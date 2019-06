Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"118358c1-0a7e-4db4-bb8f-5b0b6adf5934","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van némi alapja, de kamu az extrém szórakozást kínáló vidámparki toronyról szóló videó, melyen hétvégén sok tízmillió ember ámult el. Mutatjuk, mi igaz belőle.","shortLead":"Van némi alapja, de kamu az extrém szórakozást kínáló vidámparki toronyról szóló videó, melyen hétvégén sok tízmillió...","id":"20190617_del_korea_lotte_world_ugralo_torony_teleszkopos_forgo_bungee_jumping","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=118358c1-0a7e-4db4-bb8f-5b0b6adf5934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f325c8-2303-4b38-b119-f5596b57d034","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_del_korea_lotte_world_ugralo_torony_teleszkopos_forgo_bungee_jumping","timestamp":"2019. június. 17. 09:33","title":"Ön is látta a videót a rémisztő ugrótoronyról? És az megvan, hogy kamu?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4035f4-9abc-4065-8668-5ee386a2b06a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az első fordulóban még az AfD jelöltje nyert Görlitz polgármester-választásán, de amikor csak két jelölt maradt, összeállt ellene a többi párt.","shortLead":"Az első fordulóban még az AfD jelöltje nyert Görlitz polgármester-választásán, de amikor csak két jelölt maradt...","id":"20190617_Bevandorlo_fosztotta_meg_a_nemet_szelsojobbot_az_elso_polgarmesteri_helytol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb4035f4-9abc-4065-8668-5ee386a2b06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c4e90b-3a06-46ed-9b65-f23fcd540e7c","keywords":null,"link":"/vilag/20190617_Bevandorlo_fosztotta_meg_a_nemet_szelsojobbot_az_elso_polgarmesteri_helytol","timestamp":"2019. június. 17. 07:34","title":"Bevándorló fosztotta meg a német szélsőjobbot az első polgármesteri helytől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb8c66c-0ac5-4e64-b473-a31ae3b83b3f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Pénteken még szakaszgyőzelmet ünnepelhetett Alois Kankovsky, most viszont már kórházban vár az operációra.","shortLead":"Pénteken még szakaszgyőzelmet ünnepelhetett Alois Kankovsky, most viszont már kórházban vár az operációra.","id":"20190616_A_rajtra_varva_torte_el_a_labat_a_Tour_de_Hongrie_legpechesebb_versenyzoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6eb8c66c-0ac5-4e64-b473-a31ae3b83b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e6b6b3-d5d4-41a3-9b16-fd14e6553b44","keywords":null,"link":"/sport/20190616_A_rajtra_varva_torte_el_a_labat_a_Tour_de_Hongrie_legpechesebb_versenyzoje","timestamp":"2019. június. 16. 20:14","title":"A rajtra várva törte el a lábát a Tour de Hongrie legpechesebb versenyzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11bc16d6-2f89-45a6-ae12-5733d4899d31","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Napfivér, Holdnővér és számtalan operafeldolgozás rendezője 96 éves volt. ","shortLead":"A Napfivér, Holdnővér és számtalan operafeldolgozás rendezője 96 éves volt. ","id":"20190615_Meghalt_Franco_Zeffirelli_vilaghiru_rendezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11bc16d6-2f89-45a6-ae12-5733d4899d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f58de1-de98-430d-a3b2-3064d8db1c2e","keywords":null,"link":"/kultura/20190615_Meghalt_Franco_Zeffirelli_vilaghiru_rendezo","timestamp":"2019. június. 15. 13:33","title":"Meghalt Franco Zeffirelli világhírű rendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0251ff99-ae11-48aa-b7c7-63185c3f6a59","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hozzánk délután érkezik a viharos idő.","shortLead":"Hozzánk délután érkezik a viharos idő.","id":"20190616_Tobben_meghaltak_a_NyugatEuropara_sujto_vihar_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0251ff99-ae11-48aa-b7c7-63185c3f6a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c91ae6a-7287-4408-9a4e-cba6fac070bb","keywords":null,"link":"/vilag/20190616_Tobben_meghaltak_a_NyugatEuropara_sujto_vihar_miatt","timestamp":"2019. június. 16. 09:07","title":"Többen meghaltak a Nyugat-Európára sújtó vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca94c7a-b23e-45d8-869e-f60880a78f6e","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A Los Angeles-i E3 videojátékos rendezvény minden évben tartogat meglepetéseket, az idei show azonban szokatlanul erős lett. És ebben a Mátrix- és John Wick-filmek főszereplőjének, Keanu Reevesnek is óriási szerepe volt. Mutatjuk az érdekesebb bejelentéseket.","shortLead":"A Los Angeles-i E3 videojátékos rendezvény minden évben tartogat meglepetéseket, az idei show azonban szokatlanul erős...","id":"20190616_e3_2019_bemutatok_trailer_keanu_reeves_cyberpunk_2077_videojatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ca94c7a-b23e-45d8-869e-f60880a78f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd527f1-f1df-4684-8b93-99225d8b0055","keywords":null,"link":"/tudomany/20190616_e3_2019_bemutatok_trailer_keanu_reeves_cyberpunk_2077_videojatek","timestamp":"2019. június. 16. 17:30","title":"Keanu Reeves 2077-ben is velünk lesz, csak azt nem tudni, hogy robotként vagy emberként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0243a7e-2b7f-4a45-9589-65eceb32dcde","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Svájcban magasabb összegű kártérítésre számíthatnak a hozzátartozók. Munkavédelmi vizsgálat is indult az ügyben. ","shortLead":"Svájcban magasabb összegű kártérítésre számíthatnak a hozzátartozók. Munkavédelmi vizsgálat is indult az ügyben. ","id":"20190617_Svajcban_perelhetnek_a_hozzatartozok_a_Hableanykatasztrofa_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0243a7e-2b7f-4a45-9589-65eceb32dcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c566cb6-db5f-47bc-970b-0104a23382f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190617_Svajcban_perelhetnek_a_hozzatartozok_a_Hableanykatasztrofa_miatt","timestamp":"2019. június. 17. 09:37","title":"Svájcban perelhetnek a hozzátartozók a Hableány-katasztrófa miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd90473-5e7d-455e-ae16-5d5624af55ae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az alkotás 600 méter hosszan nyúlik el a párizsi Mars-mezőn.\r

","shortLead":"Az alkotás 600 méter hosszan nyúlik el a párizsi Mars-mezőn.\r

","id":"20190615_saype_biologiailag_lebomlo_festmeny_parizs_mars_mezo_eiffel_torony_menedekkerok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cd90473-5e7d-455e-ae16-5d5624af55ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5aea3be-b77f-4d09-9d0c-7a72681e9158","keywords":null,"link":"/kultura/20190615_saype_biologiailag_lebomlo_festmeny_parizs_mars_mezo_eiffel_torony_menedekkerok","timestamp":"2019. június. 15. 16:23","title":"Gigantikus, lebomló festményt festettek az Eiffel-torony lábához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]