idő, legenda, aki hideg fejjel lett hős? Bartha Ákos Bajcsy-Zsilinszky Endréről megjelent vaskos monográfiája rendet vág a politikus pályaképében. Az e heti HVG a történésszel beszélgetett.

","shortLead":"Westernhős, aki nem tudott bánni a pisztollyal, próféta, akinek minden szavát megcáfolta az idő, legenda, aki hideg...","id":"20190607_Jo_hogy_a_nyilasok_elinteztek_mert_egyebkent_nekunk_kellett_volna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7681847-4a79-408d-bde7-686e31236fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e41bd75-a286-418b-a3ac-8b8f9c6f09d4","keywords":null,"link":"/kultura/20190607_Jo_hogy_a_nyilasok_elinteztek_mert_egyebkent_nekunk_kellett_volna","timestamp":"2019. június. 07. 09:35","title":"„Jó, hogy a nyilasok elintézték, mert egyébként nekünk kellett volna”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12cf3105-8e05-4d85-914c-1b661c6a3288","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország most azt várja Romániától, hogy alaposan vizsgálja ki az úzvölgyi temetőnél csütörtökön történt \"gyalázatos esetet\", és adjon hiteles magyarázatot arra, hogyan kerülhetett sor a történtekre.","shortLead":"Magyarország most azt várja Romániától, hogy alaposan vizsgálja ki az úzvölgyi temetőnél csütörtökön történt...","id":"20190607_bekeretett_roman_nagykovet_kkm_magyar_levente_uzvolgyi_katonatemeto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12cf3105-8e05-4d85-914c-1b661c6a3288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e9aa3f-e52e-411d-a9d6-0271b02d9244","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_bekeretett_roman_nagykovet_kkm_magyar_levente_uzvolgyi_katonatemeto","timestamp":"2019. június. 07. 11:43","title":"A bekéretett román nagykövet nem ment el Szijjártóékkal találkozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a86d8a8-acde-4946-94e0-6e59e07f203c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190608_Karambol_volt_Budapesten_az_Alkotas_utcaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a86d8a8-acde-4946-94e0-6e59e07f203c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bd1b5a-416e-44f4-920e-e5fa5893ee76","keywords":null,"link":"/cegauto/20190608_Karambol_volt_Budapesten_az_Alkotas_utcaban","timestamp":"2019. június. 08. 09:53","title":"Karambol volt Budapesten az Alkotás utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b2ab47-877f-4cd3-ad38-465dcfa20d5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ma indul a Pride szerte Európában, a zuglói polgármester pedig kitett egy szivárványos zászlót, \"mert mindenkinek joga van a méltósághoz, mindenkinek joga van a boldogsághoz, mindenkinek joga van a szabad szerelemhez\".","shortLead":"Ma indul a Pride szerte Európában, a zuglói polgármester pedig kitett egy szivárványos zászlót, \"mert mindenkinek joga...","id":"20190607_Karacsony_Gergely_kitette_a_Pride_szivarvanyos_zaszlojat_a_zugloi_polgarmesteri_hivatalra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61b2ab47-877f-4cd3-ad38-465dcfa20d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeda207f-f419-424b-920d-086886a63809","keywords":null,"link":"/elet/20190607_Karacsony_Gergely_kitette_a_Pride_szivarvanyos_zaszlojat_a_zugloi_polgarmesteri_hivatalra","timestamp":"2019. június. 07. 17:09","title":"Karácsony Gergely kitette a Pride szivárványos zászlóját a zuglói polgármesteri hivatalra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944f18e6-919b-4dfc-a93f-40a7f0178fe5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aztán letagadta, végül bevallotta. Eltiltották a vadászattól.","shortLead":"Aztán letagadta, végül bevallotta. Eltiltották a vadászattól.","id":"20190607_Lelotte_a_polgarmester_egy_tizeves_gyerek_kutyajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=944f18e6-919b-4dfc-a93f-40a7f0178fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdebc560-785e-4179-99b4-bda608bde7db","keywords":null,"link":"/elet/20190607_Lelotte_a_polgarmester_egy_tizeves_gyerek_kutyajat","timestamp":"2019. június. 07. 14:29","title":"Lelőtte a polgármester egy tízéves gyerek kutyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9d3978-02df-4154-bf80-48fc68cc4adc","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A német kormány vizsgálja a fúzió lehetőségét. ","shortLead":"A német kormány vizsgálja a fúzió lehetőségét. ","id":"20190607_commerzbank_ing_osszeolvadas_nemet_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad9d3978-02df-4154-bf80-48fc68cc4adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3791388d-06c6-4277-89a1-508d4623fb85","keywords":null,"link":"/kkv/20190607_commerzbank_ing_osszeolvadas_nemet_kormany","timestamp":"2019. június. 07. 09:42","title":"Összeolvadhat a Commerzbankkal az ING","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d82a14-bd15-4d1c-91d2-279dd14e1f1f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, mi robbant fel Linköpingben.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mi robbant fel Linköpingben.","id":"20190607_Robbanas_volt_egy_sved_varosban_legalabb_19en_megserultek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1d82a14-bd15-4d1c-91d2-279dd14e1f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5e4946-17b9-4e62-a64f-c2f2810da201","keywords":null,"link":"/vilag/20190607_Robbanas_volt_egy_sved_varosban_legalabb_19en_megserultek","timestamp":"2019. június. 07. 12:26","title":"Robbanás volt egy svéd városban, sok a sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]