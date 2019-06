Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Látványos mozgalmat indított egy brit professzor. Magyarországot is mutatjuk.","shortLead":"Látványos mozgalmat indított egy brit professzor. Magyarországot is mutatjuk.","id":"20190624_Sokkolo_kepen_latszik_mit_is_jelent_a_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdb41a4c-b569-4dcb-a4cf-f2d34124d21f","keywords":null,"link":"/elet/20190624_Sokkolo_kepen_latszik_mit_is_jelent_a_klimavaltozas","timestamp":"2019. június. 24. 12:57","title":"Sokkoló képen látszik, mit is jelent a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"694e63c4-c86f-4e7d-97f2-7e48b2eb25e4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Különleges jelentőségű Einstein-kéziratot kapott a stockholmi Nobel Múzeum: az 1922. december 21-én nyilvánosságra hozott írás a múzeum szerint Albert Einstein első munkája, amelyet a Nobel-díj átvétele után megfogalmazott. Ebben a fizikus az akkor még vitatottnak tartott általános relativitáselméletét védte meg.



","shortLead":"Különleges jelentőségű Einstein-kéziratot kapott a stockholmi Nobel Múzeum: az 1922. december 21-én nyilvánosságra...","id":"20190624_einstein_kezirat_altalanos_relativitaselmelet_nobel_dij_valasz_ericht_trefftz_levelere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=694e63c4-c86f-4e7d-97f2-7e48b2eb25e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3c7741-0431-4273-b35d-a58c493d4886","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_einstein_kezirat_altalanos_relativitaselmelet_nobel_dij_valasz_ericht_trefftz_levelere","timestamp":"2019. június. 24. 14:33","title":"Ez az első Einstein-kézirat, amit akkor írt, mikor még nem mindenki hitt neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0a1b45-1c82-406d-b144-c7db74c52be4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Sem Ali Khamenei, sem vezető munkatársai nem férhetnek hozzá nemzetközi pénzügyi eszközökhöz.","shortLead":"Sem Ali Khamenei, sem vezető munkatársai nem férhetnek hozzá nemzetközi pénzügyi eszközökhöz.","id":"20190624_Az_irani_ajatollahra_vetett_ki_szankciokat_Trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f0a1b45-1c82-406d-b144-c7db74c52be4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b57329-c62a-4e5c-b4e3-eb00d78baccf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_Az_irani_ajatollahra_vetett_ki_szankciokat_Trump","timestamp":"2019. június. 24. 19:06","title":"Az iráni ajatollahra vetett ki szankciókat Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4052558-603c-43da-b77c-5e2264fdf4ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egészen 1971-be visszarepítő patika állapotú élményautónak alaposan megkérik az árát. ","shortLead":"Az egészen 1971-be visszarepítő patika állapotú élményautónak alaposan megkérik az árát. ","id":"20190624_24_millio_forintert_varja_uj_gazdajat_ez_a_ladanak_latszo_sportauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4052558-603c-43da-b77c-5e2264fdf4ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb182aa-2484-4cb6-8935-b345078e70ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20190624_24_millio_forintert_varja_uj_gazdajat_ez_a_ladanak_latszo_sportauto","timestamp":"2019. június. 24. 06:41","title":"24 millió forintért várja új gazdáját ez a Ladának látszó élményautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e82306f-8a6e-4d0c-82f0-6d1aedff792f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori tévés úgy kampányol a felvételekkel, hogy a csatorna logója nem látszódik bennük.","shortLead":"Az egykori tévés úgy kampányol a felvételekkel, hogy a csatorna logója nem látszódik bennük.","id":"20190623_Kalman_Olga_engedely_nelkul_hasznalja_az_ATV_felveteleit_a_kampanyahoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e82306f-8a6e-4d0c-82f0-6d1aedff792f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb3bf778-32ac-49f8-95e0-abfa14a05cdd","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Kalman_Olga_engedely_nelkul_hasznalja_az_ATV_felveteleit_a_kampanyahoz","timestamp":"2019. június. 23. 15:59","title":"Kálmán Olga engedély nélkül használja az ATV felvételeit a kampányához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9789c9-2fe7-49bf-842f-609b6db7564c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikaiak inkább az aszteroidakutatást támogatják, mint a Hold- vagy a Mars-utazást – állapította meg egy közvélemény-kutatás, amelyről az AP hírügynökség számolt be. ","shortLead":"Az amerikaiak inkább az aszteroidakutatást támogatják, mint a Hold- vagy a Mars-utazást – állapította meg...","id":"20190624_hold_mars_aszteroida_kutatas_nasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d9789c9-2fe7-49bf-842f-609b6db7564c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b772c8-495a-4c79-b991-ae444a88b098","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_hold_mars_aszteroida_kutatas_nasa","timestamp":"2019. június. 24. 11:33","title":"Trump a Holdra menne, Musk a Marsra, az amerikaiak meg egészen máshova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e17246f-ee21-4356-8ae6-8aa936a64bf5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Daimler konszernnek hatvanezer Mercedes-Benz GLK 220 típusú dízelmotoros autót kell azonnali hatállyal visszahívnia szervizekbe átalakításra a német Bild am Sonntag lap értesülése szerint.","shortLead":"A Daimler konszernnek hatvanezer Mercedes-Benz GLK 220 típusú dízelmotoros autót kell azonnali hatállyal visszahívnia...","id":"20190623_Hatvanezer_dizelautot_kell_visszahivnia_a_Daimlernek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e17246f-ee21-4356-8ae6-8aa936a64bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb57df73-db6f-433e-88ca-d28c10e02736","keywords":null,"link":"/cegauto/20190623_Hatvanezer_dizelautot_kell_visszahivnia_a_Daimlernek","timestamp":"2019. június. 23. 14:31","title":"Hatvanezer dízelautót kell visszahívnia a Daimlernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085e90da-8947-453c-852c-fe7ed17aea5d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kint voltak már időben a reptéren, be is álltak a sorba, de a csomagjaikat nem tudták feladni.","shortLead":"Kint voltak már időben a reptéren, be is álltak a sorba, de a csomagjaikat nem tudták feladni.","id":"20190624_Becsben_felejtett_30_embert_a_Wizz_Air_nem_jutottak_el_Tenerifere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=085e90da-8947-453c-852c-fe7ed17aea5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e78dfd-fdb6-4c79-b53c-047496050631","keywords":null,"link":"/kkv/20190624_Becsben_felejtett_30_embert_a_Wizz_Air_nem_jutottak_el_Tenerifere","timestamp":"2019. június. 24. 14:22","title":"Bécsben felejtett 30 embert a Wizz Air, nem jutottak el Tenerifére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]