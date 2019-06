Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f0cbb8d-f720-4a38-8fe6-4ca5fb2c765a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehéz megjósolni a minőséget, szeszélyes volt az időjárás.","shortLead":"Nehéz megjósolni a minőséget, szeszélyes volt az időjárás.","id":"20190626_Meg_annal_is_rosszabb_lesz_a_buzatermes_mint_vartak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f0cbb8d-f720-4a38-8fe6-4ca5fb2c765a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d2bcb81-ef75-4ece-b721-0c371958fbb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Meg_annal_is_rosszabb_lesz_a_buzatermes_mint_vartak","timestamp":"2019. június. 26. 11:28","title":"Még annál is rosszabb lesz a búzatermés, mint várták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94fddeff-4e2d-4401-8a64-07bfc7131ca9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A regatta zárónapján további hét döntőt rendeznek, a magyarok még hatban lesznek érdekeltek.\r

\r

","shortLead":"A regatta zárónapján további hét döntőt rendeznek, a magyarok még hatban lesznek érdekeltek.\r

\r

","id":"20190627_Taroltak_a_magyarok_a_a_minszki_Europa_Jatekok_kajakkenu_versenyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94fddeff-4e2d-4401-8a64-07bfc7131ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"410ca3f5-28a7-4675-bc1e-d2e662a4e5f4","keywords":null,"link":"/sport/20190627_Taroltak_a_magyarok_a_a_minszki_Europa_Jatekok_kajakkenu_versenyeben","timestamp":"2019. június. 27. 10:26","title":"Taroltak a magyarok a a minszki Európa Játékok kajak-kenu versenyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584a01f2-4af7-4191-a684-6a756d09663e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Most jelent meg az Orbán Viktor által szignózott kormányrendelet.","shortLead":"Most jelent meg az Orbán Viktor által szignózott kormányrendelet.","id":"20190626_Kozel_hatmilliardbol_rendezne_cselgancs_VBt_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=584a01f2-4af7-4191-a684-6a756d09663e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfdd9942-4218-4993-a046-59e902635c27","keywords":null,"link":"/sport/20190626_Kozel_hatmilliardbol_rendezne_cselgancs_VBt_a_kormany","timestamp":"2019. június. 26. 11:08","title":"Közel hatmilliárdból rendezne cselgáncs-vb-t a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1480ec-4f1a-4541-81d0-82feb571e2e9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Másfél milliárd forintos kárt okoztak a viharok június közepén, de volt már rosszabb nyarunk is.","shortLead":"Másfél milliárd forintos kárt okoztak a viharok június közepén, de volt már rosszabb nyarunk is.","id":"20190627_Mabisz_viharkar_biztositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f1480ec-4f1a-4541-81d0-82feb571e2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00b183d-7830-4c0d-9627-d2660db54724","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_Mabisz_viharkar_biztositas","timestamp":"2019. június. 27. 17:27","title":"Tetemes károkat okoztak a júniusi viharok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e421f47e-4b55-4d7d-a3e4-df0e3d20c3dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte viszont elképzelhető még az is, hogy ő nyeri az előválasztást. ","shortLead":"Szerinte viszont elképzelhető még az is, hogy ő nyeri az előválasztást. ","id":"20190626_KerpelFronius_Az_elovalasztas_nehezebb_mint_kozosen_legyozni_Tarlost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e421f47e-4b55-4d7d-a3e4-df0e3d20c3dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f65dda63-a880-4750-a621-bb86e6b990b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_KerpelFronius_Az_elovalasztas_nehezebb_mint_kozosen_legyozni_Tarlost","timestamp":"2019. június. 26. 09:27","title":"Kerpel-Fronius: Az előválasztás nehezebb, mint közösen legyőzni Tarlóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a461381e-ead0-4545-adc2-b28658088260","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos változatot követően most a belsőégésű motoros változatokról is lehullott a lepel. ","shortLead":"A tisztán elektromos változatot követően most a belsőégésű motoros változatokról is lehullott a lepel. ","id":"20190627_45_millio_forinttol_indul_a_teljesen_uj_opel_corsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a461381e-ead0-4545-adc2-b28658088260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5579fa-3c65-4443-9c69-f2eb20075ec6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_45_millio_forinttol_indul_a_teljesen_uj_opel_corsa","timestamp":"2019. június. 27. 11:21","title":"4,5 millió forinttól indul a teljesen új Opel Corsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"180dc0b5-2a79-4247-967a-40667a8ed2b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kigyulladt egy autóbusz motortere a főváros XII. kerületében, a Szent Orbán téren. A balesetről videó is készült.","shortLead":"Kigyulladt egy autóbusz motortere a főváros XII. kerületében, a Szent Orbán téren. A balesetről videó is készült.","id":"20190626_Ujabb_busz_gyulladt_ki_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=180dc0b5-2a79-4247-967a-40667a8ed2b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbeb4c5d-677e-408c-88e1-bebf6de35e80","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_Ujabb_busz_gyulladt_ki_Budapesten","timestamp":"2019. június. 26. 16:21","title":"Újabb busz gyulladt ki Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d061d2-69ee-41f7-bfed-ca26de6f82cb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gondatlanság lehetőségét viszont még nem zárták ki.","shortLead":"A gondatlanság lehetőségét viszont még nem zárták ki.","id":"20190626_NotreDame_Az_ugyeszseg_szerint_nincs_buncselekmenyre_utalo_jel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83d061d2-69ee-41f7-bfed-ca26de6f82cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56c3358-0c28-42a4-bc9b-87cea600402c","keywords":null,"link":"/vilag/20190626_NotreDame_Az_ugyeszseg_szerint_nincs_buncselekmenyre_utalo_jel","timestamp":"2019. június. 26. 18:29","title":"Notre-Dame: Az ügyészség szerint nincs bűncselekményre utaló jel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]