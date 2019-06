Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff5dd1c5-ed8f-4fdf-a32f-d155bff264e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három és fél év fegyházbüntetést kapott a férfi, aki késsel fenyegetőzve pakolta ki egy józsefvárosi dohánybolt kasszáját.","shortLead":"Három és fél év fegyházbüntetést kapott a férfi, aki késsel fenyegetőzve pakolta ki egy józsefvárosi dohánybolt...","id":"20190619_trafik_dohanybolt_jozsefvaros_kes_fenyegetes_fegyhazbuntetes_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff5dd1c5-ed8f-4fdf-a32f-d155bff264e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7874c88-59b0-4c99-8793-f58a618858c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_trafik_dohanybolt_jozsefvaros_kes_fenyegetes_fegyhazbuntetes_itelet","timestamp":"2019. június. 19. 18:05","title":"Hétfőn kifosztott egy trafikot, szerdán elítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8501967d-327a-4e10-ae03-32a6fd23e2a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az európai, közép-keleti és afrikai vállalatok átlagosan kevesebb mint 40 százaléka állítja magabiztosan, hogy jól bánik az adataival – ideértve azok kezelését, biztonságos tárolását, valamint az adatokból való információk kinyerését és felelős használatát. Az Oracle legújabb felmérése szerint a vállalatok ezen képességei nem fognak javulni a következő három évben. Ennek ellenére a válaszadók közül, akik felismerték ezen képességek értéknövelő erejét, a legfőbb előnyök között a magasabb ügyfélhűséget, a bevételek és a márkaérték növekedését említették legtöbben.","shortLead":"Az európai, közép-keleti és afrikai vállalatok átlagosan kevesebb mint 40 százaléka állítja magabiztosan, hogy jól...","id":"20190620_oracle_ceges_adatkezeles_adatbiztonsag_jelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8501967d-327a-4e10-ae03-32a6fd23e2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97a962e-7ee3-4004-a034-04597c291565","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_oracle_ceges_adatkezeles_adatbiztonsag_jelentes","timestamp":"2019. június. 20. 10:33","title":"10-ből csupán 4 cég bánik jól az adataival, de ez is csak a legjobb eset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b25b970-6d6c-495d-9464-a6c86ba126d0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem csak belül, közvetlenül a volán mögött érdemes keresni a praktikus autós biztonsági megoldásokat, kívül is bőven akad belőlük. A címbéli találós kérdés megfejtése a távolsági fényszóró-asszisztens is egy ilyen, külső eszköz, melyen érdemes elgondolkodni új autó vásárlásakor.","shortLead":"Nem csak belül, közvetlenül a volán mögött érdemes keresni a praktikus autós biztonsági megoldásokat, kívül is bőven...","id":"20190620_tavolsagi_fenyszoro_asszisztens_mukodese_vilagitast_szabalyozo_automatika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b25b970-6d6c-495d-9464-a6c86ba126d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8e9950-c121-4e87-b17c-363324381c7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190620_tavolsagi_fenyszoro_asszisztens_mukodese_vilagitast_szabalyozo_automatika","timestamp":"2019. június. 20. 12:00","title":"40 km/h fölött bekapcsol, egyszerre két-három sofőr életét könnyíti meg – mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt francia elnök hiába fellebbezett, jóváhagyták a párizsi büntetőbíróság döntését.","shortLead":"A volt francia elnök hiába fellebbezett, jóváhagyták a párizsi büntetőbíróság döntését.","id":"20190619_Korrupcio_gyanujaval_birosag_ele_all_Nicolas_Sarkozy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db99e77d-eb06-40d7-95af-15ff0cb153e1","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_Korrupcio_gyanujaval_birosag_ele_all_Nicolas_Sarkozy","timestamp":"2019. június. 19. 16:07","title":"Korrupció gyanújával bíróság elé áll Nicolas Sarkozy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470d217f-cfc5-4285-9810-9b1b46e9b1ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Június 26-án mutathatja meg a nagyközönségnek az Oppo azt a (még mindig csak prototípus) készüléket, amelynek szelfikameráját a kijelző mögé \"száműzték\".","shortLead":"Június 26-án mutathatja meg a nagyközönségnek az Oppo azt a (még mindig csak prototípus) készüléket, amelynek...","id":"20190619_oppo_okostelefon_sanghaj_mobile_world_congress_kijelzo_szelfikamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=470d217f-cfc5-4285-9810-9b1b46e9b1ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4cf0b15-f294-443e-8bf1-e23a67d40e4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_oppo_okostelefon_sanghaj_mobile_world_congress_kijelzo_szelfikamera","timestamp":"2019. június. 19. 18:33","title":"Izgalmas fejlesztéssel készül az Oppo, egy hét múlva mutathatják be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa971ff-aacc-4a16-966d-d2ea7eb2bc1b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokkal gyorsabban olvadnak a Himalája gleccserei, mint azt a kutatók eddig sejtették. Az 1975-ben mért jég mennyiségének ma már csupán 72 százaléka látható. A szakemberek szerint katasztrófa készülődik.","shortLead":"Sokkal gyorsabban olvadnak a Himalája gleccserei, mint azt a kutatók eddig sejtették. Az 1975-ben mért jég...","id":"20190620_himalaja_gleccser_olvadas_hideghaborus_kemmuhold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aaa971ff-aacc-4a16-966d-d2ea7eb2bc1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47ffa8c0-4dc5-454f-b096-ce9e7a3602c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_himalaja_gleccser_olvadas_hideghaborus_kemmuhold","timestamp":"2019. június. 20. 09:33","title":"A Himalája felé fordították a hidegháborús kémműholdakat, és valami nagyon nyugtalanítót vettek észre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa8e507-eb21-4c56-a78f-5a1d39150cfa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy év hallgatás után saját Vlogján nyilatkozott pártpolitikáról és az önkormányzati választásokról az ellenzéki politikus.","shortLead":"Egy év hallgatás után saját Vlogján nyilatkozott pártpolitikáról és az önkormányzati választásokról az ellenzéki...","id":"20190620_Vona_nem_ert_egyet_Jobbikkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4aa8e507-eb21-4c56-a78f-5a1d39150cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d688b7-c654-42f6-bcd1-a121929b840d","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Vona_nem_ert_egyet_Jobbikkal","timestamp":"2019. június. 20. 22:55","title":"Vona Gábor nem ért egyet Jobbikkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b6e8a0-1497-4b98-b3bf-1805bbee1fa0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb rajongó gondolta úgy, hogy készít egy feldolgozást a Super Marióhoz, és igen jó lett a végeredmény.","shortLead":"Újabb rajongó gondolta úgy, hogy készít egy feldolgozást a Super Marióhoz, és igen jó lett a végeredmény.","id":"20190619_super_mario_royale_bongeszos_jatek_super_mario_ingyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9b6e8a0-1497-4b98-b3bf-1805bbee1fa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f05199d-cd91-417a-8b61-71e229c7bec6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_super_mario_royale_bongeszos_jatek_super_mario_ingyen","timestamp":"2019. június. 19. 17:03","title":"Próbálja ki, amíg lehet: itt az eddigi legjobb Super Mario-feldolgozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]