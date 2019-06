Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6904958-5621-4a7f-ad0c-1d46adb5f5ed","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két ember megsebesült a franciaországi lövöldözésben, megtalálták az elkövető holttestét, feltehetően végzett magával.\r

\r

","shortLead":"Két ember megsebesült a franciaországi lövöldözésben, megtalálták az elkövető holttestét, feltehetően végzett...","id":"20190627_Ongyilkos_lett_a_bresti_mecsetnel_lovoldozo_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6904958-5621-4a7f-ad0c-1d46adb5f5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02bec67-d281-4e1c-9df0-7da3e0c689c8","keywords":null,"link":"/vilag/20190627_Ongyilkos_lett_a_bresti_mecsetnel_lovoldozo_ferfi","timestamp":"2019. június. 27. 20:57","title":"Öngyilkos lett a bresti mecsetnél lövöldöző férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358d2e83-c675-4b78-b65c-8077cc8611eb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A térséget az 1980-as évek közepén, a moszuli duzzasztógát megépülte után árasztotta el a víz.\r

","shortLead":"A térséget az 1980-as évek közepén, a moszuli duzzasztógát megépülte után árasztotta el a víz.\r

","id":"20190627_Osi_palota_bukkant_elo_egy_kiszaradt_medencebol_Irakban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=358d2e83-c675-4b78-b65c-8077cc8611eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40578229-dbaa-4818-a0fd-e388200c6faf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_Osi_palota_bukkant_elo_egy_kiszaradt_medencebol_Irakban","timestamp":"2019. június. 27. 20:35","title":"Ősi palota bukkant elő egy kiszáradt medencéből Irakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1ab1e7-6188-437b-9a55-73ced24cf017","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audival csak simán odamennek a háromlábú mellé, és máris érkezik a habfürdő.","shortLead":"Az Audival csak simán odamennek a háromlábú mellé, és máris érkezik a habfürdő.","id":"20190627_Ez_meg_az_orosz_autos_videokbol_is_extrem_porraloltoval_fujjak_az_ut_szelen_a_traffipaxot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d1ab1e7-6188-437b-9a55-73ced24cf017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7295f0c4-c227-4ea4-9f72-5d93e1402b4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_Ez_meg_az_orosz_autos_videokbol_is_extrem_porraloltoval_fujjak_az_ut_szelen_a_traffipaxot","timestamp":"2019. június. 28. 04:08","title":"Ez még az orosz autós videókból is extrém: porral oltóval fújják az út szélén a traffipaxot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac30347-6b3b-4e21-beeb-267e1a61dba2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mintegy 80 ezer ember vett részt szombaton Helsinkiben a város éves Pride felvonulásán, köztük Antti Rinne finn kormányfő is.\r

","shortLead":"Mintegy 80 ezer ember vett részt szombaton Helsinkiben a város éves Pride felvonulásán, köztük Antti Rinne finn...","id":"20190629_A_finn_kormanyfo_is_felvonult_a_Prideon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ac30347-6b3b-4e21-beeb-267e1a61dba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f282421e-5155-4843-8dcc-610148403b76","keywords":null,"link":"/elet/20190629_A_finn_kormanyfo_is_felvonult_a_Prideon","timestamp":"2019. június. 29. 17:42","title":"A finn kormányfő is felvonult a Pride-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter saját NKA-keretéből támogat őstörténeti előadássorozatot, jubileumi koncerteket, könyvek kiadását és a legkevéssé sem kormánykritikus hírportált.\r

\r

","shortLead":"A miniszter saját NKA-keretéből támogat őstörténeti előadássorozatot, jubileumi koncerteket, könyvek kiadását és...","id":"20190627_Kasler_Szikorakoncertet_Raffaykonyvkiadast_es_kormanybarat_hireket_is_milliokkal_tamogat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25800db4-e912-4409-a0c4-3b3bbdd1670d","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Kasler_Szikorakoncertet_Raffaykonyvkiadast_es_kormanybarat_hireket_is_milliokkal_tamogat","timestamp":"2019. június. 27. 20:03","title":"Kásler Szikora-koncertet, Raffay-könyvkiadást és kormánybarát híreket is milliókkal támogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f16a185-6c2e-4884-8a35-febb5bb6e68a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az építkezés miatt egy Kr. e. 1700-1500 évekre keltezhető temető nyomaira bukkantak. ","shortLead":"Az építkezés miatt egy Kr. e. 1700-1500 évekre keltezhető temető nyomaira bukkantak. ","id":"20190628_3700_eves_urnatemetot_talaltak_egy_kecskemeti_melygarazs_epitesekor__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f16a185-6c2e-4884-8a35-febb5bb6e68a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba84ce1c-c3a7-45ad-87b2-c301cd322d9b","keywords":null,"link":"/kultura/20190628_3700_eves_urnatemetot_talaltak_egy_kecskemeti_melygarazs_epitesekor__fotok","timestamp":"2019. június. 28. 20:28","title":"3700 éves urnatemetőt találtak egy kecskeméti mélygarázs építésekor - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77e1995-bdb4-42dd-94f0-f51851b37084","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És még egy fővárosi lakást is kiadnak a férjével, amiből évi 4 millió forint bevételük van.

","shortLead":"És még egy fővárosi lakást is kiadnak a férjével, amiből évi 4 millió forint bevételük van.

","id":"20190628_Ugy_kap_az_allamtol_lakhatasi_tamogatast_Varga_Judit_hogy_ferjevel_milliokat_keres_havonta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a77e1995-bdb4-42dd-94f0-f51851b37084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c27429ce-0ac6-49eb-94f7-64172c418a56","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Ugy_kap_az_allamtol_lakhatasi_tamogatast_Varga_Judit_hogy_ferjevel_milliokat_keres_havonta","timestamp":"2019. június. 28. 16:46","title":"Úgy kap az államtól lakhatási támogatást Varga Judit, hogy férjével milliókat keres havonta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c5f3f8-e9f7-4b75-a181-2baecb0f12f5","c_author":"","category":"gazdasag","description":"100 kilométert építenek 2023-ig.","shortLead":"100 kilométert építenek 2023-ig.","id":"20190629_Autopalya_epul_Kecskemetig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24c5f3f8-e9f7-4b75-a181-2baecb0f12f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0181c0-5fb3-4021-8086-761c4902d427","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190629_Autopalya_epul_Kecskemetig","timestamp":"2019. június. 29. 08:07","title":"Autópálya épül Kecskemétig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]