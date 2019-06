Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bec0ed59-0a39-443b-938d-3f91194e1d04","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Dér Csaba a prágai bíróságon egyetértett azzal, hogy nekünk adják ki, állítása szerint a családja is itt él.","shortLead":"Dér Csaba a prágai bíróságon egyetértett azzal, hogy nekünk adják ki, állítása szerint a családja is itt él.","id":"20190627_Magyarorszagnak_adjak_ki_a_csantaveri_bergyilkost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bec0ed59-0a39-443b-938d-3f91194e1d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da83a11b-5f57-44d3-8d24-63b1a49f6c2e","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Magyarorszagnak_adjak_ki_a_csantaveri_bergyilkost","timestamp":"2019. június. 27. 18:20","title":"Magyarországnak adják ki Dér Csabát, a csantavéri bérgyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214eeefa-ad6c-4229-9164-ea52ae0d79ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Túlzás nélkül is szomorú nap a mai az Apple-rajongók számára, miután a cég dizájnguruja, Jony Ive 30 év után úgy döntött, otthagyja a vállalatot. Összegyűjtöttük a brit legenda legjobb pillanatait.","shortLead":"Túlzás nélkül is szomorú nap a mai az Apple-rajongók számára, miután a cég dizájnguruja, Jony Ive 30 év után...","id":"20190628_jony_ive_dizajner_formatervezo_apple","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=214eeefa-ad6c-4229-9164-ea52ae0d79ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f9d344-9409-4af6-bc6a-26964f4a0468","keywords":null,"link":"/tudomany/20190628_jony_ive_dizajner_formatervezo_apple","timestamp":"2019. június. 28. 11:03","title":"Videókon az Apple távozó zsenijének legjobb pillanatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0024a2c4-fd46-4faa-b7a6-da109ebe19e2","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az MSZP gyengén szerepelt az EP-választáson, egy mandátumot szerzett, ami Ujhelyi Istváné lett. Szanyi ezt követően éles hangú nyílt levelet tett közzé. A párt elnöksége most felfüggesztette az alelnök Szanyi Tibor párttagságát.","shortLead":"Az MSZP gyengén szerepelt az EP-választáson, egy mandátumot szerzett, ami Ujhelyi Istváné lett. Szanyi ezt követően...","id":"20190628_Az_MSZP_felfuggesztette_Szanyi_parttagsagat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0024a2c4-fd46-4faa-b7a6-da109ebe19e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807b0706-ad31-4282-930a-9c2f2c8bbbbb","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Az_MSZP_felfuggesztette_Szanyi_parttagsagat","timestamp":"2019. június. 28. 13:02","title":"Az MSZP felfüggesztette Szanyi párttagságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50110dee-87a4-43d7-9547-9154ae20902f","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Épp 12 nappal azelőtt nyitott új számlát az MNB-alapítványok Kecskeméten egyetemi kampuszt építő cége, hogy az MNB korlátozásokat vezetett be korábbi számlavezetőjénél, az NHB-nál. Pár nappal később a cégnek dolgozó, Matolcsy György jegybankelnök rokonságába tartozó Szemerey Szabolcs is követte példáját.","shortLead":"Épp 12 nappal azelőtt nyitott új számlát az MNB-alapítványok Kecskeméten egyetemi kampuszt építő cége, hogy az MNB...","id":"20190627_nhb_kecskemet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50110dee-87a4-43d7-9547-9154ae20902f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b6cce9-fd97-46c1-b7c2-73747bfcdaa5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_nhb_kecskemet","timestamp":"2019. június. 27. 13:30","title":"A Matolcsy-alapítványok cége is gyanús időpontban nyitott új számlát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1dac619-fd42-4a56-880c-38b9a90ea155","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alapvető politikai ellenfelek ebben a kérdésben egy platformra kerültek. A klímasemlegességi határozat megfúrásának hátterében pedig EU-s költségvetési megfontolások is állnak, olvasható az a heti HVG-ben.\r

