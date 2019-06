Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc4bd992-d8b3-4353-9db4-1dcfcc44904c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Délután jön a hidegfront.","shortLead":"Délután jön a hidegfront.","id":"20190627_Masodfoku_riasztasokat_adtak_ki_zivatarveszely_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc4bd992-d8b3-4353-9db4-1dcfcc44904c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c0d33a-1c57-467e-a638-eabbab0fa372","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Masodfoku_riasztasokat_adtak_ki_zivatarveszely_miatt","timestamp":"2019. június. 27. 13:14","title":"Másodfokú riasztásokat adtak ki zivatarveszély miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87655c2a-b10b-410a-8a85-991e836a356e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egészen új szintre emelte a Pentagon a biometrikus azonosítást. Az általuk fejlesztett Jetson nevű lézernek ugyan vannak még működési nehézségei, de összességében jóval hatékonyabb lehet, mint az ujjlenyomat-olvasás vagy az arcszkennelés.","shortLead":"Egészen új szintre emelte a Pentagon a biometrikus azonosítást. Az általuk fejlesztett Jetson nevű lézernek ugyan...","id":"20190627_biometrikus_azonositas_pentagon_szivdobbanas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87655c2a-b10b-410a-8a85-991e836a356e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bab0471-8ff9-412d-b539-83d25a6641c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_biometrikus_azonositas_pentagon_szivdobbanas","timestamp":"2019. június. 27. 16:03","title":"Egyszerre lenyűgöző és ijesztő a Pentagon új lézere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ac56bf7-5ac5-4187-8708-a8c94a55038a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"40 kutya maradt szállás nélkül az udvaron, miután a hidegfront kitombolta magát Mátészalkán.\r

\r

","shortLead":"40 kutya maradt szállás nélkül az udvaron, miután a hidegfront kitombolta magát Mátészalkán.\r

\r

","id":"20190627_Egy_kutyamenhelyt_is_letarolt_a_vihar_Mateszalkan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ac56bf7-5ac5-4187-8708-a8c94a55038a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e1f3f67-1100-46dd-a9b1-f8b77e34ffa8","keywords":null,"link":"/kkv/20190627_Egy_kutyamenhelyt_is_letarolt_a_vihar_Mateszalkan","timestamp":"2019. június. 27. 20:46","title":"Egy kutyamenhelyt is letarolt a vihar Mátészalkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem jó, de nem is tragikus.","shortLead":"Nem jó, de nem is tragikus.","id":"20190629_A_kanikula_utan_ra_sem_ismerunk_az_idojarasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f9e78e-2887-4e5c-92fb-198fd1a2ad0a","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_A_kanikula_utan_ra_sem_ismerunk_az_idojarasra","timestamp":"2019. június. 29. 07:59","title":"A kánikula után rá sem ismerünk az időjárásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190627_Nem_tud_szembenezni_a_vereseggel__az_olimpiarendezesnel_harito_Kosa_Lajos_oktatna_ki_Kalman_Olgat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033ce11d-8b6c-49a9-9964-88bcc3825b71","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Nem_tud_szembenezni_a_vereseggel__az_olimpiarendezesnel_harito_Kosa_Lajos_oktatna_ki_Kalman_Olgat","timestamp":"2019. június. 27. 20:12","title":"\"Nem tud szembenézni a vereséggel\" - az olimpiarendezésnél hárító Kósa Lajos oktatná ki Kálmán Olgát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter saját NKA-keretéből támogat őstörténeti előadássorozatot, jubileumi koncerteket, könyvek kiadását és a legkevéssé sem kormánykritikus hírportált.\r

\r

","shortLead":"A miniszter saját NKA-keretéből támogat őstörténeti előadássorozatot, jubileumi koncerteket, könyvek kiadását és...","id":"20190627_Kasler_Szikorakoncertet_Raffaykonyvkiadast_es_kormanybarat_hireket_is_milliokkal_tamogat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25800db4-e912-4409-a0c4-3b3bbdd1670d","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Kasler_Szikorakoncertet_Raffaykonyvkiadast_es_kormanybarat_hireket_is_milliokkal_tamogat","timestamp":"2019. június. 27. 20:03","title":"Kásler Szikora-koncertet, Raffay-könyvkiadást és kormánybarát híreket is milliókkal támogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6df7331-fd4a-4683-8559-0574bd8d0cce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ősi kínai csillagászat eddigi legkorábbi bizonyítékainak számító, ötezer éves relikviákat tártak fel a kutatók a közép-kínai Honan tartományban.","shortLead":"Az ősi kínai csillagászat eddigi legkorábbi bizonyítékainak számító, ötezer éves relikviákat tártak fel a kutatók...","id":"20190628_kina_csillagaszati_relikviak_lelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6df7331-fd4a-4683-8559-0574bd8d0cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95c2983-9525-4f94-9d37-fb67c13adac0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190628_kina_csillagaszati_relikviak_lelet","timestamp":"2019. június. 28. 16:03","title":"Lyukak a földben: 5000 éves csillagászati relikviákat találtak Kínában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d73c563-ef4d-41b1-a1ab-e8ad8988d6c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több változás is lesz a kulturális tao eltörlése után. ","shortLead":"Több változás is lesz a kulturális tao eltörlése után. ","id":"20190628_Atrium_kulturalis_tao_eltorles_valtozasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d73c563-ef4d-41b1-a1ab-e8ad8988d6c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7606548b-0205-4468-a5b5-1ad1777d9ff4","keywords":null,"link":"/elet/20190628_Atrium_kulturalis_tao_eltorles_valtozasok","timestamp":"2019. június. 28. 09:42","title":"Az Átrium megválik munkatársainak 90 százalékától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]