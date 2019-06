Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2c08d85-f940-40ec-a592-5236fc86ee6c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Dominic Thiem fináléba jutott a Párizsban zajló francia nyílt teniszbajnokságon, miután öt játszmában legyőzte a világelső Novak Djokovicot.","shortLead":"Dominic Thiem fináléba jutott a Párizsban zajló francia nyílt teniszbajnokságon, miután öt játszmában legyőzte...","id":"20190608_Djokovic_nem_lesz_megint_egyszerre_cimvedo_mind_a_negy_Grand_Slamen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2c08d85-f940-40ec-a592-5236fc86ee6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b511f90-f6d7-49b4-9f3f-8cd152e8d201","keywords":null,"link":"/sport/20190608_Djokovic_nem_lesz_megint_egyszerre_cimvedo_mind_a_negy_Grand_Slamen","timestamp":"2019. június. 08. 17:06","title":"Djokovic nem lesz megint egyszerre címvédő mind a négy Grand Slamen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a8ede4f-59db-4910-a834-a949be115bc0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindezt az úzvölgyi katonatemetőnél történt incidensek miatt. ","shortLead":"Mindezt az úzvölgyi katonatemetőnél történt incidensek miatt. ","id":"20190609_Romanmagyar_szolidaritasi_menetet_rendeztek_Kolozsvaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a8ede4f-59db-4910-a834-a949be115bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4036462-8393-4827-a81e-7f4cd423409d","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Romanmagyar_szolidaritasi_menetet_rendeztek_Kolozsvaron","timestamp":"2019. június. 09. 10:28","title":"Román-magyar szolidaritási menetet rendeztek Kolozsváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acec5a14-7fbf-4b60-8f87-04af54cbe46b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A példátlan rekordja mellé 2,3 millió eurót is kap. ","shortLead":"A példátlan rekordja mellé 2,3 millió eurót is kap. ","id":"20190609_Nadal_Roland_Garros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acec5a14-7fbf-4b60-8f87-04af54cbe46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5daebc14-ab0b-4aff-a841-8a7a8baa2378","keywords":null,"link":"/sport/20190609_Nadal_Roland_Garros","timestamp":"2019. június. 09. 18:49","title":"Tucadszor is Rafael Nadal Roland Garros bajnoka ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e4e089a-a97e-4a9f-b732-cc15bfaf5824","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Kapóra jöhet az agráripar nagyágyúinak, hogy vesztegetéssel gyanúsítja a rendőrség Bige Lászlót, a műtrágyakirályt.","shortLead":"Kapóra jöhet az agráripar nagyágyúinak, hogy vesztegetéssel gyanúsítja a rendőrség Bige Lászlót, a műtrágyakirályt.","id":"201923__bige_laszlo__vesztegetes__harc_amutragyapiacert__a_nagy_vadaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e4e089a-a97e-4a9f-b732-cc15bfaf5824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0641b4e-3508-47f2-b8eb-e4f422c05cfc","keywords":null,"link":"/kkv/201923__bige_laszlo__vesztegetes__harc_amutragyapiacert__a_nagy_vadaszat","timestamp":"2019. június. 08. 10:00","title":"Több nagyágyú is érdekelt lehet Bige László üzemének megszerzésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff4e6df5-40a1-4dfb-87ba-e465ed97f1f0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az utóbbi két évben több mint háromszáz férőhely szűnt meg.","shortLead":"Az utóbbi két évben több mint háromszáz férőhely szűnt meg.","id":"20190609_udules_kedvezmenyes_vallalati","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff4e6df5-40a1-4dfb-87ba-e465ed97f1f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd525b9-8afc-4e20-a98c-c5d77c2c7619","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_udules_kedvezmenyes_vallalati","timestamp":"2019. június. 09. 20:10","title":"Sorra szűnnek meg a vállalati üdülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8f8bf4-421c-4058-9d46-f221bcc69b2f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy családi tragédia után indult pénzgyűjtés egy anyuka és gyerekei számára.","shortLead":"Egy családi tragédia után indult pénzgyűjtés egy anyuka és gyerekei számára.","id":"20190609_Hivatalosan_is_a_csalade_lett_a_haz_amire_az_Erzsi_a_macska_kozossegi_gyujtes_indult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f8f8bf4-421c-4058-9d46-f221bcc69b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd57166-0acb-44da-853c-e1e8816c313e","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_Hivatalosan_is_a_csalade_lett_a_haz_amire_az_Erzsi_a_macska_kozossegi_gyujtes_indult","timestamp":"2019. június. 09. 19:50","title":"Hivatalosan is a családé a ház, amire Erzsivel a macskával indult gyűjtés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7aa135-159d-4c1a-a144-242f80e7ab4c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) fenntartja orosz tagszervezetének (VFLA) az eltiltását.","shortLead":"A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) fenntartja orosz tagszervezetének (VFLA) az eltiltását.","id":"20190609_iaaf_ororszorszg_dopping","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b7aa135-159d-4c1a-a144-242f80e7ab4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd1e01f-ff10-44af-a9ed-8786ee39666a","keywords":null,"link":"/sport/20190609_iaaf_ororszorszg_dopping","timestamp":"2019. június. 09. 17:07","title":"Nem kegyelmez az oroszoknak az atlétikai szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2a403d-8d14-4356-9077-f551f0b6977b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A banda, amely az üzletet vitte, drogokat is árult a kuncsaftoknak.","shortLead":"A banda, amely az üzletet vitte, drogokat is árult a kuncsaftoknak.","id":"20190609_Szexre_kenyszeritett_noket_szabaditottak_ki_egy_marbellai_hazbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba2a403d-8d14-4356-9077-f551f0b6977b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c155f995-5cff-4b97-b485-f80f3bf5a27c","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Szexre_kenyszeritett_noket_szabaditottak_ki_egy_marbellai_hazbol","timestamp":"2019. június. 09. 18:04","title":"Szexre kényszerített nőket szabadítottak ki egy marbellai házból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]